Zavřít reklamu

Věděli jste, že lze vyfiltrovat fotky vyfocené na konkrétní model iPhonu? Poradíme vám, jak na to!

iPhone
Jiří Filip
0

Jste-li dlouholetým uživatelem iPhonů, tento návod je přesně pro vás. Prozradíme vám totiž to, jak jednoduše vyfiltrovat fotky vyfocené na konkrétní model iPhonu. Jinými slovy, budete si moci prohlédnout, co jste v minulosti nafotili na své starší iPhony, což je leckdy skutečně zajímavé zejména fotíte-li si třeba každý rok vánoční stromeček či určité místo ve svém městě. Díky možnosti filtrace si totiž uděláte solidní obrázek o tom, jak se postupem času foťáky iPhonů zlepšují.

iPhone hledani

Jediné, co je třeba pro filtraci udělat, je otevřít aplikaci Fotky, v ní zvolit možnost Hledat a do pole pro vyhledávání následně vepsat konkrétní model iPhonu, jehož fotky chcete vyfiltrovat. Pokud jste tedy například vlastnili iPhone 5 a již tehdy jste využívali možnost ukládat fotky na iCloud, aplikace Fotky vám je dokáže díky metadatům najít a ukázat. Právě aktivní fotky na iCloudu jsou pak samozřejmě klíčovým požadavkem pro to, aby vám daná možnost fungovala. Až tedy budete mít chvíli času, určitě si s filtrací pohrajte a vraťte se do minulosti. Stojí to totiž rozhodně za to.

iphone 14 iphone 15 LsA 15 iphone 14 iphone 15 LsA 15
iphone 14 iphone 15 LsA 14 iphone 14 iphone 15 LsA 14
iphone 14 iphone 15 LsA 13 iphone 14 iphone 15 LsA 13
iphone 14 iphone 15 LsA 12 iphone 14 iphone 15 LsA 12
iphone 14 iphone 15 LsA 11 iphone 14 iphone 15 LsA 11
iphone 14 iphone 15 LsA 10 iphone 14 iphone 15 LsA 10
iphone 14 iphone 15 LsA 4 iphone 14 iphone 15 LsA 4
iPhone 5 vs iPhone 15 Pro 9 iPhone 5 vs iPhone 15 Pro 9
iPhone 5 vs iPhone 15 Pro 8 iPhone 5 vs iPhone 15 Pro 8
iPhone 5 vs iPhone 15 Pro 7 iPhone 5 vs iPhone 15 Pro 7
iPhone 5 vs iPhone 15 Pro 6 iPhone 5 vs iPhone 15 Pro 6
iPhone 5 vs iPhone 15 Pro 5 iPhone 5 vs iPhone 15 Pro 5
iPhone 5 vs iPhone 15 Pro 4 iPhone 5 vs iPhone 15 Pro 4
iPhone 5 vs iPhone 15 Pro 2 iPhone 5 vs iPhone 15 Pro 2
iPhone 5 vs iPhone 15 Pro 1 iPhone 5 vs iPhone 15 Pro 1
iphone 4s vs iPhone 15 pro 15 iphone 4s vs iPhone 15 pro 15
iphone 4s vs iPhone 15 pro 14 iphone 4s vs iPhone 15 pro 14
iphone 4s vs iPhone 15 pro 13 iphone 4s vs iPhone 15 pro 13
iphone 4s vs iPhone 15 pro 12 iphone 4s vs iPhone 15 pro 12
iphone 4s vs iPhone 15 pro 11 iphone 4s vs iPhone 15 pro 11
iphone 4s vs iPhone 15 pro 10 iphone 4s vs iPhone 15 pro 10
iphone 4s vs iPhone 15 pro 9 iphone 4s vs iPhone 15 pro 9
iphone 4s vs iPhone 15 pro 8 iphone 4s vs iPhone 15 pro 8
iphone 4s vs iPhone 15 pro 7 iphone 4s vs iPhone 15 pro 7
iphone 4s vs iPhone 15 pro 6 iphone 4s vs iPhone 15 pro 6
iphone 4s vs iPhone 15 pro 5 iphone 4s vs iPhone 15 pro 5
iphone 4s vs iPhone 15 pro 4 iphone 4s vs iPhone 15 pro 4
iphone 4s vs iPhone 15 pro 3 iphone 4s vs iPhone 15 pro 3
iphone 4s vs iPhone 15 pro 2 iphone 4s vs iPhone 15 pro 2
iphone 4s vs iPhone 15 pro 1 iphone 4s vs iPhone 15 pro 1
Vstoupit do galerie
Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.