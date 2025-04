iPhone 17 Air má být nejen supertenký, ale i supervýkonný. Získá 12GB RAM jako Pro modely

Vypadá to, že letošní podzim přinese jeden z největších skoků v kapacitě operační paměti iPhonů za poslední roky. Tvrdí to alespoň spolehlivý analytik Ming-Chi Kuo, podle kterého dostanou iPhony 17 Pro hned 12GB operační paměti. A co víc, stejně velkou RAM má údajně dostat i ultratenký iPhone 17 Air vybaven pamětí 12 GB RAM. To by znamenalo, že iPhone střední třídy pro letošní rok nabídne o polovinu větší, než kolik nabízí aktuální modely iPhonu 16 (Pro).

Kuo původně předpovídal, že 12GB RAM zůstane výsadou nejvyššího modelu Pro Max, ale podle jeho nových poznatků Apple zřejmě plánuje tento benefit rozšířit i na zbylé modely vyšší řady. A pokud všechno půjde dobře i na straně dodavatelského řetězce, mohla by 12GB RAM dostat i základní verze iPhonu 17. Nad tou však zatím visí otazníky, zatímco s 12GB RAM u řady Pro a Air se již počítá jakožto s hotovou věcí.

Pokud k takto zásadnímu navýšení operační paměti skutečně dojde, bude se bezesporu jednat o zásadní posun vpřed – současné modely iPhonu 16 totiž nabízejí „jen“ 8 GB RAM. A i když si většina uživatelů na nedostatek výkonu rozhodně nestěžuje, vyšší kapacita operační paměti otevírá dveře k ještě plynulejšímu multitaskingu a hlavně k hladkému běhu připravovaných funkcí Apple Intelligence, které by měly s příchodem iOS 18 a následně i iOS 19 hrát klíčovou roli. V kuloárech se navíc začalo před pár hodinami šuškat i o tom, že Apple chce v iOS 18 přinést na iPhony podporu funkce Stage Manager, kterou můžeme znát z iPadOS. Je proto možné, že navýšení RAM souvisí i s ní, byť je pravda, že leakeři tvrdí, že by měla být dostupná na všech iPhonech s USB-C bez ohledu na RAM.

Zvýšené nároky na paměť jsou logickým krokem v kontextu plánovaného rozšíření pokročilých AI funkcí přímo na zařízení, bez nutnosti komunikace se servery. Apple se tak zřejmě připravuje na novou generaci chytrých funkcí, které budou ještě více integrované do systému a aplikací. A právě RAM je jedním z klíčových faktorů, který ovlivňuje, jak plynule a rychle budou tyto funkce fungovat.