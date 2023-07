Gearberry: Gravírovačky, 3D tiskárny či CNC frézy za super ceny, z evropských skladů a za pár dní

Komerční sdělení: Láká vás 3D tisk, gravírování či snad frézování pomocí domácí CNC frézy? Pak pro vás máme tip na obchod, kde všechny tyto stroje zakoupíte za super ceny, s dopravou zdarma a s dodáním do několika dní. Je jím konkrétně Gearberry, v jehož nabídce naleznete široké spektrum nejrůznějších produktů v různých cenových kategoriích, ze kterých si zcela určitě vybere naprosto každý. A díky slevovým kódům, rychlému doručení či dopravě zdarma je nákup ještě příjemnější. Pojďme se nyní podívat na tři kousky, které lze nyní na Gearberry sehnat za super ceny.

Kingroon KP3S Pro

3D tiskárna Kingroon KP3S Pro má rozhodně co nabídnout. Tento model si zakládá na maximální přesnosti a stabilitě. Konkrétně se totiž jedná o takzvanou konzolovou 3D tiskárnu s lineárními vodícími kolejnicemi pro osu X i Z, což ve finále podstatně zvyšuje stabilitu a přesnost tiskové hlavy. Díky tomu je tak kvalita samotné tisku na úplně jiné úrovni. Důležitou roli však hraje i přímý titanový extrudér s poměrem 3:1. Kingroon KP3S Pro je proto schopná tisknout z různých materiálů. Samozřejmostí je PLA, ale nechybí ani možnost využití flexibilních materiálů jako TPU či PETG, nebo abrazivních a silnější filamentů jako ABS.

Právě proto je tato 3D tiskárna v poměru cena/výkon jednou z nejlepších vůbec. Výrobce u ní navíc vsází i na celkovou jednoduchost. Právě proto tiskárnu odesílá již z větší části předpřipravenou. Nalijme si čistého vína, složit 3D tiskárnu není zrovna nejjednodušší úkol. Výrobce proto odesílá tento model z 95 % již složený, díky čemuž se uživatelé mohou v řádu několika málo minut vrhnout do samotného 3D tisku.

Určitě také nesmíme zapomenout zmínit důležitý komponent TMC2225, který se stará o co možná nejtišší tisk. Nemusíte se tedy obávat, že by vás tiskárna svou aktivitou jakkoliv vyrušovala. Samozřejmě nechybí ani funkce pro případné pozastavení tisku (vhodná pro případy výpadku proudu, případně když dojde filament). Co se pak týče celkových možností, Kingroon KP3S umožňuje tisknout modely o rozměrech až 200x200x200 milimetrů.

Běžná cena této 3D tiskárny je 229 dolarů. Díky slevovému kódu VIPCG je však k dostání o 40 dolarů levněji, tedy za 189 dolarů. Tiskárna vám navíc dorazí z evropského skladu za 5 až 7 pracovních dní.

3D tiskárnu můžete zakoupit zde

Longer Laser B1 30W

Longer Laser B1 30W je inovativní laserový gravírovací a řezací stroj, který nabízí vysoký výkon a přesnost. Tento produkt je vybaven výkonným 30W laserem, který umožňuje rychlou a efektivní gravírovací a řezací práci na různých materiálech. Díky kompaktnímu designu je tento stroj snadno přenosný a vhodný pro použití v různých prostředích, jako je dílna, kancelář nebo škola. Longer Laser B1 30W je kompatibilní s různými typy grafických formátů a podporuje tak širokou škálu designů pro gravírování a řezání. S vysokou přesností a rozlišením 0,01 mm je tento stroj ideální pro detailní práci a tvorbu složitých designů.

Tento laserový gravírovací stroj je vybaven ochrannými prvky, jako je nouzové vypnutí a detekce překážek, což zajišťuje bezpečnost při používání. Díky rychlému a snadnému nastavení můžete začít s gravírováním a řezáním bez zbytečného zdržování. Longer Laser B1 30W je vhodný pro gravírování a řezání materiálů, jako jsou dřevo, akryl, papír, kůže, textilie a mnoho dalších. Tento stroj umožňuje vytváření jedinečných dárků, ozdob, šperků, označení výrobků a mnoho dalších kreativních projektů.

S pracovní plochou 17,72 × 17,32 palce/450 × 440 mm se pracovní velikost laseru B1 oproti jiným produktům zvětšila o 23,75 %, což vyhovuje potřebám většiny scénářů, zejména pro panely formátu A3. Laser B1 je vybaven novou 32bitovou základní deskou a rychlost gravírování může dosáhnout 30 000 mm/min, což je čtyřikrát více než u běžných laserových gravírek. Kromě toho je použit tichý ovladač TMC2209, který účinně snižuje provozní hluk a poskytuje rychlejší a příjemnější zážitek.

Má vestavěný chladicí systém, který zajišťuje optimální provozní teplotu a prodlužuje životnost laseru. Longer Laser B1 20W je dodáván s uživatelsky přívětivým softwarem, který nabízí široké možnosti úprav a nastavení gravírování a řezání. S vysokou rychlostí gravírování a řezání dokáže tento stroj efektivně zpracovat velké objemy práce. Longer Laser B1 20W je spolehlivý a robustní stroj, který je navržen tak, aby vydržel dlouhodobé používání a poskytoval vynikající výsledky.

Běžná cena této gravírovačky je 999 dolarů. Díky slevovému kódu GB20OFF je však k dostání o 20 dolarů levněji, tedy za 979 dolarů. Stroj vám navíc dorazí z evropského skladu za 5 až 7 pracovních dní.

Sculpfun S30 Pro Max

Gravírovačka Sculpfun S30 Pro Max je doslova a do písmene mistrovským kouskem, který ocení každý vášnivý milovník gravírování. Jednou z jejích hlavních předností je silný 20W laser, který si poradí bez sebemenších problémů i s houževnatějším materiálem, na který slabší gravírovačky nestačí. Ještě zajímavější je však fakt, že tento model dokáže gravírovat paprskem s doslova neuvěřitelnou tenkostí. Bod laseru má totiž plochu stěží uvěřitelných 0,08 x 0,1 mm, díky čemuž si poradí se skoro až mikroskopickými detaily, které dodají vaším gravírovaným produktům ten správný šmrnc. Díky výkonnému laseru zde přitom není problém ani řezání, které je samozřejmě taktéž velmi přesné.

Aby bylo gravírování tímto modelem co možná nejpříjemnější a nejjednodušší, opatřil jej výrobce například i vzduchovou tryskou pro likvidaci výparů kolem laserovaného či řezaného místa, přičemž nechybí ani nastavitelná ochrana očí. Gravírovačka jako taková je pak plně ovládaná přes počítač, se kterým se propojuje kabelově pomocí USB. A jelikož dokáže pracovat s nejrozšířenějšími gravírovacími programy, rozumět si s ní bude naprosto každý. Co se pak týče posledního velkého benefitu, tím je bezesporu velká gravírovací plocha. Tento model totiž dokáže obstarat plochu o rozměrech 410 x 400 mm, tedy 41 x 40 cm, což postačí i na větší projekty.

Běžná cena této gravírovačky je 699 dolarů. Díky slevovému kódu GB20OFF je však k dostání o 20 dolarů levněji, tedy za 670 dolarů. Stroj vám navíc dorazí z evropského skladu za 5 až 7 pracovních dní.

Sculpfun S30 Pro Max můžete zakoupit zde

Na GearBerry je ale super třeba i to, že v její nabídce naleznete kromě drahých strojů i levné gadgety, které vám usnadní práci. V nabídce jsou třeba krimpovací kleště za parádních 26,1 dolarů, laserový dálkoměr za skvělých 48,6 dolarů či mini 3D tiskárna za jen stěží uvěřitelných 69 dolarů. V prvních dvou případech stačí zadat slevový kód GB10OFF a sleva je vaše, u 3D tiskárny pak použijte slevový kód GB20OFF.