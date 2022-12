Rozhovor s obchodním ředitelem XTB: O trendech, pádu FTX i frakčních akciích

XTB se v posledních letech stále více dostává do popředí investiční a obchodní scény. S koncem roku jsme si pro Vás připravili rozhovor s Vladimírem Holovkou, obchodním ředitelem XTB, který mluvil o současné situaci na trzích, ale i plánech XTB do budoucího roku a mnoha dalších věcech

Jaké investiční a obchodní trendy nyní sledujete u Vašich klientů?

Tento rok zajisté patřil jak pro investory, tak pro aktivní tradery mezi ty velmi divoké. Mezi zásadní události, které ovlivnily chování nejen našich klientů, patří válka na Ukrajině, inflace a s tím spojené rostoucí úrokové sazby a v neposlední řadě růst cen energií. S tím souvisí fakt, že řada investorů vystřízlivěla z mimořádných výnosů růstových titulů z minulých let a někteří již opustili pravidelné přikupování vybraných titulů. Dalším trendem je rostoucí zájem o komodity, především ty energetické.

Je pasivní investování, případně taktika pravidelného přikupování stále validní strategie i v tomto ekonomickém prostředí?

Strategie pravidelného pasivního investování sklízela úspěchy během minulých let, kdy byly trhy bezmála 15 let stimulovány centrálními bankami. Nyní se však tato skutečnost změnila a drtivá většina světových centrálních bank přepla do režimu měnové restrikce, aby se dostala inflace pod kontrolu. Tedy nyní při vyšších úrokových sazbách nelze očekávat podobné růsty, které byly dosahovány v dobách měnových stimulů, navíc trh jako celek se v tomto roce nachází v medvědím trendu. Zhoršující se ekonomické podmínky budou negativně ovlivňovat ziskovost společností, ale i v tomto nelehkém prostředí budou zajisté společnosti a produkty, které budou vítězit. Tedy věřím, že aktivnějším výběrem vhodných a perspektivních titulů lze v následujících letech dosáhnout vyššího výnosu než jen pasivně kopírovat trh jako celek.

Pokud někdo zvažuje přechod na aktivní správu svého portfolia, co byste mu doporučil?

Nejprve bych doporučil, aby investor věnoval dostatek času vzdělávání. Aktivnější přístup a samotný výběr akcií je totiž úplně jiná disciplína než jen zvolit nějaké ETF kopírující nějaký akciový index. V zásadě lze k aktivnějšímu investování přistoupit dvěma způsoby. Jednak tzv. metoda akciového screeningu, ve kterém si investor definuje nějaké vstupní parametry filtrace, nebo zkrátka hledá zajímavé investiční příběhy, které mohou v současné situaci významně profitovat. Tomuto přístupu se například věnuje vzdělávací cyklus videí Tomáše Vranky pod názvem Tvorba akciového portfolia.

Jaké jsou možnosti investora, pokud chce diverzifikovat své portfolio i do jiných instrumentů, například do zlata?

Většina tradičních investorů začíná tvořit své portfolio z akcií a ETF. Pokud chce však výkonnost svého portfolia odpoutat od citlivosti na akciový trh, tak aktuálně nejzajímavějšími příležitostmi mohou být některé komodity, a to i přesto, že řada komodit zažila v posledních měsících výrazný nárůst cen. Řada investorů očekávala, že dobrým diverzifikačním prvkem budou kryptoměny, ale ty se zatím ukázaly jako silně propojené s akciovým trhem. Centrální banky tím, že zvyšují své úrokové sazby různou intenzitou vytváří řadu příležitostí na měnovém trhu, které mohou být mnohem více nezávislé na akciích než cokoliv jiného.

Pád FTX otřásl důvěrou investorů v burzy a brokery, jak XTB chrání své klienty před touto situací?

Myslím, že pád neregulované burzy FTX vnesl nervozitu hlavně do světa kryptoměn. Tato událost poukázala na celou řadu zajímavých zjištění. Jednak to, že pokud držíte své kryptoměny na kryptoburzách, tak neplatí, že byste je měl bezpečně ve svém vlastnictví, obvlášť v případě finančních problémů dané kryptoburzy. Především se však ukázalo, že právě absence regulace kryptoburz, co nemálo kryptoinvestorů naopak vyhledávalo, může vytvářet podobné situace jako v případě FTX. Naopak licencovaní a tím pádem regulovaní poskytovatelé investičních služeb, mezi které patří i XTB mají za povinnost plnit celou řadu předpisů a povinností a vznik podobné situace jako v případě FTX je velmi málo pravděpodobná. Pokud by se tak náhodou stalo, tak každý evropský broker je povinně členem garančního fondu, tedy drobný investor je vždy odškodněn až do výše cca 20 000 EUR. XTB navíc samozřejmě eviduje cenné papíry a peněžní prostředky klientů na oddělených účtech od svých operativních účtů.

XTB je známé svými nulovými poplatky u akcií a ETF, plánujete tuto formu ponechat i do budoucna?

Nulové poplatky pro nákup nebo prodej akcií a ETF jsme zavedli v říjnu 2020 a pochopitelně se tyto podmínky setkaly s velkým zájmem investorů nejen v Čechách a na Slovensku, ale prakticky po celé Evropě. Mnoho našich klientů se ptá, jak si můžeme dovolit poskytovat nulové poplatky a kde je skrytý háček. Jelikož základem našeho business modelu tvoří poplatky z obchodování CFD a Forexu, tak si můžeme dovolit doslova dotovat poplatky za akcie a ETF. XTB nenavyšuje spready, tedy pokud klient nepotřebuje provést měnovou konverzi, tak má skutečně nákup akcií a ETF zcela bez poplatku. Z dat následně vidíme, že v dlouhém měřítku si nemalá část čistě akciových klientů zrealizuje nějakou transakci i u instrumentů, u kterých máme nastavenou standardní poplatkovou strukturu. Tedy tento model je pro nás funkční a nadále jej plánujeme poskytovat.

V posledních měsících jsme hodně slýchali o frakčních akciích, zatím ale zavedeny nebyly, jaká je s nimi situace?

V tuto chvíli jsme v nějaké závěrečné fázi implementace frakčních akcií. V zásadě nás zdržely dvě věci. Hlavním problémem je upřesnění si daňových okolností instrumentu frakčních akcií. Jelikož se jedná o relativně nový typ investičního produktu, tak nepanuje shoda, zdali je frakční akcie stejná jako celá jednotka akcie, a tedy zdali se na ní může vztahovat tzv. časový test neboli po uplynutí určité doby držení (v ČR je to 3 roky, na Slovensku je to 1 rok) je zisk osvobozen od daně z příjmu. Řada zahraničních brokerů toto téma vůbec pro domácí klienty neřeší, ale my bychom pro své klienty chtěli mít v tomto jasno ještě před tím, než začneme tuto možnost nabízet. Druhou skutečností, která nám implementaci frakčních akcí také trochu zbrzdila je fakt, že hodláme společně s frakcemi uvést i nový produkt, který by měl oslovit, především pasivní investory. Ačkoliv nyní nedokážeme říci přesné datum spuštění těchto novinek, tak věřím, že nás od tohoto data dělí už jen týdny.

Co nového plánuje XTB následující rok?

Tak mimo již zmíněných frakčních akcií budeme pracovat na implementaci spotových kryptoinstrumentů. Prozatím nabízíme kryptoměny ve formě CFD, což je vhodné pro aktivní tradery, kteří chtějí využít krátkodobých pohybů jak směrem nahoru, tak i směrem dolů. Jelikož po krachu burzy FTX evidujeme zvýšený zájem jak aktivních kryptotraderů, tak i pasivních hodlerů, chtěli bychom rozšířit nabídku i o klasické spotové krypto bez páky. Největší výzvou je však naplnit požadavky regulace a pravidel proti praní špinavých peněz. Dále plánujeme ještě více zatraktivnit naši akciovou nabídku.Také bychom se rádi v následujícím roce zaměřili právě na aktivnější přístup k investování a tradingu a podle toho také plánujeme připravit naše vzdělávací aktivity.

Vladimír Holovka

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor finance. Do brokerské společnosti XTB nastoupil v roce 2010, od roku 2013 je vedoucím obchodního oddělení pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko. Profesně se specializuje na technickou analýzu, tvorbu obchodních strategií, měnovou politiku a strukturu finančních trhů. Za podmínky dlouhodobě úspěšného obchodování považuje důslednou kontrolu rizik, správné řízení peněz a disciplínu.