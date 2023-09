Alza nově vyřizuje i reklamace zboží zakoupeného na Mall.cz a CZC.cz! A chce ukázat, že to umí rychleji a pohodlněji.

Komerční sdělení: Společnost Alza, jednička české e-commerce, přichází s inovativním přístupem k reklamacím, který potěší většinu zákazníků CZC.cz a Mall.cz. Ti nově mohou reklamovat zboží zakoupené na těchto e-shopech prostřednictvím Alzy s úžasnými výhodami a rychlostí.

Alza přináší revoluční změny v reklamačním procesu, které zvyšují efektivitu a pohodlí pro koncové zákazníky. Firma tak chce zákazníkům ukázat, že jsou reklamace na Alze rychlejší a pohodlnější než u e-shopů Mall.cz a CZC.cz.

„Dlouhodobě investujeme do reklamačního procesu. Zákazník Alzy například může reklamované zboží vrátit přes jeden z našich více než 1 500 AlzaBoxů nebo využít naše pobočky. AlzaBoxy jsou navíc přístupné nonstop a pobočky jsou otevřené 7 dní v týdnu. Nejen díky této unikátní fyzické infrastruktuře jsme při vyřizování reklamací rychlejší a tím pádem u nás zákazníci mají lepší zkušenost s reklamacemi. Teď se o tom mohou přesvědčit i zákazníci Mall.cz či CZC.cz. Z dat totiž vidíme, že většina zákazníků, co někdy nakoupila na těchto dvou e-shopech, nakupuje také na Alze, jsou to tedy i naši zákazníci,” říká místopředseda představenstva Petr Bena a dodává: „V neposlední řadě samo Allegro, které vlastní Mall.cz a CZC.cz, je velmi neurčité ohledně budoucnosti těchto dvou zmíněných e-shopů. Chceme tak dát lidem jistotu pro případ závady zboží. Stačí zaregistrovat zakoupené zboží z Mall.cz nebo CZC.cz v aplikaci Alzy a v případě, že se objeví vada, se o reklamaci postaráme.”

Revoluční tah ve světě e-commerce

Od dnešního dne je tak možné na Alze reklamovat zboží, které zákazník zakoupil na Mall.cz nebo CZC.cz. Tato unikátní prozákaznická služba se vztahuje na zboží zakoupené do 30. 9. 2023. Jediné, co je potřeba, je zboží spolu s fakturou zaregistrovat v aplikaci Alzy, a to nejpozději do 31. 12. 2023. Reklamovat je možné zboží, které zákazník nalezne ve vyhledávači Alzy při registraci produktu. Zaregistrovat je možné téměř 150 000 unikátních položek zboží.

„V případě potřeby je pak možné založit reklamaci online, a to pohodlně přes aplikaci Alzy nebo na webu Alza.cz v sekci „Moje Alza“. Reklamované zboží poté stačí vložit do našeho AlzaBoxu, přinést na kteroukoli naši pobočku nebo odeslat poštou. Pokud zboží zákazník pošle k reklamaci poštou, je důležité přiložit průvodní dopis, ve kterém popíše závadu a uvede kontaktní údaje spolu s číslem vytvořené reklamace,” vysvětluje mluvčí Alzy Eliška Čeřovská a doplňuje: „Zákazníci, kteří tak zakoupili nebo do konce září ještě pořídí zboží na Mall.cz či CZC.cz a registrují jej na našich webových stránkách, mají možnost využít rychlého a jednoduchého reklamačního procesu Alzy.”

Reklamace? Rychlá práce!

Reklamace na Alze jsou rychlejší než u Mall.cz a CZC.cz. Více jak polovinu všech reklamací Alza vyřídí do 24 hodin. Zákazníci Alzy navíc mohou díky AlzaBoxům reklamovat zboží kdykoliv a téměř kdekoliv.

„Abychom si ověřili, jak rychlá je naše reklamační služba, provedli jsme tzv. mystery shopping. Jako fyzická osoba jsme zakoupili nabíjecí kabel Swissten a telefon Xiaomi Redmi 10. Jako právnická osoba jsme zakoupili bezdrátová sluchátka Sony. Zboží jsme pořídili na Alza.cz, Mall.cz a CZC.cz a následně jsme jej reklamovali. Výsledek je jasný: všechny reklamační případy Alza vyřídila o poznání rychleji než konkurence*,” říká ředitel reklamací Alzy Lukáš Janeček.

Alza se také v letošním roce může pyšnit reklamačním indexem, kdy 99,9 % reklamací vyřešila k plné spokojenosti zákazníků.

„Z reakce našich zákazníků vidíme, že důležitá je kvalitní nabídka zboží, kvalitní služba doručení a snadné vyřízení reklamací. I když výsledky potvrdily, že Alza patří k nejrychlejším na trhu, pokud jde o vyřízení reklamace, tak mohu slíbit, že neusneme na vavřínech a budeme nadále pracovat na zlepšení reklamačního procesu. Proto i firmám nabízíme plnohodnotnou dvouletou záruku a vyřízení reklamace do 30 dnů. Náš cíl je jednoduchý: nabídnout zákazníkům pohodlný a výhodný nákup, rychlé dodání a prvotřídní zákaznický servis,” uzavírá Bena.

Podmínky jsou definovány pravidly stanovenými společností Alza.cz a jsou k dispozici online na adrese: Umíme to rychleji – Podmínky akce | Alza.cz

*srovnání na základě výpočtu o průměrné době vyřízení reklamačního případu a externího průzkumu zákazníků konkurenčních e-shopů doplněného i o mystery shopping.

Nabíjecí kabel Swissten:

Alza

odevzdáno na pobočce (Praha – Anděl) 16. 8. 17:28

přijato na pobočce 16. 8. 19:23

vyřízeno 16. 8. 19:23

délka trvání reklamace od odevzdání po vyřízení: 1hod 55min

Mall

založeno 15. 8.

podáno na Zásilkovně 15. 8.

vyřízeno 21. 8.

délka trvání reklamace od odevzdání po vyřízení: 6 dnů

CZC

založeno 15. 8.

odevzdáno na pobočce (Ostrava)15. 8.

vyřízeno 21. 8.

délka trvání reklamace od odevzdání po vyřízení: 6 dnů

Telefon Xiaomi Redmi 10:

Alza

odevzdáno v AlzaBoxu 9. 8. 2023

přijato na reklamační centrále 10. 8. 2023

vyřízeno 19. 8. 2023

délka trvání reklamace od odevzdání po vyřízení: 10 dnů

Mall