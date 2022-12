Recenze sluchátek Urbanears Boo (Tip): Recyklovaný materiál a parádní zvuk

Sluchátka jsou pro většinu z nás naprosto základním příslušenstvím, bez kterého si jednoduše nedokážeme představit život. Navíc k tomu, nyní, s využitím nejmodernějších technologií, můžeme sluchátka využívat kompletně bezdrátově a pohodlněji, než kdykoliv předtím. Když se slovo sluchátka řekne v jablečném světě, většina uživatelů si představí AirPods (Pro), tedy sluchátka, která jsou nejprodávanější na světě – a Apple si za ně nechá pořádně zaplatit. Díky vyšší ceně AirPods tak od různých společností vznikají podobné levnější alternativy, které často stojí za to a v mnohém se dokáží dražším sluchátkům od Applu vyrovnat. Na jedna taková sluchátka se podíváme i v této recenzi – konkrétně se nám do redakce dostaly Urbanears Boo a Urbanears Boo Tip.

Oficiální specifikace

Hned na začátek je třeba si říct, proč se v této recenzi budeme dívat na dvoje sluchátka zároveň. Odpověď je jednoduchá, jelikož jsou Urbanears Boo vyráběna ve dvou verzích – konkrétně si můžete vybrat buď peckovou konstrukci s názvem Boo, anebo špuntovou konstrukci s názvem Boo Tip, podle toho, co vám více vyhovuje. Zajímavá jsou na první pohled tato sluchátka tím, že jsou z 97 %, respektive z 91 %, vyrobeny z recyklovaného plastu, tj. například z lahví a dalšího odpadu. Boo nabízí 12mm driver, zatímco Boo Tip 10mm driver, jinak jsou sluchátka prakticky ve všem totožná. Frekvenční rozsah je 20 Hz – 20 kHz, využívá se technologie Bluetooth 5.2, nabíjení probíha skrze USB-C konektor, maximální výdrž sluchátek je až 30 hodin, doba nabíjení sluchátek pak 1.5 hodiny a nabíjecí pouzdro dobijete za 2 hodiny. Sluchátka nabízí certifikaci IPX4, nabíjecí pouzdro pak IPX3, což znamená, že jsou jako komplet odolná proti stříkající vodě. Cena sluchátek je v obou případech také stejná, a to 1 990 korun. Do redakce nám dorazila černá varianta obou sluchátek, k dispozici je pak ještě modrá a zelená.

Balení

Co se týče balení, tak jsou na tom sluchátka opět velice podobně a až na pár odlišností byste rozdíly hledali marně. Urbanears Boo (Tip) jsou zabalena do krabičky z recyklovaného papíru, na jejíž přední straně najdete sluchátka vyobrazena, a to společně se základními specifikacemi a informací o tom, že součástí balení není nabíjecí USB-C kabel z důvodu šetření planety. Na zadní straně se nachází opět vyobrazená sluchátka s dalšími informacemi. Po otevření krabičky už na vás vykoukne nabíjecí pouzdro, ve kterém jsou sluchátka vložena. Pod pouzdrem pak v případě Urbanears Boo Tip najdete ještě náhradní špunty odlišných velikostí. Součástí balení je i manuál v několika jazycích a další dokumentace. Jak jsem zmínil, nabíjecí USB-C kabel v balení nenajdete, takže buď musíte využít již ten, který máte, anebo si jej dokoupit.

Zpracování

U zpracování sluchátek Urbanears Boo (Tip) je nutné počítat s tím, že jsou využity recyklované materiály. Na sluchátkách to jde vidět hned na první pohled a omak, rozhodně tím ale nechci říct, že by zpracování bylo nekvalitní. Jak už to u těchto sluchátek z klasického plastu bývá, tak mi snad lehce vadí pouze otevírání víka, které není úplně přirozené a při prudším zacházení bych měl strach o možné poškození – dost možná jsem ale pouze zhýčkaný z AirPods. Na přední straně nabíjecího pouzdra se nachází tlačítko pro párování, nad kterým najdete ještě stavovou LED diodu. Vzadu najdete podrobné informace o baterii a certifikace, zespoda se nachází USB-C nabíjecí konektor a vrchní stranu zdobí logo Urbanears. Po otevření víka už jen stačí sluchátka vytáhnout a začít používat. I samotná sluchátka jsou zpracována z recyklovaného plastu, díky čemuž jsou velmi lehká. Na těle sluchátek najdete otvory pro mikrofony, ve spodní části pak označení levé a pravé strany, společně se styčnými plochami pro nabíjení.

Osobní zkušenost

Recenzovaná sluchátka jsem osobně využíval a testoval po dobu zhruba dvou týdnů. Abych byl hned na začátek této části recenze upřímný, tak jsem v 90 % času využíval špuntová Urbanears Boo Tip, a to z jednoduchého důvodu. Klasické pecky v podobě Urbanears Boo mi totiž prakticky vůbec nedržely v uších. Když jsem dal schválně sluchátka vyzkoušet jiným osobám, tak stejný problém neměl prakticky nikdo a většině pecková sluchátka Boo v uších držela dobře. Vím však o sobě, že mé uši jsou stavěny určitým způsobem zvláštně a všeobecně mi pecková sluchátka v uších moc nedrží, takže to neberu jako nějakou velkou nevýhodu a spíše pouze můj problém. Pokud ale víte, že jste na tom s ušima stejně jako já, a pokud jste například testovali AirPods, které vám taktéž nedržely, tak rozhodně uděláte lépe, když si pořídíte pecková Urbanears Boo Tip. Ta mi v uších držela naprosto parádně, navíc k tomu máte v balení k dispozici náhradní špunty jiných velikostí, takže se určitě trefíte. Osobně dokonce využívám na každé ucho špunt o jiné velikosti, takže se ani tohoto určitě nebojte.

Co se týče párování sluchátek, což je první krok, který pro jejich využívání musíte udělat, tak se jedná o velmi jednoduchý postup. Stačí zhruba tři sekundy podržet tlačítko na přední straně pouzdra se sluchátky uvnitř, dokud nezačne blikat modrá LED dioda výše. Pak už jen stačí přejít do nastavení Bluetooth a ke sluchátkům se připojit – tento postup mi zabral asi patnáct sekund. Když jsem sluchátka poprvé vložil do uší, tak jsem nepočítal s tím, že skrze ně bylo možné nějakým způsobem ovládat přehrávání hudby, opak je však pravdou. K pozastavení či spuštění přehrávání stačí jedenkrát na jakékoliv sluchátko klepnout, dvojité poklepání vás pak přepne o jednu skladbu vpřed a trojité zase o skladbu vzad. Tento typ ovládání mi velmi vyhovuje, a dokonce jej mám snad radši než „hlazení“ nožičky u AirPods Pro, které aktivně využívám již delší dobu. Urbanears Boo Tip jsem měl párkrát na běhání a v posilovně a ani jednou jsem s nimi neměl žádný problém, pecková Urbanears Boo jsem, jak už jsem zmínil, vyzkoušel jen z hlediska zvuku, jelikož mi po prvních pár krocích vypadávala.

Zvuk

Již po dobu několika měsíců využívám k telefonování, poslechu hudby a dalším podobným činnostem AirPods Pro, tudíž si troufnu říct, že jsem zvyklý na určitou kvalitu zvukového podání. Rozhodně ale nechci AirPods Pro srovnávat s Urbanears Boo (Tip), jelikož se jedná o levnější alternativní variantu, která rozhodně nemá primárně za úkol s jablečnými sluchátky soutěžit. I přesto ale musím říct, že jsem byl ze zvuku Urbanears Boo (Tip) velmi mile překvapen. Projev Urbanears Boo je o malinko lepší, na druhou stranu ale u Urbanears Boo Tip získáte o mnoho lepší odhlučnění, právě díky špuntové konstrukci – i díky tomu je podání zvuku u obou těchto sluchátek lehce jiné.

Recenzovaná sluchátka jsem podrobil testu zvuku z několika žánrů, primárně však z klasického popu a rapu. Projev sluchátek je čistý, každopádně v nejvyšších hlasitostech už je nutné počítat s menším zkreslením. Jinak mi ještě lehce schází o něco silnější basy. Co se pak týče středů a výšek, tak za třetinovou cenu oproti AirPods Pro rozhodně co vytknout. Neřadíte-li se mezi naprosté milovníky hudby v extrémní kvalitě, tak vám Urbanears Boo (Tip) budou rozhodně vyhovovat. Ostatně, pokud chcete poslouchat kvalitní hudbu, tak si rozhodně nekoupíte bezdrátová sluchátka – alespoň prozatím. U sluchátek v podobné cenové relaci jsem se pak často setkával s tím, že při nečinnosti nepříjemně šuměly či hučely, což se naštěstí u Urbanears Boo (Tip) neděje. Díky bohu, jelikož kdyby se to dělo, tak bych vůbec nebyl nadšený. Jsem na to totiž vyloženě alergický, což už jsem zmínil v několika předchozích recenzích.

Závěr

Pokud se řadíte mezi jedince, kteří hledají levná pecková či špuntová sluchátka, a nechcete investovat do AirPods (Pro), tak si myslím, že Urbanears Boo (Tip) mohou být opravdu zajímavou volbou. Tato recenzovaná sluchátka vás mohou zaujmout tím, že jsou zpracována z velké části z recyklovaného plastu, což je v dnešní době určitou výhodou, jelikož mnoho lidí přesně takové produkty vyloženě vyhledává. Pochválit pak u těchto sluchátek dále musím opravdu jednoduchý postup párování, který zabere jen pár sekund – u některých konkurenčních sluchátek je to často svým způsobem porod. Velmi příjemné je pak i ovládání poklepáním, na které si rychle zvyknete. A co se týče zvuku, tak za cenu 1 990 korun, za kterou se Urbanears Boo (Tip) prodávají, rozhodně nemám co vytknout. Nenáročným uživatelům, kteří hledají kvalitní a zajímavá sluchátka za super cenu, mohu tato sluchátka určitě doporučit, pouze se správně rozhodněte, zdali chcete pecková či špuntová.