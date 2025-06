Tyto báječné macOS hry stáhnete nyní výjimečně zdarma

< >

Po letech ticha se legendární hra Miscrits: World of Creatures vrací v plné síle! Vydejte se zpět do kouzelného světa Miscrie, kde na vás čekají stovky ikonických tvorů zvaných Miscriti. Vaším úkolem je je chytit, trénovat a vyvíjet do jejich nejsilnějších forem, abyste společně čelili hrozbě zlovolných Magicitů. Ti se snaží vyhladit veškerý miscrití život, a jen vy jim v tom můžete zabránit. Čeká vás dobrodružství plné magie, napínavých soubojů a návratu do světa, který okouzlil miliony hráčů po celém světě.