Jak uvolnit místo v iPhone, když vám dochází úložný prostor

Pokud se ocitnete v situaci, kdy na vašem iPhonu již není místo pro nové aplikace nebo fotografie, tento průvodce vám přijde vhod. Jedná se o běžný problém všech uživatelů iPhone – ať už máte iPhone 11 nebo nejnovější iPhone 16. Viděli jsme to již nesčetněkrát a příčiny jsou obvykle stejné.
Dobrá zpráva: k vyčištění úložiště iPhone potřebujete jen pět minut a několik metod, které si níže představíme. Pojďme na to.
Proč je paměť vašeho iPhone plná
Když se objeví upozornění, že je paměť iPhonu plná, je lákavé začít mazat náhodné aplikace – a většina lidí to také dělá. Je však rychlejší (a mnohem efektivnější) zjistit, co přesně zabírá místo, než něco mazat. Pokaždé, když to s lidmi probíráme, objevují se stejní hlavní viníci:
- Fotografie a videa obvykle zaujímají první místo. I krátké 4K klipy mohou zabírat stovky megabajtů a Live Photos mají dvojnásobnou velikost oproti běžným snímkům.
- Další v pořadí jsou aplikace. Sociální sítě, hry a streamovací aplikace často přesahují svou původní velikost při stažení, protože ukládají další data a aktualizace lokálně. Viděli jsme, že jedna instalace Instagramu dosáhla velikosti přes 5 GB, aniž by si toho uživatel všiml.
- Uložená data se skrývají v aplikacích a prohlížečích. Safari, Chrome, TikTok a Spotify uchovávají dočasné soubory, které se postupem času hromadí. I když každá mezipaměť může mít jen několik set megabajtů, dohromady mohou zabírat gigabajty.
- Zprávy, zejména skupinové chaty, hromadí fotografie/videa a dokumenty z minulých let.
Chcete-li zobrazit vlastní rozdělení, otevřete Nastavení, klepněte na Obecné a poté na Úložiště iPhone. V horní části uvidíte barevně označený pruh, který ukazuje, kolik místa každá kategorie zabírá.
Přejděte dolů a zobrazí se seznam všech aplikací a jejich velikost v úložišti. Pokud v horní části seznamu najdete aplikaci, kterou jste delší dobu neotevřeli, je to právě ta, kterou hledáte. Ale to je jen první krok.
Jak rychle uvolnit místo na iPhone
Existuje mnoho způsobů a míst, kde můžete uklidit, ale podle našich zkušeností nejlepších výsledků dosáhnete pomocí několika málo kroků. Jedná se o nejjednodušší a nejrychlejší způsoby, jak uvolnit místo, aniž byste museli strávit celé odpoledne procházením všech souborů.
1. Hloubkové čištění fotografií a videí
Pro většinu lidí jsou fotografie a videa hlavním důvodem, proč se v iPhonu vyčerpá místo, takže právě tam začneme. Nebudeme vám říkat, abyste procházeli a mazali staré fotografie jednu po druhé – to už znáte. Místo toho doporučujeme použít aplikace pro čištění iPhone pro knihovnu fotografií. Jsou nezbytné, pokud chcete dosáhnout rychlých výsledků. Mnohé z nich dokážou automaticky odstranit duplikáty (a podobné snímky, na rozdíl od alba duplikátů ve vaší aplikaci Fotografie), najít velké fotografie a videa, hromadně mazat snímky obrazovky a mnoho dalšího.
Vezměte si například aplikaci Clever Cleaner pro iPhone. Tento bezplatný nástroj dokáže převést všechny vaše Live Photos na běžné statické obrázky, čímž okamžitě sníží jejich velikost na polovinu bez ztráty kvality. Nabízí také režim Swipe, který funguje jako mnohem rychlejší alternativa k ručnímu procházení knihovny. Přesto doporučujeme začít nejprve s podobnými nebo téměř identickými fotografiemi; často tak můžete ušetřit několik gigabajtů.
Postupujte takto:
- Stáhněte si aplikaci Clever Cleaner z App Store.
- Klepněte na sekci Podobné. Aplikace seskupí podobné obrázky a navrhne ponechat nejlepší snímek a ostatní označit k odstranění.
- Pokud chcete, můžete výběr zkontrolovat. Můžete se spolehnout na výběr umělé inteligence, vybrat jiný nejlepší snímek nebo celou skupinu přeskočit. Aplikace automaticky přejde k další sadě.
- Až budete spokojeni, klepněte na možnost Chytré vyčištění a odeberte všechny označené položky.
- Otevřete v aplikaci Koš, klepněte na možnost Vyprázdnit koš a potvrďte.
Poté můžete přejít k dalším nástrojům v aplikaci a uvolnit tak ještě více místa ve svém iPhonu. Každý průchod může uvolnit gigabajty, o kterých jste ani nevěděli, že tam jsou.
Jediný krok, který nesmíte vynechat, je vyprázdnění složky Nedávno smazané v aplikaci Fotografie, až budete hotovi. Dokud tak neučiníte, každá „smazaná“ položka zabírá místo v úložišti po dobu až 30 dnů, což znamená, že ve skutečnosti neuvidíte uvolněné místo, o které jste se snažili.
2. Vymažte mezipaměť aplikací
Již jsme zmínili, jak můžete odstranit aplikace, které nepoužíváte, ale co ty, které si nemůžete dovolit ztratit? Mnohé z nich uchovávají mnohem více dat, než si myslíte. Obvyklými podezřelými jsou sociální sítě a aplikace pro zasílání zpráv – Instagram, TikTok, Facebook, Spotify, WhatsApp a dokonce i váš prohlížeč Safari mohou ukládat gigabajty dočasných souborů.
Problém je, že iOS nemá univerzální tlačítko „vymazat mezipaměť“. Musíte procházet jednotlivé aplikace a možnosti se liší. Například u Safari je to velmi jednoduché. Postupujte takto:
- Otevřete Nastavení na svém iPhonu.
- Přejděte dolů a klepněte na Safari.
- Klepněte na Vymazat historii a data webových stránek.
- Potvrďte, když budete vyzváni.
Tímto krokem vymažete soubory v mezipaměti, soubory cookie a historii prohlížení. Pokud používáte jiný prohlížeč, jako je Chrome nebo Firefox, najdete podobné možnosti v nastavení dané aplikace.
Stojí za to zkontrolovat všechny aplikace, které denně používáte – mnoho z nich má v nastavení zabudovanou možnost vymazání mezipaměti. Pokud ne, existuje starý trik: úplně aplikaci odstraňte a poté ji znovu nainstalujte z App Store. To donutí iOS vymazat všechna uložená data a ve většině případů to funguje jako reset bez ztráty vašeho účtu.
3. Odstraňte staré zprávy a přílohy
O úklidu fotografií jsme již mluvili, ale je tu jedna věc – fotografie a videa, která odesíláte nebo přijímáte v aplikaci Zprávy, se tímto krokem nezahrnují. Nacházejí se ve svém vlastním koutku úložiště a časem se mohou stejně špatně hromadit. Zkontrolovali jsme iPhony, kde jeden chatový vlákno obsahovalo gigabajty starých videí a hlasových poznámek.
Nejrychlejší způsob, jak to vyřešit, je přes nastavení úložiště iPhone:
- Otevřete Nastavení, klepněte na Obecné a poté na Úložiště iPhone.
- Přejděte dolů a klepněte na Zprávy.
- V sekci Dokumenty zaškrtněte každou kategorii (Fotografie, Videa, GIFy, Nálepky a Ostatní).
- Klepněte na kategorii, stiskněte Upravit, vyberte soubory, které nepotřebujete, a klepněte na ikonu koše.
Pokud chcete raději smazat celé konverzace, přejděte do aplikace Zprávy, přejeďte prstem doleva po vlákně a klepněte na ikonu koše. Tím se odstraní text spolu se všemi přílohami, které obvykle zabírají nejvíce místa. Samotný text zabírá jen velmi málo místa, ale videa, fotografie a zvukové klipy v těchto vláknech mohou snadno zabírat gigabajty.
4. Správa úložiště iCloud
Pokud potřebujete vědět, jak vymazat úložiště iCloud, začněte tím, že iCloud neslouží pouze k ukládání vašich fotografií. Ukládá také data aplikací, sdílené soubory a dokumenty z iCloud Drive.
Začněte s aplikacemi. Postupujte takto:
- Otevřete Nastavení a klepněte na své jméno v horní části.
- Přejděte do části iCloud > Spravovat úložiště účtu.
- Projděte seznam aplikací využívajících iCloud.
- Vyberte libovolnou aplikaci, kterou nepotřebujete, a na další obrazovce klepněte na Odstranit data z iCloudu. Tím se vymažou všechna data uložené v iCloudu pro danou aplikaci na všech synchronizovaných zařízeních.
Jakmile omezíte data aplikací, přejděte ve stejném menu na iCloud Drive. Zkontrolujte velké soubory nebo složky a odstraňte ty, které již nepotřebujete. Tímto způsobem můžete uvolnit spoustu místa, aniž byste se dotkli svých fotografií nebo záloh.
Nezapomeňte však, že iCloud slouží především k synchronizaci. Pokud zde něco smažete, zmizí to ze všech zařízení připojených k vašemu Apple ID. Důležité soubory, které si chcete ponechat, vždy zkopírujte do počítače, ale z iCloudu je odstraňte. Tímto způsobem zůstanou soubory v bezpečí offline a uvolníte místo v cloudu.
5. Zkontrolujte a smažte soubory ve složce Stažené soubory
Dalším místem, které stojí za kontrolu, je aplikace Soubory, konkrétně složka Stažené soubory. Je to jedno z těch míst, kde se tiše hromadí nepořádek. Uložíte sem PDF, otevřete ZIP soubor, možná stáhnete školní dokument. Uplynou týdny a najednou tato složka obsahuje soubory, které si ani nepamatujete, že jste stáhli.
Zde je kompletní postup čištění, který používáme:
- Otevřete aplikaci Soubory na svém iPhonu.
- Klepněte na Procházet v pravém dolním rohu a vyberte možnost Na mém iPhonu.
- Klepněte na složku Stažené soubory. Sem se ukládá většina obsahu staženého z prohlížeče Safari a aplikací třetích stran.
- Chcete-li seřadit podle velikosti (abyste mohli snadno najít velké soubory), klepněte na nabídku se třemi tečkami v pravém horním rohu a vyberte možnost Seřadit podle velikosti.
- Klepněte znovu na stejnou nabídku se třemi tečkami a vyberte možnost Vybrat.
- Projděte seznam. Vyberte soubory, které již nepotřebujete, a klepněte na ikonu koše.
Ale ještě jste neskončili. Stejně jako aplikace Fotky uchovává i aplikace Soubory smazaný obsah v dočasném úložišti:
- Vraťte se do prohlížeče, přejděte dolů a klepněte na Nedávno smazané.
- Klepněte na Vybrat, poté na Smazat vše a potvrďte.
Dokud neprovedete tento poslední krok, žádný prostor se ve skutečnosti nevymaže.
Uvědomte si také, že některé aplikace ukládají své vlastní složky do složky „Na mém iPhonu“. Například čtečky PDF nebo audio editory tam často ukládají velké pracovní soubory. Stojí za to otevřít každou složku a zkontrolovat, zda neobsahuje něco, co již nepotřebujete.
Závěrečné myšlenky
Tyto kroky nemusíte provádět každý týden, ale pokud je provedete jednou za pár měsíců, můžete zabránit tomu, aby se úložiště vašeho iPhonu zaplnilo.
Existuje ještě několik dalších nástrojů, které stojí za to mít na paměti.
- V nastavení můžete zapnout funkci Odstranit nepoužívané aplikace, která automaticky odstraní aplikace, které často nepoužíváte, ale zachová jejich data. Jen tímto krokem můžete bez větší námahy uvolnit několik gigabajtů místa.
- Můžete také nastavit automatické mazání zpráv po 30 dnech nebo po roce, aby se nepřetržitě nehromadily přílohy médií.
- A pokud používáte iCloud Photos, ujistěte se, že je zapnuta funkce Optimalizovat úložiště iPhone, aby verze v plném rozlišení byly uloženy v cloudu (nikoli v úložišti telefonu).
Spojte všechny tyto funkce dohromady a budete trávit méně času bojem s omezením úložiště a více času skutečným používáním telefonu tak, jak chcete.
Často kladené otázky
Proč mi iPhone stále hlásí, že je paměť plná, i když jsem smazal spoustu fotek a videí?
Existuje několik důvodů, proč k tomu dochází. Za prvé, smazané fotografie a videa se přesouvají do alba Nedávno smazané a zůstávají tam po dobu 30 dnů, pokud je ručně nevymažete. Dokud tak neučiníte, stále zabírají místo. Za druhé, fotografie nemusí být vaším největším problémem. V některých případech jsme zaznamenali, že většinu úložiště zabíraly aplikace a data, která uchovávají v mezipaměti.
Jak mohu automaticky vyčistit úložiště iPhone?
Máte několik možností. Za prvé, některé funkce iOS již část této úlohy provádějí samy. Například aplikace Fotografie může sloučit duplicitní fotografie do alba Duplikáty (najdete ho v sekci „Nástroje“).
Pokud přejdete do části Úložiště iPhone v Nastavení, uvidíte návrhy, jako je odinstalování nepoužívaných aplikací, kontrola velkých příloh nebo automatické mazání starých konverzací. Tyto funkce fungují dobře, ale jsou omezené.
Pokud chcete něco, co nevyžaduje tolik zásahů, velmi vám pomohou aplikace pro čištění.
Kolik volného místa na úložišti bych měl mít ve svém iPhonu, aby fungoval správně?
Nemusíte mít telefon úplně prázdný, ale potřebuje trochu prostoru. Zjistili jsme, že alespoň 2–5 GB volného místa pomáhá vše fungovat hladce. To dává iOS dostatek prostoru pro instalaci aktualizací, spouštění aplikací bez zpoždění a ukládání systémových procesů do mezipaměti na pozadí.
Pokud necháte telefon příliš zaplnit (zejména pod 1 GB), může docházet k selháním a zpožděním.
Jak uvolnit místo v iPhonu bez mazání fotek nebo aplikací?
Pokud si chcete ponechat své fotky a aplikace, ale přesto uvolnit místo, existuje několik možností, které skutečně fungují.
- Nejprve odstraňte nepoužívané aplikace (tím se odstraní samotná aplikace, ale její data zůstanou zachována, takže po opětovné instalaci bude vše na svém místě). Přejděte do Nastavení > Obecné > Úložiště iPhone a klepněte na libovolnou aplikaci, kterou používáte jen zřídka, abyste ji odstranili.
- Dále povolte Optimalizovat úložiště iPhone. Tím se na zařízení uloží menší verze vašich fotografií a originály v plném rozlišení zůstanou v iCloudu.
- Můžete také vyčistit mezipaměť Safari a aplikací, smazat velké přílohy zpráv a vyprázdnit složky Stažené soubory a Nedávno smazané v aplikacích Soubory a Fotografie. Tyto změny neovlivní váš základní obsah, ale mohou poměrně snadno uvolnit místo.