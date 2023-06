Proč si myslím, že další iPhone SE už nikdy nedorazí

První generace iPhonu SE byla minimálně v Česku hitem, druhá už „jen“ dokázala zaujmout a třetí jablíčkáři s klidem přešli. I přesto však čas od času slýcháme, že vývoj čtvrté generace tohoto modelu je v plném proudu a že by ji Apple rád v horizontu jednoho až dvou let ukázal. Tedy, rád by jí ukázal podle některých zdrojů. Jiné zdroje totiž naopak tvrdí, že je iPhone SE 4 uložen k ledu a nikdy nedorazí, nebo že je vyvíjen jen jakožto vedlejší produkt, na který Apple nedává absolutně důraz a který když vyjde až za pár let, nebude mu to vůbec vadit. Ačkoliv je samozřejmě velmi těžké říci, kde vlastně je pravda, osobně jsem přesvědčen o tom, že spíše u druhé skupiny leakerů. A v následujících řádcích vám povím, co mě k tomu vede.

Hned na úvod musím říci, že se jedná jen a pouze o můj názor vycházející z dlouhodobého pozorování Applu a ničeho jiného. Jestli tedy zítra dojde k představení SE 4, nekamenujte mě. Myslím si však, že šance na příchod SE 4 v brzké době je prakticky rovna nule a do jisté míry si za to můžeme sami. To proto, že prakticky podle všech analytických zpráv zaměřených na prodeje iPhonů jsou dlouhodobě suverénně nejprodávanějšími iPhony ty nejdražší – tedy jinými slovy řada Pro. Za nimi lze se solidním odskokem nalézt iPhony základní a až daleko za nimi jsou modely SE. A není se čemu divit. iPhony řady Pro toho nabízí oproti základním iPhonům opravdu dost, základní iPhony oproti SE mají zase alespoň podstatně hezčí displej, líbivější design, Face ID či řadu dalších benefitů. A co je možná pro iPhony SE nejkritičtější, základní iPhony nejsou z nabídky Applu narozdíl od řady Pro po roce vyřazeny. V současnosti si tak lze zakoupit ještě iPhone 12 z roku 2020 a to za poměrně příjemné ceny. Například na Alze seženete iPhone 12 v základu za 18 490 Kč, podle Heuréky se pak dá dostat dokonce na 14 000 Kč (byť uznávám, že u neověřených prodejců.) Oproti SE 3 se přitom jedná o telefon nesrovnatelně vyšších kvalit. Jak fotosoustava, tak výdrž baterie, odolnost díky Ceramic Shield či MagSafe hraje do karet „dvanáctce“. Výkon sice nabízí vyšší SE 3, ale ruku na srdce – kdo z těch, co si chtějí koupit co možná nejlevněji iPhone, řeší jeho výkon?

Háček je v tom, že celá zápletka není jen o iPhonu 12, ale obecně o základních iPhonech, které Apple již řadu let nechává ve své nabídce a snižuje jejich cenu. Po zářijovém představení iPhonů 15 (Pro) tedy srazí cenu iPhonu 13 s tím, že nově budou konkurovat modelu SE ty. A pro něj se bude jednat o konkurenci ještě větší, jelikož iPhony 13 jsou oproti 12 logicky o něco lepší. Celou tuto věc by mohl Apple vyřešit vlastně jen představením iPhonu SE ve verzi, která by dávala za zhruba 13 tisíc korun smysl a která by tedy zlikvidovala kanibalizmus mezi jednotlivými iPhony. Je toho však schopen? Dle mého ne. Apple totiž opravdu není tou společností, která by vytvořila iPhone s OLED displejem, šasi iPhonu 12 a jeho dalšími vnitřnostmi a prodávala jej za 13 tisíc korun vedle takřka stejných iPhonů 13 či 14, které by však byly dražší. Své technologie má na tohle zkrátka moc rád, což se ukazuje i nyní u SE. Vždyť SE 3 určitě nemusel uvádět ve stavu, v jakém je, ale mohl jej zrecyklovat třeba do podoby iPhonu XR či 11. To ale neudělal.

Věřím, že už chápete, kam předešlými řádky mířím. Apple zkrátka není tou společností, která by dopřála luxus v podobě OLEDů, Face ID, duálních foťáků, MagSafe a kdoví čeho všeho ještě i základním iPhonům za pár tisíc korun. Ekonomicky by mu to zkrátka absolutně nedávalo smysl a je pro něj proto dle mého lepší iPhone SE do budoucna zcela zaříznout a zaměřit se vedle prodeje prémiových modelů, který mu jde skvěle, i na prodej starších základních modelů coby vstupenek do jeho světa. Tímto stylem totiž jednak nerozbije svou nabídku a nebude v ní řešit kanibalismus, ale taktéž ušetří za vývoj dalšího iPhonu, který je přitom do jisté míry zbytečný, a hlavně tím naštve jen pramálo uživatelů kvůli nízké oblibě SE. Jasně, kdyby byla situace kolem jeho nynější verze jiná, člověk by se na jeho budoucnost díval jinak. Když však vidím, jaké hvězdy jsou každoročně iPhony Pro a jak si oproti nim stojí zbytek, s trochou nadsázky se mi až chce říci, že se kolikrát divím, proč Apple prodává vůbec něco jiného než Pro.