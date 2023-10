To se Googlu nepovedlo! V nové reklamě se obul do Applu, sám je ale nakonec za hlupáka

Zatímco v našich luzích a hájích se rozdílnost v barvě bublinek u textových zpráv prakticky neřeší a všem je tedy jedno, zda jim chodí zelené klasické textovky či modré iMessages, v USA se jedná o poměrně žhavé téma. Nejeden průzkum totiž již ukázal, že kdo není schopen odesílat a přijímat iMessage, je společností vnímán negativně, zejména pak tou mladou. Právě to však zejména Googlu a Samsungu vadí, jelikož se tím jeho telefony stávají do jisté míry nechtěnými. Již před lety proto v rámci systému Android přijal RCS standard, který lze velmi zjednodušeně popsat jako jakési smsky na steroidech, díky kterým se svými schopnostmi blíží právě iMessages. Lze tedy přes ně posílat fotky, videa, hlasové zprávy a tak podobně. Háček je však v tom, že RCS Apple nakloněn není a ač se Google snaží, jak chce, stále se mu nedaří jej přesvědčit k tomu, aby do iOS přidal podporu. Jeho tlak je však čas od času spíš k smíchu.

Přesně tak lze ostatně zhodnotit i čerstvě vydanou reklamu na YouTube, která má opět za cíl vyvinout na Apple tlak ohledně přijetí RCS. Háček je však v tom, že reklama jako taková je podle valné většiny uživatelů v komentářích absolutně nepochopitelná a nebýt názvu videa a jeho popisku, nikdo by zřejmě nevěděl, že se opět jedná o podporu RCS. A co víc, v komentářích se nejenže objevují reakce ohledně nepochopení reklamy, ale taktéž posměšky na adresu Googlu a Samsungu. Jeden komentující si jej například dobírá za to, že v předešlých letech spustil on sám hned několik uzavřených komunikačních aplikací, ale evidentně bez úspěchu. Je proto vtipné, že svůj neúspěch nyní chce ukrýt za jakousi solidaritu směrem k uživatelům a chuť interagovat co nejlépe s Apple produkty. Zkrátka a dobře, tentokrát video opravdu nepovedlo.