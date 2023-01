Nejlepší filmy na Netflixu roku 2022

Máme za sebou další rok s Netflixem. Ačkoli dlouhodobě platí, že kouzlo Netflixu tkví právě v seriálech, nedá se říct, že by letos vydával ryze špatné filmy. Některé rozhodně stojí za vaši pozornost. Pojďme se na ně podívat. pokud máte svůj oblíbený film od Netflixu za rok 2022, budeme rádi, když se o něm zmíníte v komentářích.

Černý krab

Film Černý krab je švédský akční thriller zasazený do postapokalyptického světa zmítaného válkou. Během dlouhé a kruté zimy se šest vojáků vydává na tajnou misi napříč zamrzlým souostrovím a riskuje své životy, aby přepravili záhadný balíček, který by mohl ukončit válku. Nepůjde to ale samozřejmě bez problému.

Furioza

Zajímavý akční film. Policistka udělá svému bývalému nabídku. Buď pronikne mezi fotbalové ultras a začne na ně donášet, nebo jeho bratr skončí ve vězení. Nabídka, která se asi jen těžko odmítá.

Na západní frontě klid

Sotva sedmnáctiletý Paul kde do první světové války bojovat na západní frontu. Naverbovat se nechal s nadšením, které se však ale v zákopech vytrácí. Jeden z nejočekávanějších filmů roku.

The Gray Man

Nejdražší netflixový film, který se natáčel i v České republice. Záhadný agent CIA odhalí tajemství, která by mohla agenturu úplně zničit. Bývalý kolega, co nejspíš zešílel, pak vypíše odměnu na jeho hlavu a nahání ho po celém světě.

Životní trefa

Basketbalový skaut, kterému se smůla lepí na paty (Adam Sandler), objeví hráče s jedinečným talentem a komplikovanou minulostí. Nemá sice souhlas klubu, ale rozhodne se svoji hvězdu dostat do Států na vlastní pěst. A všemu navzdory oba nakonec dostanou poslední šanci ukázat, že koše pro ně nevisí příliš vysoko ani v NBA.

Trol

V nitru norské hory procitl prastarý troll a nesourodá parta hrdinů musí spojit síly a zastavit ho dřív, než stačí zpustošit všechno kolem. Povedený béčkový akční film, který leckoho dokáže zaujmout. Divák ocení především povedené vizuální efekty.

Lou

Nevrlá samotářka si poklidně žije jenom se svým psem. Když ale za bouře sousedům někdo unese dcerku, pustí se do boje proti přírodním živlům i vlastní temné minulosti. Velmi zajímavé kriminální drama.

Víkendový útěk

Beth se snaží zjistit, co se stalo její nejlepší kámošce, která se ztratila na holčičím výletě do Chorvatska. Jenže co stopa, to další znepokojivá lež. Máte-li rádi thrillery, bude se vám to líbit.

Muž z Toronta

Záměna identity přinutí zmateného podnikatele spojit síly s nechvalně proslulým zabijákem známým jako muž z Toronta, který mu má pomoct zůstat naživu. Akční komedie, která rozhodně zabaví.