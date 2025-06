Recenze SanDisk Creator Phone SSD: MagSafe úložiště pro iPhone, které zvládne i 4K ProRes

Mobilní natáčení se za poslední roky stalo běžnou součástí práce mnoha tvůrců, ať už jde o vlogery, dokumentaristy nebo firemní obsah. Natáčení na mobil si ale pro jeho jednoduchost zamilovali i naprosto běžní uživatelé, kteří jsou též schopni natočit opravdu působivé záběry. S rostoucí kvalitou záznamu ale přichází i nemilosrdná daň v podobě obrovských datových nároků. Interní úložiště „základních“ iPhonů navíc často nestačí, pořízení vyšších úložných variant je poměrně drahé a připojit ke smartphonu klasické SSD není vždy elegantní ani praktické řešení. Právě na tenhle problém cílí SanDisk Creator Phone SSD, tedy kompaktní externí disk, který se jednoduše připne k iPhonu přes MagSafe a rozšíří jeho paměť bez kompromisů. A jelikož mi právě tento kousek dorazil nedávno na vyzkoušení, je na čase vás s ním seznámit.

Technické specifikace, zpracování a design

Externích disků existuje spousta, ale málokterý je od základu navržený tak, aby zapadl přímo do mobilního tvůrčího workflow. O to víc potěší, že SanDisk Creator Phone SSD přesně tenhle přístup zvolil. Na první pohled vypadá jako kompaktní silikonové pouzdro s USB‑C konektorem, ale v těle se ukrývá extrémně rychlé SSD úložiště s rychlostmi čtení i zápisu až 1 000 MB/s, které zvládne bez zaváhání i práci s ProRes videem. Na výběr je pak ze 1TB a 2TB varianty, přičemž já si mohl vyzkoušet nižší 1TB verzi.

Disk má rozměry 82,5 × 68,4 × 11 mm a váží lehce přes 50 gramů. Nejde o žádné pírko, ale díky MagSafe uchycení krásně drží na zadní straně iPhonu, ideálně tedy u modelů s USB‑C konektorem. Zpracování jako takové je parádní – silikonové tělo působí robustně a současně chrání proti prachu, vlhkosti i pádům z výšky až tří metrů. Navíc se díky zaoblenému tvaru krásně drží v ruce, přičemž iPhone po jeho připnutí ani nějak zásadně „nenabobtná“. Obecně bych tedy řekl, že i když to není produkt s baterií nebo displejem, celkově působí jako velmi promyšlený doplněk. Zkrátka nenápadný, ale připravený kousek kdykoliv poskytnout úložiště, které u iPhonu prostě chybí.

Pokud vás pak zajímá obsah balení, v krabičce najdete USB‑C kabel, suchý zip pro jeho fixaci i magnetický kroužek pro použití s Androidem. Disk je totiž samozřejmě kompatibilní i s ním a to třeba přes doprovodnou aplikaci Memory Zone.

Testování

Testování SanDisk Creator Phone SSD probíhalo naprosto jednoduše. iPhone jsem s sebou vzal na řadu nejrůznějších míst, abych je následně mohl natočit ve 4K ProRes. A rovnou musím říct, že tohle je přesně ten typ produktu, o kterém vlastně člověk ani neví, že jej používá, protože prostě funguje tak, jak je třeba.

Připojení úložiště k iPhone je naprosto okamžité. Disk se totiž po zapojení hned objeví v aplikaci Soubory a iPhone se ho okamžitě vnímá jako externího disku. V nativní aplikaci Fotoaparát s podporou ProRes záznamu se v nastavení okamžitě objeví možnost nahrávat přímo na externí disk – a tady přichází hlavní magie. Nahrávání v plném 4K při 60 fps běží naprosto plynule, bez chybových hlášek, bez přerušování. Zápisové rychlosti okolo 950–1000 MB/s se drží po celou dobu, bez nějakého zásadnějšího zahřívání.

Pokud vás pak zajímá, kolik toho na 1TB disk nahrajete, v mém případě jsem se při ProRes ve 4K 60fps dostal na 72 minut záznamu, což je dle mého opravdu solidní. A pokud si člověk nastaví jiné rozlišení, dostane se samozřejmě na hodnoty ještě mnohem lepší.

Super je pak za mě i to, že disk vlastně nemusíte vůbec používat k tomu, k čemu jej zřejmě SanDisk primárně vytvořil – tedy k natáčení ProRes videí. Díky tomu, že si rozumí s aplikací Soubory, si na něj totiž můžete natahat například různé filmy z počítače a ty si následně pouštět offline třeba při cestování. Aplikace Memory Zone vám zase umožní obsah vašeho telefonu na disk rychle a jednoduše zazálohovat, což je taky fajn. Pokud tedy třeba vyrazíte někam „do divočiny“, kde je přístup k internetu omezený, a nafotíte či natočíte tam spousty záběrů, nemusíte se bát, že o ně přijdete. Zazálohovat si je totiž budete moci jednoduše na disk a nikoliv na cloud.

Magnetické uchycení na iPhonu drží pevně i při běžném nošení v ruce, a díky přiloženému suchému zipu neplandá kabel kolem. Člověk si ale musí se „sucháčem“ trochu pohrát, protože kvůli tuhosti kabelu má SSD tendenci se „odlepovat“ od zad. Jakmile ale člověk dostane instalaci trochu do ruky, je záležitostí chvilky. Komplet tak tvoří jedno kompaktní zařízení, se kterým se dá natáčet klidně i z gimbalu nebo v pohybu. A když potřebujete data přenést, připojení k Macu je otázkou několika sekund. Žádné nastavování, formátování, čekání – jen připojíte a kopírujete.

Za celý týden používání jsem nezaznamenal žádné výpadky, chyby při zápisu nebo problémy s připojením. A i když se disk při delším zápisu mírně zahřívá, silikonový obal to rozptyluje dostatečně dobře na to, aby vás to nijak neomezovalo.

Resumé

SanDisk Creator Phone SSD je přesně ten typ produktu, který si po prvním použití zamilujete a budete ho brát všude s sebou. Nepřekáží, je rychlý, spolehlivý, a hlavně dělá přesně to, co má – tedy poskytuje výkonné externí úložiště pro nahrávání i práci s velkými soubory. Připojíte, fungujete, neřešíte. Pokud natáčíte na iPhone ve vysoké kvalitě, často bojujete s nedostatkem místa nebo jen chcete zálohovat videa v terénu bez nošení notebooku, tohle je odpověď. A díky MagSafe a robustnímu tělu je připravený i na ostřejší zacházení.

Jasně, nejde o nejlevnější doplněk. Ale když si spočítáte, kolik stojí interní rozšíření úložiště u iPhonů, nebo kolik času můžete ušetřit při práci s ProRes videem, SanDisk Creator Phone SSD je ve výsledku velmi chytrá investice, ať už natáčíte na dovolené, nebo každý den do práce.

