NE: V USA nemají levnější iPhone 14 Pro než u nás!

Pojďme jednou pro vždy udělat konec vyplakávání v diskusích o tom, že Apple prodává v USA telefony výrazně levněji než v Evropě, respektive v ČR. Cena, kterou vidíte na Apple.com je uvedena bez DPH a CLA. Jedná se o cenu, za kterou lze v USA koupit iPhone jen pouze ve čtyřech státech, které skutečně nemají DPH, v ostatních státech se DPH liší a je vám připočteno ke koupi iPhone v daném státu. Pokud tedy budeme vycházet z ceny uvedené na Apple.com, musíme k ní připočítat jak DPH, tak i CLO. Zatím co DPH je v ČR jasné a je 21 %, v případě CLA se liší jeho výše na základě kategorie daného produktu, ovšem pro drtivou většinu zboží je 15 %, proto budeme vycházet z oněch 15 %, které musíte zaplatit.

Je jedno, zda si telefon koupíte v USA jako soukromá osoba a dovezete si jej do Evropy nebo jej koupíte od firmy, která to udělala za vás. Vždy musíte zaplatit DPH i CLO. V případě, že si telefon dovezete jako soukromá osoba, zaplatíte CLO a DPH na hranicích při celním konání, v případě, že si jej koupíte od společnosti působící v ČR, cena již DPH a CLO zahrnuje, a to i v případě, že si koupíte telefon přímo na stránkách Apple.cz. Pojďme tedy počítat. Základní model iPhone 14 Pro se 128 GB pamětí stojí na Apple.com částku 999$. To je podle dnešního kurzu na ČNB 24 495Kč. K této částce je potřeba připočítat DPH 21 %, což je 5144Kč. Dále je potřeba k této částce připočítat CLO, které je 15 %, což je 3674Kč. Dohromady tedy máme částku 33 313Kč. Za tuto částku si můžete legálně dovézt telefon z USA do ČR nebo využít někoho, kdo to udělal za vás, jako je například Apple.cz, oficiální obchod společnosti Apple. Zde narazíte na cenu 33 490Kč.

Rozdíl mezi telefonem z USA, který dovezete do ČR a legálně z něj odvedete CLO a DPH a telefonem, který si koupíte v ČR je tedy neuvěřitelných 177Kč! To ovšem ještě není všechno. Za oněch 177Kč totiž v ČR navíc dostáváte ze zákona 2 roky záruky, zatím co v USA platí pouze 1 rok. iPhone tedy v USA skutečně není levnější než v Evropě, respektive v ČR, protože jak asi každý uznáte, těch 12 měsíců záruky za 177Kč, asi stojí za to. Věřím, že už každý pochopil, jaké jsou ceny na Apple.com a jak z nich vypočítat cenu, pro ČR a nyní již nebude nikdo nadávat, že Apple v ČR prodává telefony za víc než v USA.