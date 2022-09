Jak provést downgrade z iOS 16 na iOS 15 bez ztráty dat

Aktualizovali jste na nově uvolněný operační systém iOS 16 a nyní přemýšlíte nad tím, že byste raději přešli na předchozí verzi? V této situaci se ocitla řada jablíčkářů, která nyní hledá způsoby, jak něčeho takového vlastně docílit. Je v tom ale poměrně zásadní háček. Ačkoliv je downgrade z iOS 16 na iOS 15 možný, je nutné počítat s tím, že v takovém případě můžete přijít o veškerá data a telefon tak prakticky resetovat.

Naštěstí se ale nabízí i praktické řešení. Při použití specializovaného softwaru totiž downgrade můžete provést, a i přesto zachovat veškerá data, soubory a nastavení na vašem telefonu. K těmto účelům dokonale poslouží oblíbený program TunesKit iOS System Recovery. V tomto článku si proto detailně posvítíme na to, jak vlastně downgrade můžete provést, případně jak na něj prostřednictvím zmiňovaného softwaru.

Jak na downgrade s TunesKit iOS System Recovery

Nejprve se pojďme zaměřit na to, jak provést downgrade z iOS 16 zpět na iOS 15 prostřednictvím specializovaného softwaru. Jak už jsme uvedli výše, konkrétně si posvítíme na aplikaci TunesKit iOS System Recovery, která je dostupná pro PC a Mac. Jedná se o nesmírně jednoduchou metodu, s níž dokážete downgrade provést během několika minut. Než se ale podíváme na tuto konkrétní operaci, pojďme si ještě říct o samotném programu.

Aplikace TunesKit iOS System Recovery slouží pro opravu chyb spojených s poškozením operačního systému. Konkrétně dokáže řešit případy, kdy jste zaseknutí na obrazovce s Apple logem, máte zamrznutou, zamčenou, bílou, modrou či zelenou obrazovku, když se vám iPhone neustále restartuje, když selže proces obnovy či při nefunkčním DFU režimu. Jedná se tedy o multifunkční nástroj, který dokáže řešit závažné problémy. To nejzásadnější však je, že si s tím poradí bez ztráty dat. A přesně tohle platí i v našem konkrétním případě.

Nyní se proto zaměříme na to, jak provést downgrade z iOS 16 na iOS 15 prostřednictvím TunesKit iOS System Recovery. Jak už jsme zmínili výše, celý proces je nesmírně jednoduchý a poradí s ním doopravdy každý. Nejprve je nutné připojit iPhone k PC/Macu a zapnout aplikaci. Při výběru režimu je nutné vybrat Standard Mode a volbu potvrdit tlačítkem. Nyní vás software požádá, abyste přepnuli telefon do takzvaného Recovery Mode, k čemuž vám nabídne návod. Jakmile se telefon spustí v Recovery Mode, tlačítko pro pokračování zmodrá a stačí na něj klepnout, abyste se dostali k dalšímu kroku. Nyní je nutné stáhnout firmware, kde vyberte váš telefon a jako systém zvolte iOS 15.6.1. U toho to ale ještě nekončí. Pro obnovu systému totiž potřebujete podepsaný IPSW soubor se samotným systémem. Ten stáhnete na webu www.ipsw.me, kde vyberte iPhone, najděte váš model a vyberte podepsaný systém iOS 15.6.1 (označený zeleně). Jakmile soubor stáhnete, vraťte se do aplikace TunesKit iOS System Recovery. V kroku s výběrem firmwaru ještě úplně dole najdete položku Select. Tlačítko zmáčkněte a vyberte právě stažený IPSW soubor. Následně už můžete volbu potvrdit tlačítkem Download.

Tímto krokem si stáhnete potřebný firmware a následně už jen stačí, abyste klepli na velké tlačítko Repair. O zbytek se již aplikace postará za vás. Jakmile je proces dokončen, můžete přejít k vašemu iPhonu a zkontrolovat, že už skutečně máte nainstalovaný předchozí verzi operačního systému. Pokud nad tímto krokem tápete, měli byste si jej velice rychle rozmyslet. Apple totiž zhruba do dvou týdnů přestane podepisovat poslední verzi iOS 15, což znamená, že už se na ni nevrátíte. Kompletní proces si můžete prohlédnout ve výše přiložené galerii.

Jak na downgrade přes iTunes

Nyní si pojďme posvítit na to, jak obnovit iPhone jiným způsobem, respektive jak provést downgrade z iOS 16 na iOS 15. Než ale vůbec začneme pracovat se zmiňovaným softwarem, musíme připravit samotný telefon. V prvním kroku je důležité deaktivovat službu Najít. Pokud ji máte aktivní, přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > Najít a zde funkci vypněte. Volbu budete muset potvrdit zadáním hesla k vašemu Apple ID účtu.

Poté je zásadní vytvořit zálohu prostřednictvím iTunes/Finder. V tomto případě je nutné připojit iPhone k PC/Macu prostřednictvím kabelu a spustit iTunes či Finder. V sekci zálohy vyberte možnost Zálohovat všechna data z iPhonu do Macu a následně ještě klepněte na tlačítko Zálohovat. Díky tomu se vám v rámci vašeho počítače či Macu vytvoří kompletní záloha iPhonu – včetně veškerých nastavení a dat.

Po dokončení zálohy si musíte stáhnout takzvaný IPSW soubor. Jedná se o firmware, respektive konkrétní operační systém. Tento soubor můžete stáhnout na webu ipsw.me, kde stačí zvolit sekci iPhone, vybrat model vašeho jablečného telefonu a poté už jen ze sekce Signed IPSWs vybrat dostupný iOS 15.6.1 (svítí zeleným písmem). V dalším kroku už jen stačí stažení potvrdit tlačítkem Download. Jakmile dokončíte tento krok, tak máte prakticky vše připraveno a můžete se pustit do toho zásadního – downgradu z iOS 16 zpět na iOS 15 – v tomto případě konkrétně na iOS 15.6.1, jelikož vrátit se na předchozí verze zkrátka není možné, jelikož je Apple přestal podepisovat.

Následně se opět stačí vrátit do iTunes/Finder a vybrat možnost Obnovit iPhone v sekci Software. V tomto ohledu je zcela zásadní, abyste při kliknutí na Obnovit iPhone drželi klávesu Shift. Poté vás systém požádá o konkrétní soubor – zde stačí vybrat stažený IPSW soubor a volbu potvrdit. V dalším kroku stačí už jen vaši volbu potvrdit. Po dokončení procesu budete mít na iPhonu nainstalovaný iOS 15.6.1. Telefon se při prvním spuštění bude chovat jako nový. Je nutné, abyste při zapnutí zaklikli možnost, že si nepřejete žádnou obnovu, na tu se totiž zaměříme nyní. Znovu se proto musíme vrátit do iTunes/Finderu a vybrat možnost Obnovit ze zálohy. Zde ale narazíme na menší problém. Software nám neumožní obnovit data z iOS 16 na iOS 15. I tento problém jde však obejít.

V první řadě je nutné najít, kde je naše konkrétní záloha vlastně uložena. V případě Windows jde o AppData/Roaming/Apple Computer/MobileSync/Backup, kde je nutné vybrat aktuální zálohu. Řídit se můžete podle data. Stejně je tomu i v případě macOS, kde je hledání cesty ještě o něco jednodušší. Ve Finderu klepněte na tlačítko Správa záloh, kde už se zobrazí všechny zálohy. Vyberte tu aktuální, klepněte na ni pravým tlačítkem a poté zvolte Zobrazit ve Finderu. Uvnitř složky pak sjeďte úplně dolů a otevřete soubor Info.plist v Poznámkovém bloku či alternativním textovém editoru. Tento textový dokument obsahuje kvanta textu, proto je nutné v něm vyhledávat. V takovém případě vám pomůže klávesová zkrátka Control+F/Command+F, kdy je potřeba hledat frázi „product„. Konkrétně jde o údaje typu Product Name a Product Version. Pod Product Version byste měli vidět číslovku „16“ poukazující na verzi iOS, z níž záloha pochází. Tento údaj přepište na „15.6.1„. Následně soubor uložte a vraťte se do iTunes/Finderu. Nyní by už obnovení dat ze zálohy mělo fungovat úplně normálním způsobem, bez jakýchkoliv komplikací. Je však možné, že vás iPhone požádá o vypnutí služby Najít. Po dokončení procesu je možné iPhone začít normálně používat.

Shrnutí

Pokud tedy plánujete provést downgrade z iOS 16 zpět na iOS 15, pak se vám nabízejí hned dvě možnosti. Pokud však chcete bezstarostný downgrade, u něhož se nemusíte obávat o ztrátu svých dat, pak vám můžeme jednoznačně doporučit zmiňovanou aplikaci TunesKit iOS System Recovery. Jak jste si sami mohli všimnou, obnova je s její pomocí daleko jednodušší a rychlejší, aniž byste se museli obtěžovat s následnou složitou obnovou dat. Pokud byste si chtěli prohlédnout detailní návod, jak downgrade provést, pomůže vám v tom níže přiložené video.