Recenze Tigernu T-B3331: Batoh, který má nejen styl, ale taktéž „systém“

V dnešní recenzi se podíváme na městský batoh Tigernu T-B3331, který je vhodný nejen na přenášení notebooku, ale klidně i na cestování, pracovní či školní účely. A jelikož nám dorazil nedávno do redakce, je nyní na čase se na něj podívat blíže.

Specifikace, zpracování a design

Tigernu T-B3331 je ideálním řešením, jak mít váš notebook a mít vše potřebné na dosah ruky kdekoliv a kdykoliv. Zadní část tohoto batohu obsahuje totiž prostornou kapsu určenou pro až 15,6“ notebook a další zařízení oddělenou od zbytku vnitřního prostoru. V kapse je navíc bezpečnostní zipový popruh, díky kterému lze notebook, tablet či jiné předměty přenášené v jednotlivých přihrádkách dokonale zafixovat. Zadní strana dále obsahuje i malou kapsu vhodnou pro uložení telefonu, klíčů či třeba peněženky. Kromě běžných úložných kapes a přihrádek nabízí batoh také integrovaný USB port, který poslouží zejména pro propojení telefonu s powerbankou. Ve výsledku tedy můžete telefon nabíjet a zároveň jej mít v ruce a standardně používat, což je rozhodně pozitivní.

Batoh je vyroben z odolné nepromokavé oxfordové tkaniny, která zajišťuje, že vaše věci zůstanou suché, a váš MacBook a další příslušenství budou dobře chráněny. Pohodlí při nošení zase zajišťují měkké popruhy, které vás nebudou řezat do ramen ani v případě, že budete mít v batohu „naloženo“ spoustu věcí, což vzhledem k jeho rozměrům přímo láká. Rozměry batohu jsou totiž 43 x 30 x 14,5 cm, což není rozhodně málo. Hmotnost prázdného batohu je pak 0,9 kg.

Co se týče designu, jeho vnímání je samozřejmě zcela subjektivní. Zde ale věřím, že bude spokojený takřka každý, jelikož výrobce u batohu vsadil na minimalistický design v kombinaci s neutrální černou barvou tkaniny i zipů. Černou pak na pár místech rozbijí sytě červená, která byla použita na logo – a to jak na zipech, tak i přední straně batohu. Přiznám se, že kdyby byla místo červené použita například šedá či jiná méně křiklavá barva, osobně bych byl spokojenější, ale věřím, že někdo jiný by mi v tomto směru oponoval s tím, že červená je zde ideální.

Testování

Jak jsem již psal výše, batoh mě díky své jednoduchosti designově opravdu zaujal. A nejen tím. Přestože se může na pohled zdát relativně malý, lze toho do jeho útrob „nacpat“ opravdu dost, a přesto si udržuje elegantní vzhled. I když je tedy plný a nesete v něm MacBook, mikinu, jídlo, pití, kabely, peněženku a další drobnosti, díky poměrně pevnému tělu drží svůj tvar a nevypadá přecpaně.

Výrobce si zaslouží pochvalu i za „systém“ kapes, které tento batoh nabízí. K dispozici jich je opravdu hodně a jsou snadno dostupné z různých stran. Fajn je navíc to, že máte k dispozici nikoliv jen jednu, ale hned dvě velké kapsy, díky čemuž si tak lze věci rovnoměrně rozdělit, abyste se k nim následně mohli dostat co nejsnáz a tedy i pohodlně.

A u pohodlí ještě chvíli zůstaneme. Při nošení tohoto batohu na zádech si totiž můžete být jistí příjemnými nastavitelnými popruhy a i vcelku měkkým polstrováním zad. To je sice relativně nevýrazné a nelze zde tedy počítat s vyloženě kvalitním odvětráváním, nicméně nemůžu rozhodně říci, že by bylo nepohodlné. Trochu horší odvětrávání zad a tedy rychlejší pocení je vlastně i jedinou negativní vlastností, na kterou jsem při testování narazil.

Resumé

Máte-li rádi minimalistický design, spoustu kapes, přehlednost a zároveň vám jde o dobrou cenu, je Tigernu T-B3331 ideální volbou. Za cenu, za kterou je na iPouzdro k dispozici, se totiž jedná o opravdu skvělou volbu.

