První evropský operátor zvládá přenášet eSIM z iPhonu na Android, v ČR to ale zatím nefunguje ani mezi iPhony

Evropská telekomunikační skupina Deutsche Telekom se stala prvním operátorem v Evropě, který umožňuje přenos eSIM profilu mezi iPhonem a zařízením s Androidem – a naopak. Funkce, která funguje naprosto bez nutnosti aplikací nebo papírování, staví mateřskou společnost českého T-Mobilu do role technologického průkopníka.
Až dosud bylo možné eSIM u Deutsche Telekom přenášet jen v rámci jednoho systému – od roku 2020 mezi iPhony a od roku 2023 také mezi zařízeními s Androidem. Nově však systém zvládne i přechod mezi platformami, což zjednodušuje výměnu telefonu i celý proces aktivace. „S novým přenosem eSIM je změna zařízení snadnější než kdy dříve. Naším cílem je jednoduchost, flexibilita a bezpečí,“ uvedl Michael Hagspihl, viceprezident pro globální strategické projekty a marketingová partnerství Deutsche Telekom.
Jak funguje přenos eSIM z iPhonu na Android
Novinka je dostupná pro iPhony s iOS 26 a telefony Google Pixel 10, přičemž další modely s Androidem budou následovat. Přenos se spouští přímo v nastavení nového telefonu, který rozpozná původní zařízení a bezpečně si načte eSIM profil. Operátor mezitím ověří tarif, zařízení i uživatele – a následně profil přenese. Telefonní číslo i tarif přitom zůstávají beze změny. Celý proces využívá mezinárodní standard GSMA TS.43 a tzv. entitlement server, který Deutsche Telekom vyvinul interně a průběžně ho rozšiřuje i pro své evropské dceřiné společnosti.
Fotogalerie
A co Česká republika?
Zatímco uživatelé v Německu mohou eSIM přenášet napříč systémy, v České republice operátoři stále nenabízejí přenos ani mezi dvěma iPhony – eSIM se zde musí ručně deaktivovat a znovu aktivovat prostřednictvím QR kódu. Teoreticky by se to však mohlo brzy změnit. Český T-Mobile, který pod skupinu Deutsche Telekom spadá, má díky společnému systému i infrastruktuře k zavedení této funkce nejblíže. Pokud T-Mobile přenese novinku i na český trh, půjde o zásadní krok směrem k plně digitálnímu a uživatelsky přívětivému mobilnímu propojení – přesně v duchu hesla, které Deutsche Telekom používá už roky: „Jednoduše, flexibilně a bezpečně.“