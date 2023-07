Výhodněji to už nejde! Získejte doživotní licenci k Office 2021 Pro Plus za 25,61 € na Godeal24!

Komerční sdělení: Software se neustále vyvíjí, protože vývojáři prostřednictvím aktualizací postupně zlepšují výkon, funkčnost a tak podobně. Tento neustálý vývoj přitom poskytuje zákazníkům čím dál tím větší možnosti a zvyšuje jejich produktivitu. Ostatně, právě to je také jedním z cílů vývojářů. Háček je však v tom, že kvůli dlouholeté podpoře si softwary drží svou – leckdy poměrně vysokou – cenu. Například nejnovější verze sady Office ve formě Office 2021 Pro stojí již 439,99 USD, což přesahuje rozpočet mnoha lidí. Existuje sice mnoho online platforem, které poskytují různý software, ale ne všechny jsou bezpečné. Naštěstí je tu však Godeal24, u kterého je nákup naprostá jistota a co víc, když si u něj zakoupíte klíč k Microsoft Office z letního výprodeje Godeal24, můžete tyto náklady snížit až o 94 %. Ano, čtete správně – zaplaťte pouhých 25,61 € za doživotní Office 2021 Pro Plus, takže ušetříte skoro 400 €. To ale není vše. Ve stejné nabídce je i Windows 10 za 7,59 €, balíčky pro Office a Windows, balíček více klíčů atd. Tato akce je však dostupná pouze tento týden, tak po ní skočte!

Všechny produkty na Godeal24 jsou naprosto originální. Je totiž třeba je stáhnout z oficiálních stránek a pak je aktivovat pomocí klíčů, které vám Godeal24 zaslal. V případě, že se během nákupu nebo používání setkáte s problémy, můžete Godeal24 poslat e-mail a Godeal24 je pro vás určitě včas vyřeší. Kdykoli je pro vás připraven profesionální tým zákaznického servisu 7/24.

Godeal24 nabízí sady Office za sníženou cenu. Díky tomu tak můžete s klidem zapomenout na bezplatné sady Office, které jsou leckdy příliš složité na používání a někdy rizikové z hlediska kompatibility s Microsoft Office. Vybírat můžete také z nabídky multiklíčů a multipočítačů. Pořiďte si originální sadu Office za nižší cenu.

Nejnižší cena pro vás! 62% sleva na Microsoft Office! (kód kupónu „SGO62“)

Obří sleva na operační systém Windows: (kód kupónu “ SGO50″)

Až 62% sleva na balíčky a další MS Office (kód kupónu „SGO62“)

>>> Získejte více balíčků

Základní počítačové nástroje za nejlepší cenu!

S Godeal24 si můžete vybrat vhodný nástroj ze stovek dostupných. Dobré využití softwarových nástrojů přitom může být velkým pomocníkem při vaší práci. Godeal24 vám může poskytnout originální a užitečné nástroje, ze kterých si vybere každý!

Získejte více nástrojů>>>

Jak zaplatit za licence přes PayPal

1. Přejděte na pokladní stránku, pokračujte jako host (nebo si vytvořte účet) a poté vyplňte „Fakturační údaje“.

2. V dalším kroku vyberte možnost „CWALLETCO“ a klikněte na tlačítko „Pokračovat“.

3. Zkontrolujte svou objednávku a klikněte na tlačítko „Place Order“.

4. Poté přejdete na další stránku a klikněte na „Choose payment methods“.

5. Nakonec můžete k dokončení platby použít službu PayPal.

Na Godeal24 můžete ušetřit spoustu času a peněz díky zvýhodněným licencím Microsoft, ověřenému softwaru pro zabezpečení IT a dalším počítačovým programům. Získejte operační systém Windows a kancelářský balík MS Office za bezkonkurenční cenu. Zažijte bezproblémové nakupování s digitálním doručením Godeal24, které vám zašle software přímo na váš e-mail během několika sekund po nákupu. Navíc díky 98% hodnocení TrustPilot Excellent a odborné technické podpoře 24/7 si můžete být jisti kvalitou kupovaného produktu.

Godeal24 slibuje nepřetržitou odbornou technickou podporu a doživotní poprodejní servis a že produkt můžete bez problémů používat!