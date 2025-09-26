Zavřít reklamu

Komerční sdělení: Vyhněte se cenovým výkyvům: Přeshraniční platby XRP v kombinaci s těžbou obchodů vytvářejí stabilní peněžní tok

Toto je placené komerční sdělení. Redakce nenese odpovědnost za uvedené informace. Investice do podobných projektů může být vysoce riziková.

Na volatilním trhu s kryptoměnami cenové výkyvy často vyvolávají mezi investory obavy. Dramatické výkyvy mainstreamových kryptoměn, jako jsou Bitcoin a Ethereum, učinily z „vytváření stabilních zisků“ klíčový problém pro stále více lidí. XRP si mezitím rychle získává na popularitě v přeshraničních platbách: banky a instituce jej používají k dosažení okamžitých vypořádání a výraznému snížení nákladů.

Ale běžní lidé by si tento institucionální příběh neměli nechat ujít. Nyní, prostřednictvím cloudové těžby DEAL Mining, se na této vlně mohou svézt i individuální investoři, aniž by museli nést hlavní tíhu cenových výkyvů a podílet se na příležitostech v oblasti cash flow, které XRP přináší.

Výhody DEAL Miningu

Nulové požadavky na vybavení: Není vyžadováno žádné těžební zařízení, elektřina ani údržba.

Denní vypořádání: Výnosy jsou automaticky a transparentně  rozdělovány denně.

Globální působnost: Datová centra v Evropě, Asii a Severní Americe, poháněná čistou energií.

Shoda s předpisy a zabezpečení: Založeno v roce 2016 a důsledně certifikováno příslušnými britskými institucemi.

3Tři kroky k otevření

1Zaregistrujte si účet a získejte bonus 15 dolarů pro nové uživatele.

2Vyberte si smlouvu a flexibilně si nakonfigurujte výpočetní výkon.

3Zisky jsou vypočítávány denně a lze je kdykoli vybrat.

Zatímco instituce řídí krajinu přeshraničních plateb, DEAL Mining umožňuje jednotlivcům otevřít si nové kanály pro pasivní příjem prostřednictvím XRP.

Zaregistrujte se nyní a využijte bonus pro nováčky

Více informací: dealmining.com

E-mail: info@dealmining.com

Klikněte zde pro stažení aplikace

Zatímco instituce zvyšují efektivitu přeshraničních plateb, individuální investoři nacházejí další replikovatelný kanál pro generování výnosů prostřednictvím DEAL Mining. Díky nulovému vybavení, nízké vstupní bariéře a modelu denního vypořádání se DEAL Mining stává rostoucí silou i mimo aplikace XRP. Pro ty, kteří hledají stabilní výnosy na volatilních trzích, se DEAL Mining stává lákavou novou možností.

Tento článek je komerční sdělení. Nejedná se o redakční obsah webu.

Veškeré informace uvedené v tomto článku poskytl inzerent a slouží výhradně k marketingovým účelům. Provozovatel webu SamsungMagazine nepřebírá žádnou odpovědnost za pravdivost, aktuálnost ani úplnost uvedených informací.Tento článek nepředstavuje investiční poradenství ani výzvu k investici. Investice do digitálních aktiv, těžby kryptoměn nebo jiných projektů zmíněných v článku mohou být vysoce rizikové a vést ke ztrátě celé investice. Před jakýmkoliv rozhodnutím doporučujeme důkladně zvážit všechna rizika, případně se poradit s nezávislým odborníkem. 

Za obsah a fungování uvedených služeb nebo společností nese plnou odpovědnost jejich provozovatel.

