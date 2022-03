iPhone SE 3 česká cena: Kolik si Apple účtuje za novinku v ČR?

Česká cena iPhone SE 3 už není tajemstvím. Apple totiž před malou chvílí zprovoznil své stránky a cenu tím pádem „vykřičel“ do světa. Oproti předešlým rokům sice v žádném případě neurazí, ale ani nenadchne. Je totiž nastavena na velmi podobné úrovni, jako tomu bylo i u SE 2 v roce 2020. Je však třeba brát v potaz to, že se jedná o designově i funkčně velmi podobná zařízení, takže by ve výsledku jakákoliv jiná cenová politika příliš nedávala smysl.

iPhone SE 3 64 GB – 12 490 Kč

iPhone SE 3 128 GB – 13 990 Kč

iPhone SE 3 256 GB – 16 990 GB