Apple možná uměle přiškrcuje výkon „nižšího“ Macu Studio

Pokud jste včera bedlivě sledovali Apple Keynote, jistě vám neunikla pasáž týkající se představení procesoru M1 Ultra, který je nejvýkonnějším počítačovým čipsetem z dílny Applu současnosti. Při pohledu na výkon se pak zdálo skoro až úsměvné, jak “jednoduše” k němu Apple dokázal dojít. Na prezentaci se totiž pochlubil tím, že mu pro to stačilo de facto jen speciálně spojit dva stávající čipy, čímž docílil de facto zdvojnásobení jejich výkonu i zbylých specifikací. Jak se však nyní v konfigurátoru Applu ukazuje, 1 + 1 se vždy 2 nerovná – tedy alespoň v jeho světě.

Pokud jste si mysleli, že bude Apple prodávat M1 Ultra jen v jedné konfiguraci, maximálně pak s možností u ní navýšit RAM paměť, jste na omylu. Mac Studio, který lze v současnosti jakožto jediný počítač od Applu novým čipem M1 Ultra nakonfigurovat, totiž nabízí Apple ve dvou verzích – konkrétně méně výkonné s 20jádrovým CPU, 48jádrovým GPU a 32jádrovým Neural Enginem a druhé maximálně výkonné s 20jádrovým CPU, 64jádrovým GPU a 32jádrovým Neural Enginem. Je tedy prakticky jasné, že se zde Apple stejně jako v případě MacBooků Air M1 uchýlil k umělému přiškrcování výkonu, což je do jisté míry nepochopitelné. Přeci jen se tu bavíme o profesionálním zařízení, u kterého by se asi tak úplně podobné věci dít neměly, jelikož jej profíci chtějí využívat takříkajíc naplno. Pokud však sáhnou po méně výkonné verzi, dostanou zařízení, které kvůli softwarovým zámkům využít naplno nepůjde. A nebavme se teď o tom, že když po této verzi sáhnou, asi logicky využít čip naplno nepotřebují. ​​

Ačkoliv se na Apple svým způsobem za podobné jednání nelze úplně zlobit, jelikož mu umožňuje dělat de facto to, o co jde každé firmě – tedy vydělávat -, je pravdou, že pro běžného smrtelníka, který včera sledoval Keynote a M1 Ultra pochopil přesně tak, jak Apple chtěl (tedy jako spojené M1 Max) je podobná věc zkrátka poměrně nepochopitelná a může tedy na Apple vrhat nehezké světlo. Ve výsledku je však nesouhlas s tímto jednáním to jediné, co můžou jablíčkáři s cenou dělat, protože cenotvorba je ve výsledku jen a jen na výrobci produktu. A když se svět dokázal popasovat se softwarovým zámkem na jednom GPU jádru MacBooku Air M1, zámky na čipsetu Macu Studio, který je ve výsledku pro nesrovnatelně menší cílovou skupinu, ho až tak trápit nebudou.