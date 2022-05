Recenze sportovních bezdrátových sluchátek Hoco ES21: Základní, ale přesto dobrá

Jarní měsíce jsou v plném proudu a spolu s nimi je zde pro každého možnost sportovat. Možná během sportu rádi posloucháte hudbu či podcasty. Na to se naprosto dokonale hodí bezdrátová sluchátka. Ovšem jaká vybrat? Pokud jste opravdu nenároční, za vyzkoušení stojí bezdrátová sluchátka Hoco ES21, která lákají na opravdu nízkou cenu a poměrně slušný poslech. Pojďme se na ně podívat o něco blíž.

Obsah balení a technické specifikace

Nejprve ale mrkněme na samotné balení. Sluchátka Hoco ES21 dorazí v pěkné bílé krabičce, která se otevírá do boku jako kniha, což se mi vždy opravdu velmi líbí. Z krabice vyčtete také vše důležité. Předně zde uvidíte design sluchátek a výčet nejdůležitějších technických specifikací. V samotném balení pak kromě sluchátek také narazíte na microUSB konektor, připínák a manuál. Když už jsem zmínil technické specifikace, pojďme se ně mrknout. Jedná se o pecková sluchátka podporující Bluetooth 4.2 a profily A2DP a AVRCP. Sluchátka se nabíjí skrze microUSB konektor přibližně dvě hodiny. K poslechu hudby či telefonování pak poslouží až 3,5 hodiny. Na iPhonu si pak můžete zobrazit stav baterie v procentech. Pohotovostní doba je 80 hodin. Obě sluchátka jsou propojena kabelem o délce 60 centimetrů. Hmotnost sluchátek je pak skvělých 12 gramů.

Design a párování

Jak už může plynout z výše uvedeného popisu, jedná se o starší model sluchátek, a to převážně kvůli jejich vzájemnému propojení kabelem a přítomnosti microUSB konektoru. Když se ale podíváme na cenovku, rozhodně není co vytknout. Jedná se o klasická pecková sluchátka vyhotovena v bílé barvě. Na již zmíněném kabelu narazíte na ovladač, kterým můžete měnit hlasitost, přepínat skladby či přijímat a odmítat hovory. Konkrétní návod na tyto úkony naleznete v manuálu. V krabičce naleznete také malý připínák na triko. Pokud vám tedy sluchátka při sportu vypadnou z uší, nebudete je muset lovit někde po zemi. Pokud jde o párování, vzhledem k absenci jakékoliv aplikace je tento proces opravdu velmi snadný. Postačí pouze na 6 sekund podržet multifunkční tlačítko na ovladači a v Bluetooth menu kliknout na Hoco ES21. Úspěšné spárování potvrdí akustická výzva. Sluchátka lze spárovat s iOS, iPadOS, macOS, Androidem a Windows.

Osobní zkušenost

Než se pustím do samotného hodnocení, opět je na místě zmínit, že se jedná opravdu o základní sluchátka. U příslušenství s cenovkou kolem čtyř stovek skutečně zázraky čekat nemůžete. I za tu cenu mě ale sluchátka velmi příjemně překvapila. Zvuk je dostatečně hlasitý a užijete si i slušnou porci basů. Na druhou stranu je jasné, že při výškách a hloubkách pokulhávají, a tu a tam budete svědky nepříjemného chrapotu. Obzvláště pak při vysoké hlasitosti. Zvuk lze ale vzhledem k cenovce shledat za opravdu velmi slušný. Celkový dojem ale budete hodnotit podle toho, jak vám obecně pecková sluchátka pasují do uší. Při běžné chůzi s nimi nemám problém. Ten nastane až během sportu, jelikož mi tento typ sluchátek v uchu prostě a jednoduše nesedí. Kdyby tedy sluchátka byla špuntová, zřejmě nemám co vytknout. Ovšem toto je ryze můj subjektivní problém a co nevyhovuje mě, může naprosto dokonale vyhovovat jinému. Při běhu jsou tedy pro mě tato sluchátka nepoužitelná, byť jsem to několikrát zkusil. Předně jsem plánoval zjistit, na kolik jim vádí pot, neboť žádnou odolností proti vodě dle výrobce nedisponují. Pro běžné sportování jsou ale zřejmě naprosto vhodné, neboť jim pot v žádném případě neublížil. Kladně hodnotím taktéž připínák na tričko, který jsem objevil v krabici až o něco později. Používání sluchátek bylo rázem o dost příjemnější. Někdo pak může mít problém s krytem microUSB konektoru. Ten zde drží opravdu dobře a k jeho otevření budete potřebovat buď dlouhé nehty, nebo jehlu. Jak můžete vidět v galerii, do rukou se mi dostala bílá barevná varianta, přičemž k dispozici je i černá, jež dle mého názoru vypadá ještě o cosi lépe.

Resumé

Zeptejte se sami sebe, jaká sluchátka hledáte. Pokud se řadíte mezi ty, kteří za sluchátka nechtějí utratit horentní sumy, či hledáte bezdrátová sluchátka ryze na sport, jejichž případné poškození tolik nezamrzí, jste na správné adrese. Hoco ES21 nabídnou slušnou výdrž baterie, nízkou cenu a pěknou délku poslechu. Pokud vám tedy vyhovují pecky, právě jste se seznámili se sluchátky na sport pro vás jako dělaná.

