Zavřít reklamu

Komerční sdělení: Ekosystém XRP se rychle rozšiřuje a uživatelé mobilní těžby CLS Mining snadno vydělávají 8 000 dolarů denně

Tiskové zprávy
Letem světem Applem

Toto je placené komerční sdělení. Redakce nenese odpovědnost za uvedené informace. Investice do podobných projektů může být vysoce riziková.

Vedoucí pracovníci společnosti Ripple považují akvizici GTreasury za 1 miliardu dolarů za klíčový bod obratu v integraci blockchainu a globálních podnikových financí. Generální ředitel Brad Garlinghouse uvedl, že tento krok posune Ripple na trh podnikových plateb v hodnotě 120 bilionů dolarů a zahájí novou éru blockchainových financí. CLS Mining využívá cloudové výpočetní kapacity umělé inteligence a obnovitelné zdroje energie k rozšíření ekosystému těžby XRP a k tomu, aby se stala důležitým doplňkem digitální finanční infrastruktury.

Screenshot

O nás

Cls Mining je inovativní společnost zabývající se cloudovou těžbou. Poskytujeme uživatelům po celém světě pohodlný, bezpečný a efektivní způsob, jak získat digitální aktiva. Individuální investoři se mohou snadno zapojit do sítě kryptoměn a sdílet její hodnotu, aniž by museli kupovat těžební zařízení, stavět těžební farmu nebo spravovat složité operace a údržbu.

Proč si vybrat CLS Mining

1️⃣ Zákaznická podpora 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

CLS Mining nabízí zákaznický servis 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Ať už jste kdekoli, náš profesionální tým zareaguje rychle, do 1–5 minut, aby zajistil efektivní řešení všech problémů.

2️⃣ Vklady a výběry ve více měnách

Platforma podporuje řadu hlavních kryptoměn, včetně USDT (TRC20/ERC20), BTC, ETH, LTC, USDC, XRP, BCH, DOGE, SOL a dalších, a poskytuje uživatelům flexibilnější a bezpečnější správu aktiv.

3️⃣ Udržitelná těžba poháněná zelenou energií

CLS Mining dodržuje environmentální principy a využívá obnovitelné zdroje energie, jako je vítr, vodní energie a solární energie, k zajištění stabilní a nízkonákladové energie pro svá těžební zařízení, čímž dosahuje čistého výpočetního výkonu a udržitelných výnosů.

4️⃣ Zabezpečení na bankovní úrovni

Platforma využívá pokročilou technologii šifrování SSL a vícevrstvé mechanismy ochrany dat k plné ochraně finančních prostředků a soukromí uživatelů a zajištění bezpečnosti každé transakce.

5️⃣ Globální provoz a zkušenosti v oboru

CLS Mining má více než čtyři roky stabilních provozních zkušeností s více než 80 datovými centry po celém světě, která obsluhují přes 5 milionů uživatelů a počítačovou sítí pokrývající více zemí a regionů.

6️⃣ Program odměn za doporučení

Připojte se k propagačnímu programu CLS Mining a pozvěte přátele, aby získali trvalou slevu za doporučení ve výši 3 % + 1,5 %. Provize jsou připsány okamžitě a výdělky lze reinvestovat do udržitelného zdroje pasivního příjmu.

7️⃣ Vysoký výnos, nízké náklady a transparentní zisky

CLS Mining automaticky rozděluje zisky z těžby denně, bez skrytých poplatků nebo dalších poplatků za služby, což investorům umožňuje těšit se z vyšších výnosů a transparentnějšího zisku.

Začněte svou cestu těžbou kryptoměn rychle

  1. Navštivte webové stránky CLSMining a dokončete proces registrace. Noví uživatelé obdrží okamžitý registrační bonus 15 USD.
  2. Propojte svou osobní kryptoměnovou peněženku pro efektivní a bezpečné vklady a výběry.
  3. Vyberte si vhodnou smlouvu na cloud computing a flexibilně si nakonfigurujte svůj investiční plán. 4. Snadno získejte stabilní denní odměny za těžbu a vytvořte si tak spolehlivý zdroj pasivního kryptoměnového příjmu. [Zkušební verze pro začátečníky]: Investujte 100 USD/2denní cyklus / Celkový zisk 100 USD + 7 USD

[Bitcoin Miner S21]: Investujte 600 USD/7denní cyklus / Celkový zisk 600 USD + 51,66 USD

[Bitcoin Miner S21+]: Investujte 1 000 USD/10denní cyklus / Celkový zisk 1 000 USD + 134 USD

[SealMiner A2 Pro]: Investujte 3 000 USD/21denní cyklus / Celkový zisk 3 000 USD + 945 USD

[Bombax Miner EZ100]: Investujte 18 000 USD/45denní cyklus / Celkový zisk 18 000 USD + 14 904 USD

[ANTSPACE HD5]: Investujte 80 000 USD/45denní cyklus / Celkový zisk 80 000 USD + 75 600 USD

(Pro více informací o smlouvě navštivte CLS Mining webové stránky)

Výhled do budoucna

Cílem společnosti CLS Mining je prolomit technické a finanční bariéry a zpřístupnit těžbu kryptoměn a zbezpečit ji pro více lidí. Využíváme plánování založené na umělé inteligenci, zelenou energii a globální provozní znalosti k budování inovativního a udržitelného ekosystému digitálního bohatství.

Tento článek je komerční sdělení. Nejedná se o redakční obsah webu.

Veškeré informace uvedené v tomto článku poskytl inzerent a slouží výhradně k marketingovým účelům. Provozovatel webu SamsungMagazine nepřebírá žádnou odpovědnost za pravdivost, aktuálnost ani úplnost uvedených informací.Tento článek nepředstavuje investiční poradenství ani výzvu k investici. Investice do digitálních aktiv, těžby kryptoměn nebo jiných projektů zmíněných v článku mohou být vysoce rizikové a vést ke ztrátě celé investice. Před jakýmkoliv rozhodnutím doporučujeme důkladně zvážit všechna rizika, případně se poradit s nezávislým odborníkem. 

Za obsah a fungování uvedených služeb nebo společností nese plnou odpovědnost jejich provozovatel.

Zdroj

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.