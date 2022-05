Pokud si v dnešním moderním technologickém světě chcete něco zakoupit, s největší pravděpodobností to nebude za jednorázový poplatek, ale za předplatné. Fenomén předplatného se začal pořádně rozrůstat před pár lety nazpátek a zatímco někteří uživatelé jej vyloženě nesnáší, jiní s ním nemají problém. Osobně se řadím do druhé skupiny, jelikož mi přijde fér vývojářům platit za jejich čas a vývoj, pokud se o aplikaci starají tak, jak mají – stejně jako lidé v práci dostávají výplatu každý měsíc. Myslím si, že do budoucna budeme ve formě předplatného platit prakticky za všechno, ať už se bude jednat právě o aplikace, anebo již několikrát diskutovaný výkon apod. Musíme se nechat překvapit.

Jak na iPhone zrušit předplatné

Velmi jednoduše se ale může stát, že vám předplatná jednoduše začnou přerůstat přes hlavu. To znamená, že zjistíte, že za ně utrácíte měsíčně relativně dost peněz. Dobrou zprávou ale je, že v rámci iOS můžete veškerá vaše předplatná, která máte vedená na App Store, spravovat. Můžete si je pohromadě zobrazit, podívat se, kolik stojí, a případně je také rovnou zrušit. Pro zrušení předplatného v rámci tohoto zmíněného rozhraní pro správu předplatných stačí postupovat takto:

Prvně je nutné, abyste se na vašem iPhonu přesunuli do nativní aplikace App Store.

Jakmile tak učiníte, tak v levém horním rohu obrazovky klepněte na vaši profilovou fotografii.

Následně zhruba uprostřed obrazovky rozklikněte sekci s názvem Předplatná.

Zde se vám v kategorii Aktivní zobrazí veškerá běžící předplatná.

V seznamu aktivních předplatných si jednoduše rozklikněte to, které chcete zrušit.

Po otevření profilu předplatného už jen stačí, abyste dole klepnuli na Zrušit předplatné.

Akci nakonec stačí potvrdit klepnutím na Potvrdit v dialogovém okně.

Pomocí výše uvedeného postupu tedy můžete jednoduše zrušit předplatné v App Store. Nutno zmínit, že jakmile předplatné zrušíte, tak nedojde k okamžitému zrušení. Namísto toho předplatné „doběhne“ do zúčtovacího období a nedojde k následnému prodloužení. Nepočítejte tedy s tím, že pokud zrušíte předplatné v půlce období, tak dostanete polovinu peněz nazpátek. V profilu předplatného si pak můžete mimo jiné zvolit jiný typ předplatného, pokud vám ten stávající nevyhovuje, kromě toho zde pak lze také (de)aktivovat sdílení předplatného s rodinou. Pokud se vrátíte o stránku zpět, tak si níže ještě můžete zobrazit předplatná, která již vypršela, například pokud byste se k nim chtěli vrátit.