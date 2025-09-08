애플의 새로운 AI 전략, 범용이 아닌 ‘개인화’

애플이 본격적으로 시리에 적용할 차세대 AI를 준비하고 있다. 이번 프로젝트는 단순히 챗GPT나 구글 제미나이처럼 ‘모두를 위한 범용 AI’가 아니라, 아이폰이라는 생태계 안에서 개별 사용자 맞춤형 기능을 제공하는 방향으로 설계되고 있다는 점이 특징이다. 다시 말해 애플은 방대한 공개 지식을 종합하는 경쟁사들과 달리, ‘내 데이터, 내 취향’을 이해하는 초개인화된 AI를 구축하는 데 초점을 맞추고 있다.

AKI와 통합 SIRI, 내년 iOS 업데이트에서 공개

블룸버그와 이코노믹리뷰 보도에 따르면, 애플은 ‘AKI(Answers, Knowledge and Information)’라는 전담 조직을 꾸려 새로운 검색·응답 엔진을 개발하고 있다. 이 기술은 내년 iOS 업데이트와 함께 통합 시리에 탑재될 예정이다. 검색 결과를 요약해주는 기본 기능뿐 아니라, 텍스트, 이미지, 영상, 위치 데이터를 함께 분석해 개인적 맥락에 맞는 답변을 제시하는 방향으로 진화 중이다.

범용 AI와 다른 길: 개인화된 추천

여기서 중요한 차별점은 ‘개인화’다. 오픈AI의 챗GPT가 지식의 정확성과 창의적 답변에 집중하고, 구글 제미나이가 안드로이드, 워크스페이스 생태계와 통합되는 반면, 애플의 AI는 사용자의 프라이빗 데이터를 토대로 맞춤형 가치를 제공한다. 예를 들어 아이폰 유저가 평소 ‘온라인 슬롯 게임’을 즐겨 플레이 한다고 가정해보자. 기존의 범용 AI는 슬롯머신의 정의나 일반적인 게임사 소개를 보여주는 수준에서 멈출 가능성이 크다. 그러나 애플의 AI는 사용자의 실제 플레이 패턴, 앱 사용 기록, 최근 검색 이력 등을 분석해 “현재 인기 있는 신규 온라인 슬롯 게임 목록”, “플레이 시간을 기준으로 한 맞춤형 베팅 전략 요약”, “이전에 즐긴 게임과 유사한 슬롯 추천” 등 보다 개인의 경험에 근거하여 맥락화된 도움을 제공할 수 있다. 즉, 단순한 정보 제공이 아니라 사용자의 취향과 습관에 기반한 ‘개인 전용 어시스턴트’로 기능하는 것이다.

프라이빗 클라우드 컴퓨트(PCC)로 구현하는 초개인화

애플은 이를 가능하게 하기 위해 ‘프라이빗 클라우드 컴퓨트(PCC)’라는 독자적인 아키텍처를 앞세운다. 모든 데이터 처리가 외부 서버가 아니라 암호화된 전용 클라우드에서 이루어지며, 필요할 때는 온디바이스 연산까지 활용한다. 다시 말해 개인정보가 외부로 유출되지 않는 환경에서 맞춤형 AI 경험을 구현하겠다는 것이다. 애플이 꾸준히 강조해온 보안, 프라이버시 가치가 AI 전략에도 그대로 반영되는 셈이다. 애플은 이전부터 PCC 솔루션 보안을 최우선 가치로 놓고 외부 현상금을 거는 등 내외부 최고 전문가들의 검증을 통해 시스템을 강화시켜왔다.

AI 경쟁 속 애플의 선택

이 전략은 비즈니스적 판단과도 연결된다. 지금까지 애플은 구글 검색을 아이폰 기본 엔진으로 두는 대가로 막대한 수익을 얻어왔다. 하지만 반독점 규제나 계약 구조 변화로 이 수익이 줄어들 가능성이 커지면서, 독자적인 검색, AI 시스템 확보가 불가피해졌다. 범용 AI 시장에서 오픈AI, 구글, 앤트로픽과 정면승부하기보다는, 아이폰이라는 10억 대 규모 플랫폼에서 개인화된 사용자 경험을 무기로 차별화하려는 이유다.

남은 과제와 첫 시험대

물론 넘어야 할 과제도 있다. 최근 애플 내부에서 핵심 AI 인력이 메타, 오픈AI 등으로 대거 이직한 상황이고, 미스트랄, 퍼플렉시티 인수 시도도 성과 없이 끝났다. 하지만 그만큼 애플이 이번 개인화 AI 전략을 ‘레거시 시리의 단순 업그레이드’가 아닌 새로운 성장 축으로 삼고 있음을 보여준다.

결국 애플의 새 AI는 “더 똑똑한 챗봇”을 지향하지 않는다. 대신 사용자의 일정, 파일, 메시지, 취향 데이터를 학습해 “나만을 위한 조언자”로 자리매김하려 한다. 온라인 슬롯 게임을 즐기는 사용자에게는 맞춤형 게임 추천을, 건강 관리에 관심 있는 이에게는 맞춤 운동 루틴을, 출장 준비 중인 사람에게는 항공권, 호텔 옵션을 정리해주는 방식이다.

이런 흐름은 AI 시장에 또 다른 경쟁 구도를 형성한다. 범용성과 창의성을 앞세운 오픈AI, 생태계 통합을 강화하는 구글, 그리고 ‘개인화와 프라이버시’라는 무기를 들고 나선 애플. 내년 iOS 업데이트와 함께 공개될 ‘통합 시리’는 이 전략이 시장에서 통할 수 있을지 가늠할 첫 시험대가 될 전망이다.