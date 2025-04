iOS 19 promění iPhone v pracovní nástroj! Dorazí v něm klíčová funkce z iPadOS

Apple se s příchodem iPhonů 15 konečně vydal cestou USB-C. A zdá se, že tento krok letos přinese první zásadní plody. Podle čerstvých informací, které zveřejnil známý leaker Majin Bu, totiž iOS 19 přinese na iPhony s USB-C zásadní novinku – podporu externího displeje s rozhraním podobným Stage Manageru, které dobře známe z iPadů.

To, co doposud zvládal iPhone po připojení k externímu monitoru, bylo jen obyčejné zrcadlení – tedy de facto žádná přidaná hodnota, žádná možnost práce s více okny nebo rozšíření pracovní plochy. iPhone zkrátka fungoval jen jako zdroj obrazu, ale ne jako nástroj produktivity. To by se ale už letos mohlo změnit.

Mohlo by vás zajímat iOS 19 zpříjemní používání velkých iPhonů! Vše o Apple Jiří Filip 22. 4. 2025

Rozšíření pracovní plochy a více aplikací najednou

Podle leakera Majin Bu nebude nová funkce sice plnohodnotným desktopovým režimem, ale nabídne rozšíření obrazovky a práci s více aplikacemi zároveň – tedy v podstatě to, co Apple už nějakou dobu nabízí na iPadu prostřednictvím Stage Manageru. A právě díky USB-C konektoru bude možné k iPhonu připojit jakýkoliv externí monitor, ideálně přes adaptér nebo dock s podporou videovýstupu. To může zcela změnit způsob, jakým iPhone používáme – především v pracovním prostředí. Představte si možnost připojit iPhone k monitoru a během prezentace na něm sledovat poznámky, zatímco na displeji je vidět pouze snímek. Nebo střih videa, úpravy dokumentů, prohlížení fotografií a další činnosti s větší pohodlností a přehledem. De facto by se jednalo o nový typ multitaskingu, který by byl rozložen do více pracovních ploch.

Ideální načasování

Zajímavé je i načasování. Apple totiž podle spousty dřívějších úniků připravuje nový Studio Display, jehož uvedení se očekává krátce po vydání iOS 19. Lze proto předpokládat, že právě tento monitor bude jedním z těch, které budou novou funkci podporovat, nebo jej bude kalifornský gigant minimálně propagovat coby monitor, který bude pro novou funkci iPhonů jako stvořený. Apple tak může nabídnout zajímavé propojení iPhonu a svého vlastního příslušenství, které posune produktivitu o úroveň výš. Je nicméně jasné, že tato novinka bude dostupná jen na iPhonech s USB-C – tedy od modelu iPhone 15 výš. Tyto modely jsou totiž jednak dostatečně výkonné a jednak díky portu z hlediska konektivity velmi univerzální.

Fotogalerie iOS 19 concept 2025-04-14 v 13.22.11 iOS 19 concept 2025-04-14 v 13.22.20 iOS 19 concept 2025-04-14 v 13.22.27 iOS 19 concept 2025-04-14 v 13.22.34 iOS 19 concept 2025-04-14 v 13.22.44 iOS 19 concept 2025-04-14 v 13.22.51 iOS 19 concept 2025-04-14 v 13.22.58 iOS 19 concept 2025-04-14 v 13.23.08 iOS 19 concept 2025-04-14 v 13.23.18 iOS 19 concept 2025-04-14 v 13.23.25 iOS 19 concept 2025-04-14 v 13.23.36 iOS 19 concept 2025-04-14 v 13.23.43 iOS 19 concept 2025-04-14 v 13.23.52 iOS 19 concept 2025-04-14 v 13.24.05 iOS 19 concept 2025-04-14 v 13.24.20 Vstoupit do galerie

Co to znamená do budoucna?

Apple tímto krokem naznačuje, že v iPhonu vidí víc než jen zařízení pro konzumaci obsahu. Pomalu, ale jistě jej přibližuje k roli plnohodnotného pracovního nástroje, který zvládne víc než jen e-maily a zprávy. Samozřejmě, vše bude záviset na tom, jak hladce a intuitivně bude nová funkce implementována. Ale pokud se Apple rozhodne jít cestou podobnou iPadOS, můžeme očekávat solidní zážitek, který se může do budoucna přiblížit DeX od Samsungu. V souvislosti s iPadOS se totiž letos hovoří o jeho plánovaném přiblížení macOS, takže je klidně možné, že do budoucna všechny velké OS Apple zčásti splynou do jednoho.