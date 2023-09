Recenze Tigernu T-B3242: Praktický batoh, do kterého se vejdou největší MacBooky i něco navíc

V dnešní recenzi se podíváme na městský batoh Tigernu T-B3242, který nám nedávno dorazil do redakce na testy coby kousek, který poslouží skvěle nejen pro přenášení MacBooku či jiné elektroniky. Pojďme si jej tedy společně představit.

Specifikace

Jak už napovídá titulek, Tigernu T-B3242 je poměrně prostorný batoh schopný pojmout i ty největší laptopy z dílny Applu. Vnitřní kapsa určená pro notebook totiž dokáže „ukrýt“ stroj o rozměrech 25 x 38 cm, což jsou míry, do kterých se bez problému vleze i 16“ MacBook Pro se svými 24,8 x 35,5 cm. Celkové rozměry batohu jsou pak při standardním naplnění zhruba 31 x 20 x 47 cm, byť musím jedním dechem dodat, že do něj je člověk schopen „nacpat“ skutečně dost věcí, které jej roztáhnou a tedy mírně zvětší jeho rozměry. Pokud vás pak zajímá objem batohu, ten je zhruba 17,5 litrů, čímž se řadí batoh mezi ty větší.

Vnějšek batohu tvoří šedá oxfordská tkanina, takže vás asi nepřekvapí, že je odolný proti dešti či škrábancům, což je rozhodně fajn. Vnitřek je pak tvořen černou měkkou polyesterovou podšívkou 300D, díky čemuž jsou předměty uložené v batohu jako v bavlnce. Další devízou batohu je pak bezesporu velké množství jeho kapes. Ty jsou v celé řadě rozměrů a na různých místech, díky čemuž není problém převážené předměty různě rozmístit a mít v nich tedy pořádek. Pro milovníky technických vylepšováku je tu pak integrované USB-A, do kterého lze uvnitř batohu zapojit powerbanka, vně pak napájecí kabel pro telefon a ten tedy jednoduše prostřednictvím tohoto řešení nabíjet. Co se týče ceny, ta je v současnosti nastavena na 1374 Kč, což je myslím si na poměry podobných typů batohů velmi příjemné.

Testování

Protože jsem měl poslední týdny docela cestovatelské, recenzování batohu mi přišlo vhod – tím spíš, když se jedná typově přesně o to, co mám rád. Jsem totiž tím typem člověka, který si rád rozřazuje věci do jednotlivých kapes, aby byly hezky oddělené a já se tedy nemusel „přehrabovat“ ve spleti předmětů v jedné velké kapse. Zde jich máte k dispozici jen z vnějšku rovnou 7, přičemž další kapsy jsou k dispozici uvnitř batohu. Nejedná se přitom jen o velkou kapsu pro notebook, ale na mysli mám i pár menších kapsiček, které jsou fajn třeba na klíče, peněženku, papírové kapseníčky a tak podobně. Člověk milující pořádek v batohu si tedy přijde v tomto směru na své.

Hodnotit design je ryze subjektivní záležitost, ale vzhledem k tomu, že je batoh zpracován velmi minimalisticky a zároveň je k dispozici v univerzálních barvách, nebojím se říci, že se bude líbit snad každému. Jediná věc, která mi osobně trochu vadí, je červené logo výrobce. Kdyby bylo v jiné barvě, bylo by to za mě určitě lepší, ale zároveň se sluší dodat, že není příliš velké a není tedy problém jej zamaskovat třeba odznáčkem či něčím podobným. Co však ztrácí batoh na červeném logu, to zase nahání na zipech, které jsou designově opravdu hezké a po pár týdnech používání bych řekl, že i kvalitní.

Pokud vás pak zajímá to, jaký je batoh na zádech, pro mě osobně velmi příjemný. Polstrování zad je příjemně měkké, ale zároveň ne nějak přehnaně, takže se k vám batoh „nepřicucne“ a tím pádem je zádový prostor „schopen“ stále větrat. Člověku se tedy zpotí záda při nošení batohu později než kdyby se o ně batoh opíral celou svou zádovou plochou neustále. A když jsem se zpotil, materiál použitý na zadní straně batohu vždy poměrně rychle uschnul, takže i v tomto směru nemám výhrad. Co bych ale naopak určitě ocenil, je jiný port pro potenciální připojení napájecího kabelu. Možná teď budu znít trochu rozmlsaně, ale namísto USB-A by mě v popruhu mnohem víc potěšilo USB-C, které je jednak menší, ale zároveň by umožnilo (teoreticky) i rychlonabíjení. Na obranu batohu se nicméně sluší dodat, že jsem na trhu zatím nenarazil na žádný batoh, který by USB-C namísto USB-A disponoval. Spíš než kritiku tedy píšu tyto řádky jako pobídku pro výrobce.

Recenze

Hodnocení batohu Tigernu T-B3242 je po týdnech testování naprosto jednoduché. Jedná se o hezký batoh, který to, k čemu byl stvořen, zvládá levou zadní. Vejde se toho do něj opravdu hodně, MacBook i jiná elektronika, potažmo předměty jsou v něm jako v bavlnce, designově je opravdu pěkný a cenově určitě přijatelný. Pokud tedy hledáte batoh tohoto typu, jedná se určitě o fajn volbu.

