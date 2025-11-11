Zavřít reklamu

Apple TV má čtyři nominace na Grammy! Září F1 i Severance

Apple TV
Martin Hradecký
Apple si letos připsal čtyři prestižní nominace na Grammy. Ocenění se týkají původních skladeb a soundtracků k populárním projektům Apple TV – filmu F1: The Movie a druhé řady seriálu Severance. Výsledky budou oznámeny 1. února 2026 během slavnostního večera v Los Angeles.

Hudební úspěch filmů a seriálů od Apple

Největší pozornost poutá skladba Just Keep Watching od Tate McRae z filmu F1: The Movie, která se dostala do nominace na Nejlepší dance popovou nahrávku. Ve stejné kategorii soupeří například s Lady Gaga nebo Selenou Gomez.

Country skladba Bad As I Used To Be od Chrise Stapletona (rovněž z F1: The Movie) pak získala nominaci na Nejlepší country sólo výkon.

Film F1: The Movie zabodoval i jako celek. Jeho soundtrack F1® The Album se objevil v kategorii Nejlepší kompilace soundtracku pro vizuální média.

Severance boduje v kategorii hudby k seriálům

Seriál Severance (Odpojení) si vysloužil nominaci za nejlepší původní hudbu – skladatel Theodore Shapiro se tak postaví jménům jako John Powell nebo Ludwig Göransson.

Vyhlášení cen proběhne 1. února 2026 v Crypto.com Areně a bude vysíláno na CBS a streamováno na Paramount+. Kompletní seznam nominací je dostupný na oficiálních stránkách Grammy.

Soundtracky můžete najít na Apple Music, kde je k poslechu nutné předplatné za 165 Kč měsíčně s jedním měsícem zdarma pro nové uživatele.

