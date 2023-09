Apple prodává iPhone 15 Pro v ČR levněji než v USA

Cena iPhone 15 Pro se 128 GB kapacitou je v USA 999$, což je podle dnešního kurzu 22 928Kč. K této částce musí Apple u každého telefonu prodávaného v ČR připočítat CLO, které je 15 %. Tedy pouze cena telefonu + CLO dělá částku 26 367 Kč. K této částce však musí být připočteno ještě DPH, které je v ČR 21 %, tedy 26 367 x 1,21 = 31 904 Kč. Toto je cena, kterou byste oficiálně museli zaplatit, pokud byste si telefon dovezli z USA a navíc je nutné počítat s tím, že státy, kde je 0% VAT, jsou pouze Aljaška, Delaware, Montana, New Hampshire a Oregon. Pokud byste si telefon koupili kdekoli v USA kromě těchto států, bude vám při prodeji započítáno místní DPH, které je v každém státě jiné, například v Kalifornii je 7,25 %, tedy telefon vás zde vyjde na 1071$.

Fotogalerie iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 1 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 2 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 3 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 4 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 5 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 6 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 7 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 8 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 9 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 10 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 11 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 12 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 13 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 14 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 15 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 16 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 17 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 18 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 19 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 20 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 21 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 22 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 23 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 24 Vstoupit do galerie

Samozřejmě, pokud nyní vyrazíte do USA a koupíte si zde jeden telefon, pak šance, že po vás někdo bude chtít zaplatit DPH a CLO je velmi malá, ovšem pokud chcete jednat zcela korektně a legálně, měli byste jak CLO, tak DPH zaplatit. Apple je pochopitelně v jiné situaci a cokoli, co doveze na naše území a zde prodá, musí proclít a zaplatit z toho DPH. Ve výsledku tak Apple skutečně prodává v ČR telefony levněji než v USA. Pokud bychom totiž od prodejní ceny v ČR odečetli CLO a DPH, dostaneme se na částku 3439Kč + 5537 Kč = 8 976 Kč. Cena iPhone 15 Pro v ČR je 29 990 Kč – 8 976Kč = 21 014 Kč a při aktuálním kurzu je cena iPhone 15 Pro v USA 22 928 Kč a to jak jsme si již řekli pouze v pěti státech USA. Apple tak defakto nabízí iPhone 15 Pro v ČR o zhruba 2000kč levněji, než v USA.