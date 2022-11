Black Friday přináší až 80% slevy na příslušenství nejen pro iPhone

Komerční sdělení: Sháníte kvalitní příslušenství za nejlepší ceny? Pokud ano, zbystřete. Náš partner iPouzdro.cz totiž oficiálně spustil akci Black Friday, při které si můžete přijít na řadu parádních doplňků za naprostý zlomek jejich původní ceny! Do akce navíc zavítaly produkty všeho druhu.

Ať už potřebujete ochranné sklo či kryt, kabel, nabíječku nebo něco jiného, rozhodně máte z čeho vybírat. Ceny u některých produktů totiž klesly až o neuvěřitelných 80 %! Pojďme se proto zaměřit na ty nejlepší nabídky, které nyní můžete ulovit v rámci akce Black Friday na iPouzdro.cz. Zároveň ale mějte na paměti, že slevy platí pouze do vyprodání zásob. Z níže zmiňovaných produktů už navíc zbývá jen necelých 100 kusů od každého! Nepropásněte proto tuto jedinečnou příležitost.

Hoco X37 CoolPower

Kvalitních kabelů není nikdy dost, obzvlášť ne v případě, kdy jsou k dostání za pár korun. To je přesně současný případ oblíbeného Hoco X37 CoolPower. Jedná se o USB-A/Lightning kabel pro napájení a přenos dat, který je kvůli přítomnosti Lightningu vhodný pro všechny iPhony a iPady s příslušným konektorem. Tento kousek měří 1 metr a je vyroben z PVC bužírky zajišťující maximální odolnost a pružnost. Kabel USB-A/Lightning pro iPhone Hoco X37 Cool Power je navíc nyní k dostání se 75% slevou za pouhopouhých 199 Kč 49 Kč!

Hoco G2 FullScreen 3D

Tvrzené sklo by nemělo chybět ve výbavě žádného jablíčkáře. Displej je totiž jedním z nejdražších komponentů a je rozhodně na místě jej chránit. Ačkoliv můžete být sebevíc opatrní, vždy existuje riziko nehody. Stačí jen chvíle nepozornosti a problém může být rázem na světě. Nejlepším a cenově výhodným řešením je právě tvrzené sklo, které displej chrání před poškrábáním a poškozením. Jenže není sklo jako sklo. Nejlepší je samozřejmě sáhnout po kousku, který chrání celý displej od kraje ke kraji.

Pokud hledáte doopravdy kvalitní tvrzené sklo pro váš iPhone XR nebo iPhone 11, pak máte obrovské štěstí! V současné akci je totiž k dostání Hoco G2 FullScreen 3D, které vám poskytne kompletní ochranu celého displeje vašeho iPhonu. Tento kousek vás navíc díky 80% slevě vyjde jen na 499 Kč 99 Kč.

Devia Gravity Wireless Charger (10W)

Jestli jste častokrát na cestách autem, pak ve vaší výbavě nesmí chybět držák a nabíječka. Funkce obou produktů dokonale kombinuje Devia Gravity Wireless Charger (10W). Prakticky se jedná o čelisťový držák, který už jen stačí vsunout do mřížky ventilace a vložit do něj telefon. Jelikož se ale zároveň jedná i o bezdrátovou nabíječku, je potřeba produkt ještě zapojit do zapalování. Díky tomu tak budete mít na cestách váš iPhone vždy na očích s jistotou, že vám nikdy nedojde šťáva. Bezdrátová nabíječka navíc dokáže nabíjet výkonem až 10 W (u iPhonů max 7,5 W).

Je tady však i jedno omezení. Abyste mohli využít bezdrátového nabíjení, musíte disponovat kompatibilním zařízením, které nabízí podporu pro standard Qi. V případě jablečných telefonů se jedná o iPhone 8 (Plus) a novější. Tento produkt se konkrétně dočkal 50% zlevnění a přijít si na něj můžete za 599 Kč 299 Kč!

Hoco N22 Jetta PD25W

Proč ztrácet čas pomalým nabíjením, když dnešní iPhony nabízejí podporu pro rychlonabíjení? Právě proto není na škodu mít po ruce kvalitní rychlonabíječka. Mezi ty se řadí například Hoco N22 Jetta PD25W, která dokáže napájet výkonem až 25 W (iPhony až 20 W), což ji umožňuje technologie USB-C Power Delivery. Její výhodou je také poměrně kompaktní provedení.

S využitím této rychlonabíječka dokážete váš iPhone nabít z 0 na 50 % za pouhých 30 minut. Stejně jako bezdrátové nabíjení je i rychlé nabíjení k dispozici pro iPhony 8 (Plus) a novější. Pokud máte zájem o tento produkt, pak byste rozhodně neměli promeškat současnou akci. Hoco N22 Jetta PD25W je totiž k dostání s 64% slevou za 549 Kč 199 Kč.

Canvaslife 13-14 Briefcase

Výrazného zlevnění v rámci akce Black Friday se nedočkaly jen produkty pro iPhone, nýbrž také řada příslušenství pro jablečné tablety a počítače. Pokud pracujete s MacBookem Air či 13“ nebo 14“ MacBookem Pro a potřebujete jej bezpečně přenášet, pak rozhodně není na škodu mít pořádné pouzdro. Proč ale nespojit dobré s užitečným dohromady? Výsledkem je stylová taška Canvaslife 13-14 Briefcase, která slouží pro přenášení laptopů s úhlopříčkou displeje až 14“.

Po stránce designu je tato stylová taška určena primárně pro dámy, kterým zajistí bezpečí pro jejich jablečný laptop, a navíc skvěle doladí celkový outfit. Taška totiž hraje světlejšími barvami v kombinaci s květy rostlin. Nyní ji navíc pořídíte s 44% slevou pouze za 624 Kč 349 Kč.

Hoco J72 EasyTravel 10000 mAh

Jste často na cestách a nemáte vždy po ruce nabíječku se zásuvkou? Praktickým a levným řešením je kvalitní powerbanka, která vám pomůže s nabitím vašich zařízení ať už jste kdekoliv. Skvělým kandidátem je například Hoco J72 EasyTravel 10000 mAh. Jak už je ze samotného názvu powerbanky patrné, tento model nabízí kapacitu 10 000 mAh, díky čemuž si hravě poradí klidně s nabitím i dvou zařízení zároveň.

Samotný produkt můžete nabíjet prostřednictvím Micro USB či USB-C. Co se týče výstupů, v tomto případě se nabízí hned dva USB konektory. Určitě také nesmíme zapomenout zmínit přítomnost LED diod pro indikaci stavu nabití, nízkou hmotnost a kompaktní rozměry, což z powerbanky dělá perfektního společníka na cesty. S aktuální 49% slevou vás vyjde jen na 524 Kč 269 Kč.

