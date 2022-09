Čekáte na iOS 16.0.1, abyste mohli přejít z bety na veřejnou verzi systému? Už nemusíte

Apple nové operační systémy představuje tradičně na své vývojářské konferenci, která se každoročně koná v létě. Jinak tomu nebylo ani letos, kdy jsme se dočkali představení iOS a iPadOS 16, macOS 13 Ventura a watchOS 9. Ihned po představení v ten den zpřístupňuje kalifornský gigant beta verze představených systémů všem vývojářům, kteří je mohou okamžitě nainstalovat. Později se pak testování rozšiřuje i mezi veřejnost, která si podobně může beta verze nových systémů jednoduše nainstalovat ještě před veřejným vydáním.

Beta verze systémů jsou určené především k tomu, aby na nich vývojáři otestovali své aplikace, a aby testeři nahlašovali nalezené chyby a pomáhali tak s vývojem. Většina obyčejných uživatelů si však beta verze instaluje jen z důvodu přednostního přístupu k novým funkcím, což není vůbec ideální a Apple s tím nic moc neudělá. Těsně před vydáním první veřejné verze nových systémů pak tito jablíčkáři odstraňují konfigurační profily zajišťující beta testování, aby se vrátili zpět mezi klasické veřejné uživatele. Co se ale týče iOS, tak doposud tito jedinci nemohli jednoduše přejít z jakékoliv beta verze iOS na první veřejnou verzi a museli počkat na to, až Apple vydá další aktualizaci pro veřejnost. Není totiž možné provést aktualizaci systému na iOS se stejným či starším označením. To v praxi znamená, že pokud měl v minulosti uživatel nainstalovanou například beta verzi iOS 15.0, tak nemohl přejít na veřejnou verzi iOS 15.0, ale musel počkat na vydání iOS 15.0.1, tedy na verzi s „vyšším“ označením.

Už nemusíte čekat na vydání iOS 16.0.1

S příchodem iOS 16 se však tohle mění a nyní jsou jablíčkáři, kteří využívali beta verzi tohoto systému, schopni jednoduše přejít již na první veřejnou verzi iOS 16. Umožňuje to lehce přepracovaná sekce k provedení aktualizace softwaru, kterou najdete v Nastavení → Aktualizace softwaru. Zde se těmto jablíčkářům sice zobrazí, že již mají nainstalovanou nejnovější verzi v podobě iOS 16.0, kromě toho se však níže objeví kategorie Dále k dispozici, kde se nachází další verze iOS 16.0 – a v tomto případě se jedná právě o tu veřejnou. Stačí tedy, aby ji uživatel stáhnul a nechal klasicky nainstalovat. Rozhodně by Apple mohl tuto verzi beta testerům nějak označit, aby bylo jasno, že se skutečně jedná o veřejnou aktualizaci. To je však nyní možné ověřit alespoň skrze označení sestavení systému. Pokud tedy aktuálně máte beta verzi iOS 16 a čekáte na vydání iOS 16.0.1, abyste se vrátili zpět k veřejnosti, tak už čekat nemusíte.