První zahraniční dojmy z nových iPhonů 14 Pro jsou tu. Jak se novinky líbí?

Stalo se již tradicí, že krátce před uvedením nové generace produktů na trh je Apple půjčí zahraničním médiím a youtuberům na krátká zhodnocení, kterými se snaží dosud nerozhodnuté jablíčkáře přesvědčit o tom, že je novinka dobrou koupí. A jelikož neudělal výjimku ani tentokrát u iPhonů 14 Pro, máme již k dispozici první celistvější dojmy, které o nich leccos prozrazují. Pokud si však myslíte, že se jedná jen o slova chvály, jste na omylu.

Novinky dorazily jako již tradičně k recenzentovi Nilay Patelovi z The Verge, který se ve svých prvních dojme z nich zaměřil poměrně ve velkém na Dynamic Island novinky. Žádné vychvalování se však alespoň prozatím nekoná. Patel se totiž nechal slyšet, že vzhledem k tomu, že chybí tomuto prvku podpora aplikací třetích stran, je jeho využití zatím dost omezené. Nativní řešení Applu jsou sice působivá, nicméně bez správného prolnutí s aplikacemi třetích stran tento prvek nedává až takový smysl, jaký by zřejmě kdekdo očekával. Míč je tedy nyní na straně vývojářů, stejně jako tomu bylo třeba v roce 2017 s příchodem iPhonu X, jehož výřezu bylo taktéž třeba aplikace ve velkém přizpůsobit.

Velmi pozitivní zprávy jsme naopak slyšeli ohledně Always-on režimu displeje od recenzenta Jacoba Krola z TheStreet. Ten měl konkrétně k dispozici jak model 14 Pro, tak i 14 Pro Max, přičemž ani u jednoho z nich si nevšiml, že by se aktivní Always-on jakkoliv výrazněji podepsal na jejich výdrži. Ať už si ním či bez něj se totiž dostal recenzent v případě menšího modelu na pohodný den využívání, v případě modelu většího pak na den a půl, což jsou zhruba hodnoty, které nabízí třeba i loňské iPhony 13 Pro (Max). Ostatně velmi podobnou výdrž telefonů potvrdila třeba i Joanna Stern z Wall Street Journal. Dle ní sice vydrží o něco déle, nejedná se však v žádném případě o jakkoliv výraznější rozdíl.

Kromě Always-on displeje sklízí Apple slova chvály i za 48MPx širokoúhlý fotoaparát, který fotí dle slov prakticky všech recenzentů naprosto famózně. Na druhou stranu se ale sluší dodat, že recenzenti rovněž řekli, že rozdíly u ultraširokoúhlých objektivů a teleobjektivů jsou v porovnání s loňskou modelovou řadou zanedbatelné, přestože Apple pracoval dle svých slov i na nich. Hlavní tahák je tedy u fotoaparátu zcela jasný.

Poměrně překvapivě jsme se v prvních dojmech dočkali i ucelenějšího shrnutí nových barevných variant ve formě fialové a černé. Druhou jmenovanou hodnotil recenzent Raymond Wong z Input jako výrazně tmavší než tomu bylo u předešlých modelových řad, byť se stále nejedná o tak černý iPhone jako byl třeba Jet Black iPhone 7. Co se pak týče fialové, ta je prý dost tmavá (konkrétně podstatně tmavší než na produktových fotkách) s tím, že na některém světle může působit až jako černá či šedá. Hra se světlem tedy bude hrát i letos u barev do jisté míry prim. Stejný recenzent se pak zaměřil i na výkon telefonů, který je dle něj skutečně citelný. 16% nárůst při testech na více jader, který recenzent naměřil, má být při využívání telefonu opravdu cítit díky vyšší rychlosti systému jako takového, rychlejšímu spouštění aplikací a tak podobně. Zkrátka a dobře, je na co se těšit.

Podívejte se i na první videa s iPhony 14 Pro (Max):