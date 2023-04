Staňte se součástí našeho týmu! Hledáme redaktora pro magazín o Androidu

V rámci rozšiřování našich magazínů hledáme nové redaktory s chutí psát o moderních technologiích. Pokud se zajímáte o operační systém Android a jeho svět a psaní vám není cizí, ideálně máte již nějaký ten článek za sebou, pak doufáme, že vás zaujme následující nabídka. Hledáme rovnou trojici redaktorů, pro které jsou k dispozici následující pozice.

Redaktor Android magazínu

V rámci našeho AndroidMagazine.eu hledáme redaktora, který by měl zájem psát o novinkách věnovaných Androidu s důrazem na společnost Samsung. Pokud vás zajímá Android, zajímáte se o novinky, které jsou s ním spojeny a máte zájem se o ně podělit s ostatními, pak hledáme právě vás. Nabízíme pozici redaktora na plný úvazek, který by byl schopný se činnosti věnovat minimálně každý všední den, sepsat denně několik článků a v jeho vlastním zájmu by bylo magazín vylepšovat. Pokud jste schopni psát pouze jeden článek denně nebo několik článků do měsíce, určitě také napište a pokud vaše články budou zajímavé, určitě se domluvíme. Po novém spolupracovníkovi požadujeme spolehlivost, pečlivost, alespoň průměrnou znalost anglického jazyka a schopnost srozumitelně a česky vyjádřit své myšlenky psanou formou. Výhodou, avšak ne podmínkou, jsou zkušenosti ve zpravodajství či publicistice.