Google chce použít vaše maily k trénování své AI! Takto mu to zakážete

Google začal bez aktivního souhlasu uživatelů využívat data z Gmailu k výcviku svých AI modelů. Konkrétně jde o funkce jako Smart Compose nebo automatické odpovědi, které čerpají informace přímo z vašich e-mailů, včetně příloh. Co je znepokojivé? Tato funkce je ve výchozím nastavení zapnutá, a navíc je rozprostřena do dvou různých sekcí nastavení. Pokud jednu vypnete, druhá může dál fungovat.
Jak vypnout AI trénink na Gmailu i Workspace
1. Otevřete Gmail v prohlížeči nebo v aplikaci.
2. Klikněte na ikonu ozubeného kola a zvolte Nastavení nebo Zobrazit všechna nastavení.
3. Sjeďte dolů na sekci Chytré funkce v Gmailu, Chatu a Meet.
4. Zrušte zaškrtnutí u Zapnout chytré funkce… a uložte změny.
To ale nestačí. Nyní vypněte ještě druhou část:
1. Znovu v nastavení Gmailu přejděte na Spravovat nastavení chytrých funkcí Workspace.
2. Vypněte Chytré funkce v Google Workspace a Chytré funkce v jiných službách Google.
3. Uložte změny, pokud se tlačítko objeví.
Po této úpravě Google nebude používat vaše e-maily pro trénink AI. Výjimku mají uživatelé v EU, Švýcarsku, Japonsku a Velké Británii — tam je funkce z právních důvodů defaultně vypnutá. Pokud máte ve svém okolí někoho, kdo není technicky zdatný, pomozte mu nastavení upravit. Mnozí totiž netuší, že používáním Gmailu dávají souhlas ke zpracování citlivých dat bez vědomí.
Nie je pravda, že sú tieto funkcie defaultne zapnuté.