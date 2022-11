Black Friday od Longer! Gravírovačku či 3D tiskárnu pořídíte za zlomek ceny

Komerční sdělení: Zajímáte se o svět laserového gravírování či 3D tisky a rádi byste si pořídili vlastní vybavení? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, rozhodně byste neměli přehlédnout současnou akci u Longer! Při příležitosti nákupního svátku Black Friday se nabídkou přehnalo slevové tornádo, díky čemuž zakoupíte nejoblíbenější modely za zcela bezkonkurenční ceny. Ušetřit tak můžete až 50 %.

Aby toho ale nebylo málo, ve finále můžete ušetřit ještě více. Při nákupu nad 100 $ se cena sníží o 10 $, při nákupu nad 300 $ o 40 $ a při nákupu nad 600 $ získáte slevu ve výši 80 $! Rozhodně je tedy o co stát. Pojďme si proto společně posvítit na nejlepší zlevněné modely. Ještě předtím je ale důležité zmínit, že s nákupem byste rozhodně neměli otálet. Celá akce platí pouze do 30. listopadu. Nepromeškejte proto tuto jedinečnou příležitost!

Longer RAY5 10W

Pokud vás zajímají laserové gravírovačky, zbystřete. V rámci slevové akce Black Friday si totiž můžete přijít na velice oblíbený model Longer RAY5 10W. Tato gravírovačka si zakládá na výkonném a velice přesném laserovém modulu s optickým výkonem 10 W, který dokonce dokáže řezat až 20mm hrubé dřevo či 30mm akryl. Co se týče tloušťky laseru, jeho paprsek činí pouhých 0,06 x 0,06 milimetrů, díky čemuž je prakticky dvakrát tenčí než konkurence. Tímto tak zajišťuje co možná nejpřesnější práci.

S gravírovačkou dokonce můžete pracovat i kompletně offline, respektive bez připojeného telefonu či počítače. K tomu slouží 3,5″ dotykový displej, s jehož pomocí můžete rychle a jednoduše ovládat celý produkt, potažmo samotné operace. V závěru to vše ještě doplňuje množství bezpečnostních systémů. V poměru cena/výkon se tak jedná o bezkonkurenčně nejlepší gravírovačku na trhu.

Jak už jsme zmínili výše, v rámci slevové akce Black Friday si na tento model můžete přijít s parádní slevou. Tento model společně s příslušenstvím v podobě vzduchové trysky, plástvového podkladu a dalších tak pořídíte s parádními slevami. Namísto původních 489,99 $ vás tak produkt vyjde jen na 409,99 $! V ceně je už navíc započtena daň a doprava. Gravírovačka se navíc posílá z českého skladu, což zajišťuje bleskurychlé doručení. Do akce také dorazil model RAY5 5W se slabším laserovým modulem, který je k dostání jen za 189,99 $. Za tuto cenu je však k dostání jen 50 kusů!

Longer LK5 PRO FDM

Do akce také zavítala oblíbená 3D tiskárna Longer LK5 PRO FDM! Proč tedy nezačít s 3D modelováním a nevytvářet si své zcela vlastní modely, které tak můžete parádně zvěčnit? Tento model pro tisk využívá tradiční filament a určitě vás potěší poměrně solidní velikostí, kdy dokáže tisknout objekty o rozměrech až 300 x 300 x 400 milimetrů. Dokonce nechybí ani duální chlazení pro dosažení ještě lepších výsledků. Důležitá je také samotná konstrukce, která je kompletně celá z kovu pro maximální stabilitu. Důležitou roli mají i podpůrné systémy.

Tato 3D tiskárna se dodává již z 90 % složená, díky čemuž se můžete prakticky okamžitě pustit do práce. Určitě také nesmíme zapomenout zmínit 4,3″ dotykový displej pro ovládání a trojici výkonných čipsetů TMC2208 pro zajištění tichého tisku. V závěru pak ani nechybí funkce pro pozastavení případného tisku, nebo také velice pevnou základní desku pro maximální jednoduchost.

Běžně vás Longer LK5 PRO FDM vyjde na 329,99 $. Pokud ale tuto 3D tiskárnu zakoupíte nyní v rámci Black Friday, vyjde vás na pouhopouhých 289,99 $, což je absolutně nejnižší cena vůbec. Součástí ceny je stejně tak i daň a doprava.

Longer Orange 4K Resin

Pokud máte zájem o 3D tiskárnu, která ale namísto filamentu využívá pryskyřici, pak pro vás máme skvělý tip. Do akce totiž stejně tak zavítal velice populární model Longer Orange 4K Resin, který kombinuje to nejlepší do jednoho. Tato tiskárna dokonce nabízí vlastní LCD displej a dokáže tisknout v až 4K s rozlišením 6480 x 3840 pixelů, díky čemuž perfektně vynikne jakýkoliv detail. Model se také pyšní i skvělou rychlostí – za 1,5 sekundy dokáže vytisknout jednu vrstvu, případně až 80mm/h ve verzi Mono. Celkově tak kvalitu svých 3D modelů můžete posunout na zcela novou úroveň.

Právě kvalita tisku je něčím, na čem si Longer u tohoto modelu zakládá. V tomto ohledu hrají důležitou roli i sofistikované algoritmy, které zajistí maximálně precizní vytištění i těch nejmenších detailů. Nechybí proto ani zabudované dvoulinkové vodítko pro stabilní tisk. Samozřejmostí je pak také efektivní chlazení a řada bezpečnostních systémů. Výšku lze navíc nastavit velice jednoduše a rychle. Právě kombinace těchto atributů z Longer Orange 4K Resin dělá nejlevnější pryskyřicovou 3D tiskárnu vůbec.

Tento model se dočkal parádního zlevnění! Z původních 399,99 $ totiž klesl na pouhopouhých 235,99 $, což z něj dělá zcela bezkonkurenční model. V ceně je započtena i daň a doprava.

