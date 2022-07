Jablíčkáři utrácí za aplikace a hry na iPhonech čím dál víc, androiďáci začínají naopak šetřit

Nakupujete občas v internetových obchodech nějaké aplikace či třeba bonusy do her? Na poli internetových obchodů, tedy konkrétně App Store a Google Play, se točí více peněz, než by se na první pohled mohlo zdát.

Jelikož máme za sebou první pololetí roku 2022, vyrojily se opět všemožné analýzy a analytické zprávy. Podle SafeBettingSites.com byly tržby z App Store v první polovině roku 2022 ve výši 65 miliard dolarů. To představuje meziroční nárůst zhruba o skromné 1 %, neboť v minulém roce byly výdělky 64,4 miliard dolarů. Rok 2021 představoval pro tržby z meziroční nárůst ve výši 22,1 %, za což může pandemie a vyšší útraty za „zábavu“ v App Store. Podíváme-li se na konkurenta v podobě Google Play, čísla jsou zde o dost nižší. Uživatelé Google Play za první polovinu letošního roku měli Googlu vygenerovat 21,3 miliard dolarů, což představuje oproti roku 2021 meziroční pokles o 7,4 %. V roce minulém ale Google Play zaznamenal meziroční nárůst o 30 %. I tak ale byly příjmy Applu z App Store daleko vyšší. Zpráva analytiků dále uvádí, že v kategorii výdaje za aplikace na trhu aplikací „vyhrál“ Apple s podílem 67,2 % celkových výdajů na aplikace v první polovině tohoto roku. Utráceli jste v první polovině tohoto roku nějak výrazně za aplikace v App Store?