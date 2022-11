Kdo by neměl rád věci zdarma, tím spíš v dnešní době. O to víc potěší fakt, že hned dva takové kousky zdarma si připravil pro své uživatele Apple a to konkrétně ve formě bezplatného přístupu do Apple Music a Apple TV+ na určitý počet měsíců. A jelikož jsme vás o tom, jak získat až 4 měsíce zdarma v Apple Music informovali již před pár hodinami, je nyní ideální chvíle na to prozradit vám, jak si přijít zdarma ke 2 měsícům Apple TV+.

Jak získat Apple TV+ na 2 měsíce zdarma

Návod na to, jak získat 2 měsíce Apple TV+ zdarma je naprosto jednoduchý. Stačí mít totiž v iPhonu či iPadu staženou aplikaci Apple TV, přes kterou probíhá potvrzení požadavku a pak už jen přes Safari otevřít tento odkaz. Jakmile se tak stane, vyskočí na vás okno, ve kterém stačí potvrdit, že máte o 2 měsíce Apple TV+ zdarma zájem, následně vše potvrdíte ještě přes Face ID či Touch ID a je hotovo. Super je, že stejně jako v případě Apple Music zdarma platí, že na něj mají nárok i uživatelé, kteří v minulosti již bezplatné zkušební období vyzkoušeli. Sám jsem Apple TV+ dostal v minulosti na rok zdarma a nyní jsem měl možnosti si dva další měsíce „vybrat“.