Recenze bezdrátového mikrofonu HOCO BK5: Porce zábavy za pár korun

Pomalu a jistě se nám blíží léto a s ním spojené párty, grilovačky a jiná pozdvižení. Pokud jste vy a vaše parta známých o něco odvážnější, možná byste rádi zkusili karaoke. Do rukou se mi dostal na první pohled sympatický bezdrátový mikrofon HOCO BK5, jenž je na obdobné akce jako stvořený. Prim zde hraje slušná výdrž na jedno nabití a nízká cena.

Obsah balení a technické specifikace

Než se ale pustíme do samotného hodnocení funkcí či vzhledu produktu, podívejme se na obsah balení. Mikrofon mi dorazil v čistě bílé krabici bez jakéhokoli popisu, což na druhou stranu nemusí nikomu vadit, neboť to hlavní se skrývá vždy uvnitř. Kromě mikrofonu zde naleznete přehledný manuál, microUSB kabel a jack-to-microUSB kabel. Pojďme se taktéž mrknout na technické specifikace. Jak již bylo řečeno, jedná se o bezdrátový mikrofon. Disponuje Bluetooth 5.0, takže se můžete během zpěvu či mluveného slova vzhledem k připojenému zařízení dost pohybovat. HOCO BK5 je vyhotoven z odolného ABS plastu, má hmotnost 412 gramů a rozměry 79 x 79 x 270 mm. Jestliže nemáte zájem používat Bluetooth, pomůže vám přítomný slot na paměťovou kartu až do kapacity 32 GB. Stejně tak funguje USB-A konektor na flash disk. Baterie má kapacitu 1200 mAh, což dle výrobce zaručí až 6 hodin fungování. Baterii pak trvá nabít přibližně 3 hodiny. Jak asi tušíte, v zařízení se pochopitelně nachází taktéž reproduktor, jehož průměr je 57 mm a výkon 5W.

Design produktu

Mikrofon HOCO BK5 lze konstrukčně rozdělit do tří částí. Mikrofon, ovládací panel a rukojeť. Nejzajímavější je pochopitelně část prostřední, kde se nachází celkem 8 tlačítek. Předně jde o zapnutí/vypnutí produktu a přeskakování skladeb. Také zde ale můžete ovládat hlasitost přehrávané hudby a odezvu (ozvěnu) vašeho hlasu. Celá střední část má tvar krychle, což je kvůli přítomnému reproduktoru. Za mě se nedá říct, že by se mi tento styl zpracování nějak líbil, ovšem vzhledem k produktu jako takovému to vyřešit jinak nešlo. Spodní část oné „krychle“ patří konektorům a slotům pro SD kartu a flash disk. Na bočních stranách pak ještě můžete zhlédnout průduchy pro zvuk reproduktoru. Pod střední částí se samozřejmě rukojeť, která je dostatečně dlouhá a padne perfektně do ruky. Úplně nahoře je mikrofon, jehož kryt (kovová síťka) je odšroubovatelný. Vnitřní stranu krytu vystýlá jemný molitan, který by dle mého názoru mohl být o cosi tlustší. O zvuku ale až o odstavec níže.

Vlastní používání

Nyní k samotnému hodnocení mikrofonu. Předně je třeba říct, že se nejedná o žádný profi nástroj a víceméně se jedná o „hračku“. Jde o mikrofon s reproduktorem pro vaše karaoke za cenu okolo 400 korun. Nelze tedy čekat zázraky, neboť za tuto cenu nepořídíte ani kvalitní reproduktor. Co tedy od HOCO BK5 očekávat? Zaměřme se prvně na reproduktor. Skutečně vám nepodá nejčistší zvuk. Nicméně samotné zařízení může posloužit i jako reproduktor na vaši párty. Byť není ideální, nějaký reproduktor je rozhodně lepší než žádný. Samotný mikrofon funguje tak jak má, tedy zvuk snímá. Menší problém je v tom, že jej musíte mít neustále u úst. Jakmile se mírně vzdálíte, musíte o dost zvýšit hlas, aby zařízení zvuk zachytilo. Jedná se ale o něco, co je otázkou zvyku. Spojíme-li oba výše zmíněné aspekty, karaoke jako takové funguje. Zařízení poměrně slušně odlišuje přehrávanou hudbu a váš hlas, takže se kýženého efektu dosáhne. Ovšem znovu připomínám, že nemůžete čekat nějaký profesionální zážitek. Jde o produkt, který slouží pro pobavení a zpříjemnění večera.

Resumé

HOCO BK5 pro vaše karaoke mohu doporučit jen jako opravdu to nejzákladnější možné řešení ze všech základních. Třeba ale někomu i tak postačí. Zábavu si s ním rozhodně užijete.

