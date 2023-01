Vsaďte na chytré čištění zubů! Produkty Oclean pořídíte za méně než polovinu

Komerční sdělení: Díky výraznému posunu technologií si můžeme usnadnit náš každodenní život. Skvělým parťákem pro každý den je například chytrý zubní kartáček, který se vyznačuje podstatně vyšší efektivitou. Dokáže se tak postarat o perfektně zdravý a čistý chrup za každé situace. Pokud sami uvažujete nad pořízením doopravdy kvalitního chytrého zubního kartáčku, pak jste na správné adrese. Populární produkty Oclean totiž nyní pořídíte za zcela bezkonkurenční ceny! Některé jsou dokonce k dostání za méně než polovinu. Pojďme se na ně tedy společně podívat.

Náhradní P3 hlavice Oclean

Zubní kartáček se musí čas od času měnit, což ví prakticky každý. V případě elektrických zubních kartáčků je to však o něco jednodušší, jelikož stačí jen vyměnit samotnou hlavici. Právě náhradní hlavice nyní u Oclean zakoupíte s úžasnou 50% slevou! Konkrétně si můžete přijít na balení 8 náhradních kusů, které jsou kompatibilní se všemi kartáčky Oclean. Tyto hlavice se vyznačují použitím jemného materiálu s certifikací FDA a precizně navrženým tvarem pro dosažení maximální efektivity při čištění zubů.

Náhradní hlavice Oclean zakoupíte za 39,99 $ 19,99 $ zde

Oclean F1

Nyní se už pojďme zaměřit na něco zajímavějšího. Do akce totiž zamířil jeden z nejoblíbenějších elektrických zubních kartáčků. Model Oclean F1 je totiž nyní k dostání se stejně úžasnou 50% slevou. V poměru cena/výkon tento model prakticky nemá konkurenci. Zakládá na si na vysokém výkonu s až 36 tisíci otáčkami za minutu, díky čemuž se dokáže postarat o doopravdy důkladné čištění vašich zubů. Navzdory tomu je ale i přesto tichý a zakládá si na nesmírně jednoduchém používání. Dokonce se u něj nabízí i 3 režimy čištění, mezi nimiž lze snadno přepínat.

O aktuálně vybraném režimu informují LED diody, které se nacházejí hned vedle indikátoru stavu nabití. Z hlediska výdrže má Oclean F1 rozhodně co nabídnout. Na jedno nabití totiž vydrží fungovat až 30 dní. Důležitou roli také hraje časovač. Prostřednictvím vibrací vás kartáček sám informuje o tom, abyste se přesunuli na čištění dalšího oblouku. Ve výsledku vám čištění zubů zabere 2 minuty, respektive 30 sekund pro každý oblouk. Celé to ještě skvěle uzavírá odolnost vůči vodě dle IPX7. Při pořízení zubního kartáčku Oclean F1 navíc obdržíte 5 náhradních hlavic a cestovní pouzdro zcela zdarma.

Oclean F1 zakoupíte za 59,99 $ 29,99 $ zde

Oclean Z1

Do speciální akce také zamířil sonický zubní kartáček Oclean Z1. Tento model vás hned na první pohled překvapí svým elegantním minimalistickým designem a vysokou efektivitou. Konkrétně totiž staví na kvalitním bezkartáčovém motoru, který se dokáže postarat o až 40 tisíc otáček za minutu. U toho to ale rozhodně nekončí. Tento model totiž dbá na to, abyste čištění zubů povznesli na zcela novou úroveň. Díky vestavěnému 6osému gyroskopu dokáže měřit celkově 8 oblastí a podle toho určit, zdali jste náhodou nevynechali určité místo. O všem máte jako uživatelé přehled prostřednictvím mobilní aplikace, kde se kromě statistik nabízí i rozsáhlé možnosti pro nastavení.

V rámci aplikace na vás také čeká váš osobní plán pro každodenní čištění zubů, s jehož pomocí můžete samotnou činnost povznést na zcela novou úroveň. Určitě také nesmíme zapomenout zmínit voděodolnost dle IPX7, LED displej a celkově 32 úrovní frekvencí. Důležité jsou také samotné režimy. Ty se nabízí 4, které jdou ruku v ruce s 15 přednastavenými plány. K sonickému zubnímu kartáčku Oclean Z1 navíc zcela zdarma obdržíte set 4 náhradních hlavic.

Jak uplatnit slevu

Tento zubní kartáček je nyní k dostání s exkluzivní slevou! Když v košíku zadáte slevový kód ve znění OCZ1, výsledná cena se vám automaticky sníží na pouhých 29,99 $. Díky tomu na můžete na tomto modelu parádně ušetřit a ještě si přijít na jeden z nejlepších kartáčků vůbec, který vašemu chrupu zajistí tu vůbec nejlepší péči.

Oclean Z1 zakoupíte za 69,99 $ 29,99 $ zde

Oclean Air 2

Současnou akci pak uzavírá ten nejlepší z nejlepších – sonický zubní kartáček Oclean Air 2. Tento model je technologicky nejvyspělejší. Zakládá si totiž na ultrasonické technologii s redukcí hluku, díky čemuž se dokáže postarat o až 80 tisíc pohybů za minutu. Rozhodně ale nesmíme zapomenout zmínit ani jeho elegantní design či vysoce kvalitní nástavce pro co možná nejlepší čištění. Pro samotné čištění pak nabízí 2 režimy, mezi nimiž lze snadno přepínat dlouhým stisknutím tlačítka. Nadále také potěší svou až 30denní výdrží baterie, odolností vůči vodě dle krytí IPX7 a nízkou hmotností, což z něj dělá ideálního parťáka na cesty.

Jak uplatnit slevu

Podobně jako u výše zmiňovaného modelu Oclean Z1, tak i Oclean Air 2 si nyní můžete pořídit s parádní exkluzivní slevou. Když totiž v košíku zadáte slevový kód ve znění OCAIR2, výsledná cena se vám automaticky sníží na pouhopouhých 39,99 $. K zubnímu kartáčku navíc získáte 4 náhradní hlavice jako dárek. Nepropásněte proto tuto jedinečnou příležitost a povzneste čištění zubů na zcela novou úroveň.