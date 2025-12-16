Komerční sdělení: Vydělávejte 8 900 dolarů denně. Dlouhodobí držitelé bitcoinů používají strategii call opcí Arc Miner ke snížení tržních cen

Toto je placené komerční sdělení. Redakce nenese odpovědnost za uvedené informace. Investice do podobných projektů může být vysoce riziková.
Vzhledem k tomu, že Bitcoin nadále kolísá ve vysokém rozmezí, někteří dlouhodobí držitelé Bitcoinu přijímají robustnější a strukturovanější strategie, aby se vyrovnali s nejistotou na trhu. Jedna z takových strategií zahrnuje využití cloudového výpočetního výkonu a modelu výnosů Arc Miner, což držitelům umožňuje generovat kontinuální výnosy, aniž by museli prodávat své BTC, a vytváří tak strukturu výnosů podobnou „call opci“.
Tato strategie snižuje krátkodobé nákupy a prodeje, snižuje obchodní aktivitu na spotovém trhu a do určité míry tak potlačuje volatilitu cen. Model Arc Mineru umožňuje dlouhodobým investorům průběžně akumulovat zisky během fází konsolidace cen a zároveň si udržovat expozici vůči budoucím vzestupným pohybům. Z pohledu tržní struktury se tento typ strategie často objevuje během fáze konsolidace před začátkem trendu. Když dlouhodobí držitelé dokončí akumulaci zisku a znovu uvolní tržní momentum, ceny Bitcoinu mohou zaznamenat nový směrový posun.
Ovlivňuje pokles ceny kryptoměn výnosy?
⦁ Výkyvy ceny Bitcoinu neovlivní naši platformu; denně vyplácíme fixní částku USD.
⦁ Nedávná volatilita Bitcoinu měla významný dopad. Aktuální těžební projekty naší platformy nabízejí nejvyšší výnosy v historii.
⦁ Příjem je navíc fixní. Rozhodnutí o výnosech činí finanční analytici z Velké Británie a váš jistinný kapitál a výdělky jsou na platformě chráněny jednotným regulačním dohledem.
⦁ Máme profesionální tým pro zajištění, který zajišťuje, že nedojde ke ztrátám ani během poklesu cen.
⦁ Během smluvního období je váš příjem fixní a není ovlivněn výkyvy ceny BTC.
⦁ Zisk budete získávat v USD, které budou denně převedeny na BTC.
Jak začít vydělávat peníze s Arc Miner?
Krok 1: Zaregistrujte si bezplatný účet. Trvá to jen 1 minutu. Zaregistrujte se a získejte bonus 15 $ a vydělávejte 0,60 $ denně zdarma.
Krok 2: Vyberte si vhodnou těžební smlouvu a flexibilně ji nakonfigurujte podle svých investičních cílů.
Krok 3: Užijte si své výdělky. Platforma automaticky denně vypočítává výdělky, které si můžete kdykoli vybrat na svou krypto peněženku.
Nejnovější příklady smluv na platformě: Viditelné výnosy
⦁【Volná smlouva】Investice: 15 $, Doba splatnosti: 1 den, Jistina + Zisk: 15,6 $
⦁【Základní smlouva】Investice: 100 $, Doba splatnosti: 2 dny, Jistina + Zisk: 107,4 $
⦁【Klasická smlouva】Investice: 500 $, Doba splatnosti: 6 dní, Jistina + Zisk: 659,22 $
⦁【Klasická smlouva】Investice: 3000 $, Doba splatnosti: 25 dní, Jistina + Zisk: 4140 $
⦁【Pokročilá smlouva】Investice: 12000 $, Doba splatnosti: 40 dní, Jistina + Zisk: 20256 $
⦁【Super smlouva】Investice: 100000 $, Doba splatnosti: 40 dní, Jistina + Zisk: 186800 $
Hlavní výhody platformy
⦁ Zaregistrujte se nyní a získejte bonus 15 USD za výpočetní výkon, bez dalších požadavků.
⦁ Výnosy ze smluv jsou transparentní a veřejně dostupné, s denním automatickým vypořádáním a snadným přístupem kdykoli.
⦁ Žádné další servisní poplatky ani skryté poplatky za správu.
⦁ Bezpečnost fondu je dvojí zárukou společností McAfee a Cloudflare s online zákaznickou podporou 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
⦁ Oficiální aplikace podporuje telefony Android a Apple, což vám umožňuje spravovat svá těžební aktiva kdykoli a kdekoli.
⦁ Partnerský program odměňuje až 57 000 USD; získejte až 5% doporučovací bonus pozváním přátel.
⦁ Podporuje vypořádání ve více než 10 hlavních kryptoměnách: DOGE, BTC, ETH, LTC, USDC, USDT, BNB, BCH, XRP, SOL.
O Arc Miner:
Arc Miner je cloudová těžební platforma se sídlem ve Spojeném království registrovaná u Úřadu pro finanční chování (FCA). Investorům poskytuje pasivní cestu k příjmu, která nevyžaduje žádný hardware ani technické znalosti prostřednictvím pokročilého systému automatizace blockchainu. Jednoduše řečeno, stačí si vybrat vhodnou těžební smlouvu a platforma automaticky spravuje výpočetní výkon a vkládá denní výdělky na váš účet – stabilně, efektivně a transparentně.
Shrnutí:
V kontextu boomu trhu s cloudovou těžbou v roce 2025 zůstává Arc Miner špičkovou volbou díky své filozofii „nízké kontinuální těžby, vysoké efektivity a naprosté transparentnosti“. Arc Miner byl hodnocen jako nejlepší cloudová těžební platforma roku 2025 a umožňuje uživatelům bezpečně získávat skutečné kryptoměnové odměny z pohodlí domova. Pokud chcete denně držet BTC, neváhejte a připojte se k Arc Miner hned teď!
Oficiální webové stránky: https://arcminer.com/
Kontaktní e-mail: info@arcminer.com
Odkaz ke stažení aplikace: https://arcminer.com/xml/index.html#/app
Tento článek je komerční sdělení. Nejedná se o redakční obsah webu.
Veškeré informace uvedené v tomto článku poskytl inzerent a slouží výhradně k marketingovým účelům. Provozovatel webu SamsungMagazine nepřebírá žádnou odpovědnost za pravdivost, aktuálnost ani úplnost uvedených informací.Tento článek nepředstavuje investiční poradenství ani výzvu k investici. Investice do digitálních aktiv, těžby kryptoměn nebo jiných projektů zmíněných v článku mohou být vysoce rizikové a vést ke ztrátě celé investice. Před jakýmkoliv rozhodnutím doporučujeme důkladně zvážit všechna rizika, případně se poradit s nezávislým odborníkem.
Za obsah a fungování uvedených služeb nebo společností nese plnou odpovědnost jejich provozovatel.
Diskuze k článku
Diskuze není pro tenhle článek otevřena.