Recenze JBL Tour One M2: Povedená ANC sluchátka s bohatou výbavou

V dnešním testu se podíváme na model over-ear bezdrátových sluchátek od JBL, který se nachází ve vyšším produktovém segmentu výrobce. Konkrétně jde o model s názvem Tour One M2, který se v obchodech prodává za necelých pět tisíc korun, a který by měl svým majitelům nabídnout prakticky všechny myslitelné funkce včetně režimů ANC a transparentnosti, rozsáhlou softwarovou výbavu a v neposlední řadě také velmi dobrou výdrž baterie. Pojďme se podívat, zdali tomu tak skutečně je.

Specifikace

Z hlediska specifikací zde hrají prim 40mm dynamické měniče, jež disponují frekvenčním rozsahem 10Hz-22kHz v aktivním režimu, 10Hz-40kHz v pasivním režimu a citlivostí 95dB. O jejich napájení se stará integrovaná baterie o kapacitě 920mAh, která dokáže sluchátka napájet energií po dobu až 50 hodin v bezdrátovém režimu a s vypnutým ANC, nebo až 25 hodin v bezdrátovém režimu a se zapnutou funkcí ANC. Nabíjení prostřednictvím (přibaleného) USB-C konektoru pak zabere zhruba 2 hodiny. O bezdrátovou komunikaci s telefonem se stará Bluetooth 5.0 a sluchátka nabízí podporu pro hlasové asistenty Google Assistant a Amazon Alexa. Sluchátka váží nízkých 268 gramů a jsou k dispozici výhradně v černé barvě.

Provedení

Při prvním vybalení z krabice vás s největší pravděpodobností zaujme především nízká váha, které výrobce docílil převážně plastovou konstrukcí. Pouze některé namáhané plochy (klouby, hlavový most) jsou kovové, nebo alespoň kovem vyztužené. Kromě plastu a kovových prvků se na sluchátkách nachází ještě koženkové polstrování náušníků a hlavového mostu, které je dostatečné (o tom však více v odstavci níže). Na obou náušnících se nachází sady fyzických tlačítek, které jsou doplněné dotykovou plochou, jejíž funkce je zcela nastavitelná (viz dále). Kromě sluchátek v balení najdete ještě měkké transportní pouzdro, nabíjecí USB-C kabel, propojovací audio kabel, adaptér do letadla, návod a další dokumentaci.

Ergonomie

Ergonomie tohoto modelu je poměrně rozporuplná. Kvůli velmi nízké váze a dostatečnému polstrování jsou sluchátka při nošení pohodlná, na hlavě jsou poměrně stabilní a při běžném fungování o nich za chvíli vůbec nevíte. Co se naopak může jevit problematicky je nastavení velikosti, které je umístěné výše na hlavovém mostu, než je u sluchátek obvyklé. To s sebou přináší drobné problémy při hledání přesné polohy nastavení, neboť je posouvání hlavového mostu poněkud kostrbaté. Lze si na to však zvyknout. Co je o poznání nepříjemnější (a dá se předpokládat, že s blížícím se létem to bude ještě horší), je vzduchová izolace uší. Vzhledem k uzavřené konstrukci sluchátek, dobrému utěsnění vlivem kvalitního polstrování náušníků a použití koženky, může poměrně snadno docházet k zapaření uší uvnitř náušníků, a to i při běžném používání v klidu. Při nějaké náročnější aktivitě může být tento problém ještě závažnější. Tato skutečnost je ovšem výsostně individuální a u někoho k ní může docházet častěji, než u jiného. Pokud však plánujete sluchátka využívat i při nějakých fyzicky náročnějších aktivitách (jakkoliv k tomu tento model není přímo určený), je třeba brát tuto skutečnost v potaz.

Ovládání

Z hlediska ovládání je k dispozici klasické dvojité schéma, a to ovládání na těle sluchátek za pomocí tlačítek a dotykových ploch, a také ovládání (a mapování tlačítek) prostřednictvím doprovodné aplikace JBL Headphones. Co se první varianty týče, na pravém náušníku se nachází tlačítko pro vypnutí/zapnutí/párování, které je třípolohové, avšak přepínání mezi jednotlivými polohami je poměrně jednoduché a bez příliš velkého odporu, tudíž se mi v praxi několikrát podařilo zvolit jinou polohu, než jsem původně chtěl (jde o cvik). Dále se zde nachází dvojice tlačítek na úpravu hlasitosti a centrální dotykové tlačítko pro ovládání hudby/audio hovorů. Na druhém náušníku najdeme tlačítko pro přepínání funkčních režimů (které je možné v aplikaci přemapovat) a další centrální dotykovou plochu. Na obou se pak nachází tzv. „akční tlačítko“, které dokáže rozpoznávat gesta a je možné na ně namapovat specifické ovládací příkazy. Než přejdeme k ovládání a funkcím doprovodné aplikace, je třeba zmínit jisté neduhy, které se pojí k výše uvedenému dotykovému ovládání. Plochy pro něj určené jsou totiž poměrně citlivé a reagují tak na sebemenší zavadění (například při úpravě nastavení velikosti sluchátek, či při jejich posunutí). Často se tak může stát, že si přerušíte nebo posunete poslouchanou hudbu/podcast. Opět jde však i zvyk a po nějaké době se naučíte, kam a jak na sluchátka sahat tak, aby k podobným incidentům nedocházelo.

Doprovodná aplikace JBL Headphones slouží především k manipulaci s celou škálou doprovodných funkcí, které popíšu v kapitole výbava. Ovšem i zde je možné upravovat nastavení sluchátek, především s ohledem na přemapovaní některých tlačítek a personalizaci poslechových režimů. U každého náušníku je možné změnit nastavení jak centrální dotykové plochy, tak „akčního tlačítka“ tak, jak to bude každému vyhovovat. Nastavení probíhá výběrem specifických příkazů (play/pause, skip, volume +/-) s korespondujícím gestem ve formě poklepání (jednou, dvakrát či třikrát) nebo podržení. Možností, který tento systém nabízí, je nespočet a je na každém, do jaké míry tuto personalizaci ovládacích prvků využije v praxi.

Výbava

Model Tour One M2 doslova překypuje výbavou v podobě doprovodných funkcí. Některé jsou opravdu užitečné, jiné už o něco méně, nicméně i tak se pojďme na všechny podívat. Všechny funkce se ovládají prostřednictvím aplikace JBL Headphones (některé i přes klasická tlačítka), zároveň je také možné je v aplikaci upravovat dle preferencí uživatele. Samozřejmostí je funkce ANC, kterou je kromě klasického vypnutí/zapnutí možné upravovat ještě dále. Konkrétně jde o nastavení intenzity potlačení na slideru v aplikaci, nebo je možné zapnout funkci „Adaptivního ANC“ a „Kompenzace utěsnění“. Adaptivní ANC upravuje intenzitu funkce ANC vzhledem k okolnímu prostředí, resp. jeho hluku, druhá jmenovaná funkce pak upravuje ANC podle toho, jak dobře sluchátka těsní (což může být problém například při nošení některých čepicí nebo slunečních brýlí). V praxi jsem nějaký zásadnější rozdíl mezi vypnutím a zapnutím obou fukncí neodhalil, úroveň intenzity ANC jsem měl v době testování vždy na 100%, neboť například v MHD jakákoliv nižší hodnota neměla příliš smysl. I tak měla sluchátka občas problém s izolací zvuku tramvaje nebo metra. V porovnání například s AirPods Pro není ANC u tohoto modelu tak silné.

Další funkcí jsou dva režimy propustnosti, a to Ambient Aware a Talk Through. Ten první zesílí zvuky okolí bez přílišného vlivu na úroveň hlasitosti přehrávané hudby (pokud tedy posllucháte na plné pecky, moc toho stejně neuslyšíte), ten druhý pak dělá víceméně opak, tedy zesílí okolní zvuky (konverzace) na úkor přehrávané hudby, která je pak prakticky neslyšná. Použití sluchátek se zapnutou funkcí Talk Through v kancelářském režimu spíše nedoporučuji, neboť přehrávaný zvuk v tomto režimu spíše neslyšíte a je lepší sluchátka rovnou sundat, než poslouchat jejich strojovou reprodukci okolního zvuku.

Dále se v aplikaci nachází desetipásmový ekvalizér (s několika presety a možností vytvořit si vlastní), funkce na personalizaci zvuku Personi-Fi, Low Volume Dynamic EQ, přepínač režimu prostorového zvuku (s režimy movie, music a game), nastavení mapování gest, funkci Smart Talk (která automaticky sníží hlasitost přehrávané hudby při mluvení), Voice Aware (funkce, která přehrává hlas uživatele), Smart Audio a Vide přepínač a další doprovodné funkce typu Auto Play & Pause při nasazení/sundání sluchátek, automatické vypnutí, zvukové povely, volume limiter, automatické vypínání apod. Za zmínku pak stojí ještě funkce SiletNow, která zcela potlačí jakékoliv okolní zvuky a dokáže tak navodit alespoň domnělý pocit klidu a ticha.

Zvuk

Zvukový projev sluchátek je velice slušný, potýká se ovšem s jednou negativní vlastností, kterou je (subjektivně) nízká maximální hlasitost. Díky poměrně solidně fungujícímu ANC sice například v MHD slyšíte, co zrovna posloucháte, celková hlasitost mi přišla nízká. Z hlediska čistoty a míry detailů si zde není na co stěžovat – sluchátka nabídnou velice čitelný a příjemný poslech, který je možné si upravit dle vlastní preferencí prostřednictvím výše zmiňovaného ekvalizéru. Měniče sluchátek si dobře poradí se všemi žánry, které vás napadnou. Díky již zmiňovanému ekvalizéru je zvukový charakter velmi univerzální. Bez zapnutého ekvalizéru (tedy s defaultním zvukovým profilem) jsou sluchátka příjemně neutrální, pouze s mírně zesíleným basovým spektrem. Nicméně pár decibelů navíc na úrovni maximální hlasitosti by zde dle mého názoru nebylo od věci.

Závěr

JBL Tour One M2 jsou povedená sluchátka, která nabídnou velice bohatou výbavu, nadprůměrnou výdrž baterie a příjemný zvukový profil s širokými možnostmi individualizace. Drobnými nedostatky může být poněkud nízká maximální hlasitost a ne zcela perfektní odladění některých softwarových funkcí. Obecně jde však o povedený a všestranný produkt.

