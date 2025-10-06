Věděli jste, že lze vyfiltrovat fotky vyfocené na konkrétní model iPhonu? Poradíme vám, jak na to!

Jste-li dlouholetým uživatelem iPhonů, tento návod je přesně pro vás. Prozradíme vám totiž to, jak jednoduše vyfiltrovat fotky vyfocené na konkrétní model iPhonu. Jinými slovy, budete si moci prohlédnout, co jste v minulosti nafotili na své starší iPhony, což je leckdy skutečně zajímavé zejména fotíte-li si třeba každý rok vánoční stromeček či určité místo ve svém městě. Díky možnosti filtrace si totiž uděláte solidní obrázek o tom, jak se postupem času foťáky iPhonů zlepšují.
Jediné, co je třeba pro filtraci udělat, je otevřít aplikaci Fotky, v ní zvolit možnost Hledat a do pole pro vyhledávání následně vepsat konkrétní model iPhonu, jehož fotky chcete vyfiltrovat. Pokud jste tedy například vlastnili iPhone 5 a již tehdy jste využívali možnost ukládat fotky na iCloud, aplikace Fotky vám je dokáže díky metadatům najít a ukázat. Právě aktivní fotky na iCloudu jsou pak samozřejmě klíčovým požadavkem pro to, aby vám daná možnost fungovala. Až tedy budete mít chvíli času, určitě si s filtrací pohrajte a vraťte se do minulosti. Stojí to totiž rozhodně za to.