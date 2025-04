iPadOS 19 promění iPad v Mac: Přinese menu bar a zcela nový Stage Manager!

iPad si v posledních letech prošel poměrně výraznou hardwarovou evolucí, která jej začala posouvat z pozice pouhého tabletu směrem k alternativě k notebooku. Bohužel, softwarově je však stále poměrně dost limitovaný, kvůli čemuž jej tak coby náhradu za klasické Macy mnoho jablíčkářů odmítá. To by se ale mohlo po letošním vydání iPadOS 19 změnit. Z nejnovějšího úniku totiž vyplývá, že se iPadOS 19 zásadně přiblíží macOS. Konkrétně známý leaker Majin Bu tvrdí, že se dočkáme nové verze Stage Manageru a dokonce i menu baru inspirovaného macOS, který se automaticky aktivuje při připojení Magic Keyboard.

Menu bar jako z Macu

To, co dříve bylo výsadou výhradně počítačů Mac, se s příchodem iPadOS 19 údajně dostane i na iPady. Řeč je konkrétně o klasickém Menu baru – tedy horní liště s nabídkami funkcí pro jednotlivé aplikace. Výše zmíněný leaker konkrétně tvrdí, že jakmile bude zařízení připojeno k Magic Keyboard, rozhraní iPadu se přizpůsobí a zobrazí klasický horní menu bar, který známe z macOS. Ten bude pravděpodobně obsahovat základní nabídky jako Soubor, Úpravy nebo Zobrazení, stejně jako stavové ikony v pravé části. Pro uživatele, kteří iPad využívají jako primární pracovní zařízení, to může znamenat výrazně intuitivnější a efektivnější způsob ovládání.

Nejde přitom jen o kosmetickou změnu. Apple tím podle všeho cíleně směřuje k tomu, aby iPad s Magic Keyboard poskytoval co nejvíce „notebookový“ zážitek, ale stále si zachoval flexibilitu tabletu. Pokud se tyto informace potvrdí, bude iPad po stránce rozhraní zas o pořádný kus blíž MacBookům.

Stage Manager 2.0: Multitasking, jaký tu ještě nebyl

Další velká novinka se má týkat přepracovaného režimu Stage Manager. Ten Apple poprvé představil v roce 2022 jako způsob, jak dostat multitasking na iPadu na vyšší úroveň. Přestože šlo o zajímavý koncept, v praxi měl své mouchy – od chaotického spravování oken přes omezenou podporu aplikací až po nepříliš intuitivní ovládání. Právě z toho důvodu jej tak mnoho uživatelů kritizovalo a velmi rychle následně deaktivovalo.

iPadOS 19 má však podle všeho přinést Stage Manager 2.0, který nabídne výrazně plynulejší správu oken, automatické přepínání režimu při připojení klávesnice a obecně lepší uživatelský zážitek. Práce s více aplikacemi najednou by tak měla být jednodušší, přehlednější a hlavně rychlejší.

Jasný směr: produktivita

Není to přitom poprvé, co slyšíme, že Apple chce iPadOS více zaměřit na produktivitu. Už dříve Mark Gurman z Bloombergu naznačil, že iPadOS 19 se zaměří právě na multitasking, správu oken a produktivní využití, přičemž aktuální úniky konečně dodávají konkrétní obrysy tomu, co to ve výsledku bude znamenat.

Vše samozřejmě dává smysl v kontextu toho, jakým směrem Apple iPad v posledních generacích posouvá. Výkonné čipy M-serie, pokročilé displeje a bohaté příslušenství dávají tomuto zařízení potenciál stát se plnohodnotnou náhradou notebooku – a iPadOS 19 by mohl být tím posledním dílkem do skládačky, který tomu pomůže.