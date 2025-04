Velikonoční vajíčka v Apple produktech aneb věděli jste o těchto Easter Eggs?

Velikonoce a Apple spolu na první pohled moc společného nemají. Kalifornský gigant je známý spíš svou uhlazeností a přísnou kontrolou nad každým pixelem i řádkem kódu. A právě proto byste byli možná překvapeni, kolik easter eggů, tedy skrytých vtípků a odkazů, v jeho systémech najdete. Není jich sice tolik jako třeba u Googlu nebo v herním světě, ale když už se nějaký objeví, stojí za to.

Finder, který ti mrkne

Začněme ikonickou ikonou Finderu v macOS. Modrobílá tvář, která je s námi už od úplného počátku systému Macintosh, má v sobě malý vtípek. Když se podíváte pořádně, uvidíte, že je tvořená dvěma profily zároveň – jeden se dívá doleva, druhý doprava. Až tady se naplno ukazuje Jobsova posedlost „tvářemi v rozhraní“ – a zároveň drobný designový easter egg, který většina uživatelů nikdy neodhalí.

Ikonky, co vypráví příběhy

Apple si odjakživa zakládá na ikonách a grafice. Ale některé z nich nesou víc než jen vizuální informaci – obsahují vzkazy. Například složka „Recents“ měla v minulosti ikonu se snímkem obrazovky z kalendáře, kde byl datum „24. července“ – odkaz na keynote z roku 2002. Nebo třeba ikona aplikace TextEdit – ve starších verzích systému zobrazovala text „Here’s to the crazy ones…“, tedy slavnou hlášku z kampaně Think Different. Jasný easter egg s nádechem nostalgie.

Apple Maps a Godzilla? Vážně?

Před pár lety objevili pozorní uživatelé v Apple Mapách easter egg ve městě Tokio. Když si přiblížili slavnou křižovatku v Shibuya, mohli si v režimu 3D podívat na střechu jednoho z domů, kde na ně číhala malá Godzilla. Nenápadná, ale naprosto ikonická. Šlo o poctu japonské kultuře a taky čistý důkaz toho, že Apple mapy nejsou jen nudné dlaždice.

Podobné vtípky se objevovaly i v jiných městech – v Cupertinu bylo možné při správném zoomu najít např. modely Apple Parku včetně interiéru, který nebyl oficiálně přístupný.

Neviditelný text v iTunes

V dobách, kdy ještě iTunes nebylo synonymem pro překomplikovaný software, ale jednoduchý přehrávač, ukrýval Apple ve spodní části okna drobný, téměř neviditelný text. Stačilo okno roztáhnout na maximum a při určitém poměru stran se objevil nápis „Designed by Apple in California“, který nebyl součástí žádného menu ani nápovědy. Čistě pro radost.

iPod a tajná hra

V klasickém iPodu (ano, ještě té verzi s kolečkem) se dal skrze specifickou kombinaci stisknutí tlačítek aktivovat Breakout – jednoduchá arkádová hra, kterou programoval sám Steve Wozniak už v 70. letech pro Atari. Tahle pocta Wozovi byla Apple fanoušky přijata s nadšením – šlo o jeden z nejvíc „hardcore“ easter eggů, který se kdy v jejich hardwaru objevil.

A co iOS?

Je pravda, že iOS je na easter eggy výrazně chudší než macOS. Apple má totiž u mobilních zařízení daleko přísnější pravidla a méně prostoru pro vývojářské vtípky. Přesto se i tady něco najde – třeba ve Zprávách, kdy určité texty spouští animace (např. „Pew pew“ = laserová show), nebo specifické efekty v iMessage.

Ale easter egg jako takový? Naposledy se objevily náznaky v aplikaci Shortcuts, kde si šlo hrát s názvy zkratek, které při správném pojmenování aktivovaly neobvyklé hlášky Siri. To už ale spíš hraničí se skrytými funkcemi než čistokrevnými „vajíčky“. Jako čistokrevný easter egg však lze označit třeba kulaté brýle odkazující na Steva Jobse ve sdílecím menu Safari u možnosti „Přidat do seznamu četby“.

Easter Eggs aneb lov na jablečná vajíčka

Apple a velikonoční vajíčka? Jak můžete sami vidět, ani mu nejsou easter eggy cizí, byť je musíte hledat trochu jinde než na zahradě. V systému macOS, v historii i v ikonách se schovává překvapivě hodně drobných vtípků a poct. Nejde o funkce, které by vám změnily život – ale přesně o ten typ radosti, který cítite, když objevíte nějakou milou legrácku, o které jste doteď nevěděli či ji nechápali. Že je to vše naprosto zbytečné? Pak si připomeňte slavný výrok jednoho z původních Mac vývojářů: „Design není jen o tom, jak věci vypadají. Ale i o tom, jaký z nich máš pocit.“