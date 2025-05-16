iPhoneで使えるおすすめの暗号資産アプリ

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暗号資産（仮想通貨）は今や特別な投資手段ではなく、スマートフォンひとつで簡単に管理・活用できる時代になりました。特にiPhone向けには使いやすさとセキュリティを両立したアプリが多く登場しています。ここではiPhoneで利用できる信頼性の高い暗号資産アプリの中から、取引だけでなく管理や活用に便利なアプリを厳選して紹介します。

BestWallet（ベストウォレット）

BestWalletはWeb3時代に最適化された次世代型の自己管理型ウォレットです。その名のとおり、今最も注目が集まるベストWeb3ウォレットだと言えます。iPhoneアプリは洗練されたデザインで暗号資産の保管に加え、DeFi（分散型金融）やNFTマーケット、分散型アプリ（dApp）との接続もスムーズに実行可能。秘密鍵やシードフレーズの管理もユーザー自身が行うため、資産の安全性を確保しつつ自由度の高い運用が可能です。初心者から上級者まで幅広く対応しており、セキュリティと機能性のバランスに優れたウォレットです。

Zerion（ゼリオン）

ZerionはDeFi投資やNFTのポートフォリオ管理に特化したiPhone向けアプリです。ユーザーのウォレットと連携して、トークンの残高や資産の推移を視覚的に確認できるのが特徴。複数チェーンに対応しており、Ethereum、Polygon、Arbitrumなどの資産を一括で追跡できます。また、アプリ内でトークンスワップも可能で、取引所に頼らず分散型取引をスマートにこなしたい人に最適です。

Binance（バイナンス）

Binanceは世界有数の取引所でありながら、iPhoneアプリでは取引にとどまらず、ステーキングやローンチパッド参加、NFTマーケットとの連携も行える多機能な設計になっています。初心者用インターフェースへの切り替えも可能で、複雑な機能をシンプルに操作可能。手数料が比較的低いため、アクティブなトレーダーからも高く評価されています。

bitFlyer（ビットフライヤー）

bitFlyerは日本国内に拠点を置く暗号資産取引所のアプリで、日本円とスムーズに連携できるのが強みです。iPhoneアプリでは初心者向けにシンプルな画面が用意されており、ビットコインをはじめとする主要な通貨を簡単に購入・売却可能。金融庁に登録された業者として、国内での信頼性も高い点が魅力です。

Coincheck（コインチェック）

Coincheckも国内で高い知名度を誇る取引所のひとつで、アプリの操作性が非常に優れているのが特徴。iPhone版では暗号資産の売買だけでなく、レンディングサービスや積立機能、さらにはNFTマーケットプレイスとの連携など、多様な使い方が可能です。初心者でも使いやすいUIにより、初めて暗号資産に触れる人にもおすすめできます。

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