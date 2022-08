Recenze WooTechy iDelock: Jednoduchý nástroj pro odemčení iPhonu

Pokud jste se dostali do situace, kdy jste například zapomněli kód k iPhonu, nebo jste si omylem zablokovali iPhone prostřednictvím Apple ID a hledáte řešení, pak pro vás máme zajímavý tip. S odblokováním si totiž hravě poradí aplikace WooTechy iDelock – software pro odemčení iPhonu. Ta mimo jiné dokáže odemknout i uzamčení Času obrazovky nebo obejít MDM (Mobile Device Management). Jak to ale vlastně celé funguje a skutečně si s tímto appka poradí? Tak přesně na tohle si nyní posvítíme v naší recenzi.

Rychlé odemčení iPhonu

Jak už jsme zmínili výše, aplikace WooTechy iDelock si dokáže hravě poradit s odstraněním hesel. Konkrétně jde o kódový zámek, Apple ID a Čas u obrazovky. To nejlepší na tom je, že si aplikace zakládá na jednoduchém a přehledném uživatelském prostředí, díky čemuž k odemčení stačí udělat jen pár kliknutí a máte prakticky hotovo. Samotný program je z tohoto hlediska nesmírně multifunkční, a navíc se pyšní skvělou kompatibilitou a bezkonkurenční úspěšností.

Ve WooTechy iDelock svou důvěru svěřila již řada jablíčkářů, kteří si software nemohou vynachválit. O tom ostatně vypovídají i pozitivní recenze samotných uživatelů. Aby toho ale nebylo málo, WooTechy navíc nabízí nepřetržitou 24/7 zákaznickou podporu, která vám dokáže v jakémkoliv případě poradit, a garanci vrácení peněz do 30 dní. Pojďme se už ale nyní podívat rovnou do aplikace.

Jak odemknout iPhone přes WooTechy iDelock

Pojďme nyní přejít k tomu zásadnímu – jak odemknout iPhone bez hesla. Jak už jsme zmínili výše, aplikace si zakládá na jednoduchém uživatelském prostředí, díky čemuž se nejedná o nic složitého a s jakýmkoliv odemčením si poradí každý během pár minut. Pokud bychom potřebovali například odemknout Apple ID, musíme aplikaci zapnout a hned ze startovací obrazovky, kde se zobrazují 4 režimy odemčení, vybrat první možnost – Unlock Apple ID. Následně nás aplikace vyzve k připojení telefonu prostřednictvím kabelu, jeho odemčení a potvrzení tlačítkem Důvěřovat. Pokud však iPhone k Macu připojujete častěji, tento krok se vám na telefonu ani nezobrazí.

Odemčení Apple ID

Následně je to už poměrně jednoduché. Záleží ale na tom, zda máte aktivní službu Najít. Pokud ano, musíte nejprve přejít do Nastavení > Obecné > Resetovat všechna nastavení. Je v tom ale háček, že v takovém případě jsou podporovány pouze iPhony s iOS 11.4 nebo starší. Pokud Najít aktivní nemáte, stačí rovnou začít odemykání iPhonu. V takovém případě jsou podporovány všechny verze iOS.

Následně je tady ještě jedna varianta – pokud je aktivní dvoufaktorové ověřování. V takovém případě jsou podporována zařízení s iOS 11.4 a novější, kdy nejprve stačí přejít do Nastavení > [vaše jméno] > Heslo a zabezpečení a zde zkontrolovat, zda je Dvoufaktorové ověření aktivní. Pokud ano, přesuneme se zpět do aplikace WooTechy iDelock, kde klepneme na tlačítko Next a zobrazí se nám okno pro ověření. Stačí zadat „000000“ (bez uvozovek) a potvrdit tlačítkem Unlock.

Nastavení zařízení

Jakmile se zámek Apple ID odemkne, je potřeba nastavit vaše zařízení znovu. V tomto případě musíte vybrat možnost odemčení s kódovým zámkem a poté vybrat možnost Použít kódový zámek. Následně si samozřejmě kód musíte vymyslet vlastní. A máte prakticky hotovo. Nyní už se můžete přihlásit k Apple ID a vrhnout se zpět k používání telefonu.

Jednoduché odemčení

Rozhodně nemusíte mít strach z toho, že byste při procesu udělali něco špatně. Samotný program vás totiž kompletně celým procesem provede a bude vám na obrazovce vždy ukazovat, co je v danou chvíli třeba udělat, případně na co zrovna musíte kliknout. Případně se mohou zobrazit i různé tipy pro dosažení těch nejlepších výsledků. Aplikace WooTechy iDelock si také hravě poradí s odstraněním MDM profilů na iPhone velice rychle a jednoduše.

Aplikace WooTechy iDelock si poradí s obejitím/odebráním Mobile Device Management

Zároveň určitě nesmíme zapomenout zmínit jednu poměrně důležitou věc. Pokud byste se v procesu ztráceli a potřebovali pomoc, máte prakticky dvě možnosti. Buďto se můžete obrátit na zmiňovanou nepřetržitou zákaznickou podporu, nebo se podívat do komplexního tutoriálu. Na webu vývojáře se totiž nacházejí detailní tutoriály pro všechny případě – ať už zrovna potřebuje odemknout Apple ID, kódový zámek, Čas u obrazovky, nebo jen odebrat MDM profil. Pomoc se vám dostane zkrátka vždy.

Aplikace WooTechy iDelock je k dostání pro platformu PC (Windows) a Mac. Ačkoliv jde o placený software, k dostání je i bezplatná trial verze, s jejíž pomocí si můžete vyzkoušet, zda program vůbec splňuje vaše požadavky a dokáže vyřešit to, co zrovna potřebujete. Zcela upřímně musíme uznat, že se jedná o jednoho z nejlepších pomocníků pro odemčení iPhonu, se kterým jsme se prozatím setkali. Jak již bylo víckrát zmíněno, jasnou dominantou programu je jeho jednoduché uživatelské prostředí, efektivita a rychlost. Důležitou roli hrají i nápovědy a tipy sloužící pro provedení uživatele celým procesem.

