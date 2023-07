Bezkonkurenční nabídka Godeal24: Originální doživotní klíč Office 2021 Pro jen za 24,25 €

Komerční sdělení: Kupujete nový počítač, ale nevíte, co je k němu potřeba z hlediska softwaru? Godeal24 pro vás má několik tipů. Pokud jej totiž chcete využívat na kancelářskou práci či studium, pak potřebujete nejnovější kancelářský balík Office 2021 Pro. A právě ten můžete v nové červencové slevové akci Godeal24 sehnat za minimální cenu stejně jako spoustu dalšího softwaru. Office 2021 nabízí mnoho nových funkcí a kompletně optimalizovaný systém, takže díky aplikacím jako Word, Excel, PowerPoint, Outlook, One Note, Access, Teams nebo Skype můžete všechny své projekty realizovat co nejjednodušeji a nejrychleji. Jednorázovým nákupem přes Godeal24 získáte doživotní klíč a nemusíte tedy poté platit žádné další poplatky. Pro svůj nový počítač si můžete zároveň zakoupit bezproblémový operační systém. Nejoblíbenější volbou je Windows 10, jehož cena je 7,25 €. Pokud chcete jiný software, ať už se jedná o nástroje nebo antivir, můžete strávit trochu času prohlížením Godeal24 – zkušeného prodejce softwarových klíčů.

Všechny produkty v Godeal24 jsou naprosto originální. Důkazem je ostatně nutnost je stáhnout z oficiálních stránek. Následně je aktivujte je pomocí klíčů, které vám Godeal24 zaslal. V případě, že se během nákupu nebo používání setkáte s problémy, můžete Godeal24 poslat e-mail a Godeal24 je pro vás určitě včas vyřeší. Kdykoli je pro vás připraven profesionální tým zákaznického servisu 24/7.



Nejbezpečnější způsob, jak získat funkční klíč k aktivaci systému Windows 10!

Získejte svůj cenově výhodný balíček ještě dnes! (kód kupónu “ SGO62″)

Cenově zvýhodněné balíčky softwarů s více klíči

Až do 50% dolů na další Windows a Office! (kód kupónu “ SGO50″)

>>> Získejte více

Godeal 24 je jedním z nejpohodlnějších způsobů, jak se dostat ke spolehlivému softwaru. K dispozici jsou jak operační systémy či kancelářské balíky, tak řada dalších softwarů.

>>>Získejte více nástrojů

Jak zaplatit za licence

1. Přejděte na pokladní stránku, pokračujte jako host (nebo si vytvořte účet) a poté vyplňte „Fakturační údaje“.

2. V dalším kroku vyberte možnost „CWALLETCO“ a klikněte na tlačítko „Pokračovat“.

3. Zkontrolujte svou objednávku a klikněte na tlačítko „Place Order“.

4. Poté přejdete na další stránku a klikněte na „Choose payment methods“.

5. Nakonec můžete k dokončení platby použít službu PayPal.



Na Godeal24 můžete ušetřit spoustu času a peněz díky zvýhodněným licencím Microsoft, ověřenému softwaru pro zabezpečení IT a dalším počítačovým nástrojům. Získejte operační systém Windows a kancelářský balík MS Office za bezkonkurenční cenu. Zažijte bezproblémové nakupování s digitálním doručením Godeal24, které vám zašle software přímo na váš e-mail během několika sekund po nákupu. Navíc díky 98% hodnocení TrustPilot Excellent a odborné technické podpoře 24/7 si můžete být jisti kvalitou kupovaného produktu.

Godeal24 garantuje nepřetržitou odbornou technickou podporu a doživotní poprodejní servis a že produkt můžete bez problémů používat!

Kontakt na Godeal24: service@godeal24.com