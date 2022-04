Recenze čističky vzduchu Levoit Core200S: Malá a přitom velmi šikovná

Ke slovu se stále více dostávají produkty, které vám dokáží zpříjemnit pobyt v interiéru. Nemusí se samozřejmě jednat o klasické chytré spotřebiče. Velmi užitečným pomocníkem mohou být různé zvlhčovače či čističe vzduchu. Do rukou se mi dostal čistič vzduchu od značky Levoit. Pár týdnů jej intenzivně používám a rád bych se podělil o své dojmy. Jestliže nad podobným zařízením uvažujete, třeba se vám bude recenze hodit.

Obsah balení a technické specifikace

Prvně se samozřejmě podíváme, co se nachází v krabici. Osobně musím říct, že balení čističe Levoit Core200S se mi velmi líbí. Je hezky barevné a graficky pohlednější. Vidět na něm můžete detail celého produktu, filtru, technické specifikace a QR kód ke stažení aplikace VeSync. V balení naleznete kromě samotného čističe taktéž návod k použití. Tento produkt má výkon 170 m3/hod, příkon 26 W a dle výrobce je ideální do místnosti o velikosti 35 m2. Jeho maximální hlučnost (v závislosti na úrovni výkonu) je 45 dB, minimální pak 24 dB. Dále se může chlubit HEPA filtrem, uhlíkovým a prachovým předfiltrtem, přičemž vše je antibakteriální. Jeho rozměry jsou 205 × 320 × 205 mm. Samozřejmě jej lze také ovládat pomoci smartphonu za použití Wi-Fi.

Design produktu a první použití

Design čističe Levoit Core200S je opravdu velmi zajímavý. Převážně pak horní strana, která připomíná turbínu. Celý produkt vypadá jako bílý válec. Na jeho horní straně naleznete dotykový panel, přes něj můžete upravovat manuálně tři stupně výkonu, nastavit časování (1až 12 hodin), zapnout svítilnu, dětský zámek a samozřejmě zapnout a vypnout zařízení. Spodní polovina zařízení patří průduchům. Dole je pak kloub, po jehož otočení nahlédnete do útrob čističky. Zejména tak bude činit kvůli kontrole filtru. První použití je naprosto jednoduché. Stáhnete aplikaci, provedete registraci, podržíte 5 sekund tlačítko kvůli spárování a je hotovo. V aplikaci pak můžete upravovat časovač a režim výkonu. Supr je také kontrola stavu znečištění filtru pro jeho výměnu. Aplikace je naprosto intuitivní a hlavně je v českém jazyce.

Vlastní zkušenost

Popsat používání čističe vzduchu je velmi složité, jelikož efekt přímo nevidíte. Zda skutečně čistič dělá svou práci poznáte až při pohledu na filtr. Musím říct, že prach čistič zachytil, tedy mohu konstatovat, že funguje. Výrobce se chlubí též možností zachytávat pachy. Když jsem nastříkal deodorant v blízkosti zařízení, odér nebyl po malé chvíli tak silný a čistič to úspěšně vyčistil. Šlo ale možná pouze o můj pocit. Co každému vyhovovat nemusí je naopak hlučnost. Na nejnižší stupeň čistič zní jako větrák, což je naprosto v pořádku a bez problému. Na nejvyšší stupeň už čistič slyšíte poměrně dost. Na nejvyšší stupeň ale čističku není moc nutné pouštět. Prakticky je to jenom při velkém znečištění vzduchu a třeba při vaření. Na každý pád jedná se také o záležitost, která je o zvyku. Zprvu jsem jej vypínal, ale po několika dnech jsem si zvykl i na nejvyšší stupeň. Co se týče hodnot tichosti provozu, podle parametrů se jedná o jeden z nejtišších čističů na trhu vůbec. Co je trošku škoda, tenhle model nemá automatický režim, kdy čistička automaticky skenuje znečištění vzduchu a podle toho upravuje výkon. Tuto funkci nabízejí jenom vyšší modely Levoit Core 300S a Core 400S. Pro co nejvyšší účinnost zachytávání prachu a pachů výrobce doporučuje umístit zařízení alespoň několik desítek centimetrů od překážek ze všech stran. To mi přijde logické, protože je potřeba zajistit nasávaní vzduchu z místnosti, jeho filtraci a vypouštění očistěného vzduchu zpátky.

Resumé

Před koupí tohoto produktu zvažte, zda máte doma prašno. Pokud ano. mohu čistič vzduchu Levoit 200S pouze doporučit. Osobně by mi dával smysl například v místnosti, která je blízko silnice nebo pro lidi, kteří trpí alergiemi. Zařízení funguje velmi spolehlivě a díky přehledné aplikaci je používaní velice příjemné. Koupit jej můžete za 3190 korun.

Slevový kód

Pro naše čtenáře zde ale máme slevový kód. Po zadání „LEVOIT15“ získáte na sortiment značky Levoit slevu 15 %. Pokud vás tady například zaujala funkce skenování ovzduší zmíněná u vyšších řad čističů Levoit, můžete kód uplatnit i tam. Platit bude do 20. dubma.

Čistič vzduchu Levoit Core200S zakoupíte zde