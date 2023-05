Tato AI vám na počkání vytvoří nahou ženu vašich snů. Vyzkoušejte to i vy

S mírnou nadsázkou můžeme říct, že není den, kdy by nebyla nějaká novinka ze sféry umělé inteligence. Celé toto technologické odvětví zažívá obrovský rozmach, přičemž v poslední době je nejvíce slyšet především o ChatGPT. Často se ale také hovoří například o Midjourney nebo DALL·E 2. Využití umělé inteligence je už dnes poměrně košaté a nelze čekat nic jiného, než že v budoucnu bude do našich životů zasahovat stále více. Nyní je mnoho uživatelů vyhledává hlavně kvůli zábavě. A může se jednat i o zábavu s nádechem erotiky. Jednou takovou umělou inteligencí je Pornpen.

Na rozdíl od jiných generátorů obrázků nemá tato umělá inteligence NSFW (not safe for work) filtr, který u „konkurence“ podobný obsah vytvářet zakazuje. Umělá inteligence je zde skutečně zdatná. Vyberete pohlaví, počet generovaných lidí, vaše preference, etnickou příslušnost, místo a věk od 18 do 80 let. Zároveň je třeba dodat, že Pornpen generuje lechtivý až umělecký obsah. Výsledné obrázky tedy nebudou vulgární. Samozřejmě tato zábava není zcela zadarmo a některé možnosti generování se vám odemknou až po zaplacení předplatného, které vychází na zhruba 500 korun měsíčně. Některé výtvory Pornpenu můžete vidět v galerii pod odstavcem.

Pornpen.ai je k vyzkoušení zde