Jaké herní žánry jsou na iPhonu v kurzu?

Pro mobilní herní průmysl byl předchozí rok více než příznivý a ten současný vypadá stejně slibně. Už více než deset let můžeme pozorovat postupný růst mobilních her a jejich rostoucí zastoupení oproti konzolím nebo PC. Statistiky ukazují, že v roce 2021 se v tomto segmentu sešlo kolem 2,7 miliardy hráčů po celém světě, přičemž do roku 2023 se předpokládá, že to bude až 3,07 miliardy. Údaje o tržbách z mobilních her ukazují, že celosvětově už dosahují devítimístných hodnot v amerických dolarech.

Než mobily ovládly herní trh, jasnými hegemony byly akční a sportovní videohry. Nicméně prostředí mobilů nabízí spoustu různých žánrů, které vyhoví snad každému vkusu. Nové žánry se objevují prakticky denně a vyjmenovat všechny je v podstatě nemožné. Přeci jen jde o segment s ročním obratem 49 miliard dolarů! Pojďme se společně podívat na nejpopulárnější kategorie mobilních her.

Akční a sportovní hry

Akční a sportovní hry dominují na pevných počítačích a herních konzolích, ale v prostředí mobilních telefonů zaujímají pouze něco přes deset procent trhu. Důvodem jsou především limity vyplývající z rozměrů mobilních zařízení a chybějící ovládací prvky, které zkrátka neumožní zprostředkovat plnohodnotný herní zážitek. Proto na iPhonech a mobilech obecně převládají jiné kategorie her. A to nemluvíme o hrách pro chytré hodinky, kde je rozložení sil ještě překvapivější.

Příležitostné hry

Do této kategorie patří oddechové hry, které nejsou příliš náročné na schopnosti a soustředění uživatele, nevyžadují příliš mnoho času a dají se hrát i s velkými pauzami, kdy se k nim hráč vrátí třeba po několika dnech nebo týdnech. Příležitostné hry přitom zcela ovládly mobilní trh a celosvětově v něm zaujímají 58% podíl. Do této kategorie spadají hry jako třeba oblíbená Candy Crush nebo multiplayerové Among Us, kde se posádka kosmické lodi snaží odhalit vraždícího záškodníka. Mezi hry kategorie casual patří i oblíbené TD, tedy tower defense, kde v současné době vládnou japonské Battle Cats nebo oblíbená opičí série Blooms.

Casinové hry

Omezení displeje mobilního telefonu nijak nesnižují zážitek ani z her, které znáte z filmů a klipů o Las Vegas. Mnoho klasických titulů, od různých variant rulety až po širokou škálu různě navržených výherních automatů, si našlo cestu na malé obrazovky platforem specializovaných na casino, kde najdete přední známé hazardní hry v bezplatných verzích, jako jsou automaty nebo bingo. Většina bingo a online casinových platforem si tohoto trendu všimla a každá z nich už má své aplikace, abychom tyto hry mohli hrát pomocí chytrých telefonů.

Jednou z největších výhod je nabízená rozmanitost. Zatímco ruleta se neomezuje pouze na jeden herní režim, výherní automaty se prezentují nejen třešničkami a sedmičkami, ale také symboly z populárního seriálu Vikingové, s výskytem Ozzyho Osbourna nebo Motörhead a dalšími.

Logické hry

Popularita jednotlivých kategorií mobilních her se pochopitelně liší podle zemí, například ve Velké Británii je logický žánr preferovaný naprosto většinově (62,7 %). Logické hry zde o chlup porazily i příležitostné hry, které jsou jinak z těch nejoblíbenějších a o kterých byla řeč výše.

Tento žánr her je s více než 30 % celkového počtu stažení světově druhým nejhranějším žánrem na mobilních zařízeních. Jak už název napovídá, je třeba u těchto her přemýšlet, počítat, sestavovat slova nebo řešit hlavolamy. Některé z nich jsou na displej převedené deskovky, typicky třeba nesmrtelné šachy, go nebo křížovkářský Scrabble. Velkou oblibu si také získala herní série s potrhlým krokodýlem Where is my water, kde musíte zelené postavičce pomocí propojování trubek zajistit přívod životodárné H 2 O. Mezi logické hry patří i adventury s propracovaným dějem, jako je třeba strašidelná série The Room nebo designově a příběhově bezkonkurenční Machinarium od českého studia Amanita design.

Kdo mobilní hry hraje?

Počet mobilních hráčů se každým rokem zvyšuje. Očekává se, že v roce 2023 jich budou 3,07 miliardy! Věkové rozvržení hráčů mobilních her je přitom celkem překvapivé. Nejpočetnější jsou hráči ve věku 25–34 let (30 %), následují ti, kterým je 35–44 let (24 %) a 45–54 let (20 %). A když se podíváme na preference herních kategorií podle věku a pohlaví, hráči akčních her jsou spíše mladší (více než polovina je mladší 35 let) a hráči logických žánrů jsou starší a spíše jde o ženy. Hráče mobilních her tak nelze jednoduše zaškatulkovat do jedné nebo dvou skupin, ale jde o celou řadu kategorií, které se liší věkem, pohlavím, vkusem, zaměřením a podobně.