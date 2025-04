Apple je čím dál tím zelenější

Apple opět ukazuje, že být technologickým lídrem neznamená jen chrlit nové produkty, ale také přebírat zodpovědnost za stav planety. V rámci své ambiciózní iniciativy Apple 2030, která má za cíl dosáhnout uhlíkové neutrality napříč celým svým hodnotovým řetězcem do konce desetiletí, se cupertinské společnosti podařilo již nyní snížit emise skleníkových plynů o více než 60 % oproti roku 2015. A to rozhodně není málo.

Za tímto výsledkem nestojí žádná magie, ale tvrdá práce a dlouhodobá strategie. Apple se dlouhodobě snaží přivést své dodavatele k přechodu na 100% obnovitelné zdroje energie, což se daří – jen v loňském roce se do globální sítě zapojilo 17,8 gigawattu čisté energie. To znamená úsporu přes 21 milionů tun emisí. Vedle toho se Apple zaměřuje i na ty méně viditelné, ale o to důležitější části produkce – třeba polovodiče. Dvacítka jeho klíčových partnerů se zavázala snížit do roku 2030 emise fluorovaných plynů, které jsou extrémně škodlivé, o celých 90 %.

Když se podíváme na materiály, z kterých Apple staví své produkty, je tu taky znát výrazný posun. 99 % všech magnetů v zařízeních Apple nyní pochází z recyklovaných vzácných zemin, podobně je tomu u kobaltu v bateriích. Apple tak nejen mluví o udržitelnosti, ale opravdu koná – a přitom si udržuje vysoký standard kvality, na který jsme u něj zvyklí. Inspiruje tak nejen konkurenci, ale i své zákazníky. A to se počítá.