Parádní zombie řežba World War Z: Aftermath je nyní ke stažení zdarma

Nevíte, co s blížícím se víkendem? Pokud milujete videohry, už ani plány nehledejte. Epic Games Store totiž rozdává parádní hru, která vás dokáže zabavit na dlouhé hodiny. Řeč je konkrétně o povedené zombie řežbě World War Z: Aftermath.

Fotogalerie World War Z: Aftermath 1 World War Z: Aftermath 2 World War Z: Aftermath 3 World War Z: Aftermath 4 World War Z: Aftermath 5 Vstoupit do galerie

World War Z: Aftermath je kooperativní střílečka z pohledu třetí osoby inspirovaná populární knihou a filmem World War Z. Hráči se v ní ocitnou uprostřed zombie apokalypsy a musí spolupracovat, aby přežili v různých světových lokalitách, jako jsou New York, Moskva, Řím nebo Tokio. Hra nabízí bohatou kampaň pro jednoho hráče i online kooperaci až pro čtyři hráče. Velkým lákadlem je obrovské množství zombie, které se na hráče valí ve vlnách, což vyžaduje strategii a rychlé reakce. Aftermath přináší nové epizody, hratelné postavy, zbraně a možnost přepnout do pohledu první osoby. Hráči si mohou vybrat z několika povolání, která mají unikátní schopnosti a dovednosti. Hra také podporuje progresi postav, umožňující vylepšování vybavení a schopností. Atmosféra je podpořena napínavým soundtrackem a detailními vizuálními efekty. World War Z: Aftermath je vhodná pro fanoušky akčních her i milovníky kooperativní zábavy. Díky dynamickému gameplayi a různorodým misím nabízí hratelnost, která jen tak neomrzí.

Pokud vás hra zaujala, máme pro vás super zprávu. Až do příštího čtvrtka si ji totiž můžete zdarma přidat do své knihovny v Epic Games Store a hrát ji tak dle libosti bezplatně. Jako již tradičně se však tato nabídka vztahuje jen na OS Windows.

World War Z: Aftermath můžete zdarma stáhnout zde